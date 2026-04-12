NARAVA

Dragoceni prebivalci vrta

Čeprav jih pogosto jemljemo kot samoumevne ali nanje gledamo celo kot na nadlogo, imajo žuželke na gredicah izjemno pomembno vlogo.
Glavna naloga čebel je opraševanje. Foto: Matej Družnik

Odrasle tenčičarice so skoraj neopazne, njihove ličinke pa so pravi plenilski stroji: hranijo se z listnimi ušmi, pršicami in drugimi drobnimi škodljivci. FOTO: Wirestock/Getty Images

Bogomolke se prehranjujejo z različnimi škodljivci, ki poškodujejo rastline. FOTO: MAVRIC PIVK

Hoteli za žuželke zagotovijo prostor za gnezdenje in prezimovanje predvsem samotarskim čebelam in drugim koristnim vrstam. FOTO: Getty Images

Mateja Florjančič
 12. 4. 2026 | 17:00
Čeprav jih pogosto jemljemo kot samoumevne ali nanje gledamo celo kot na nadlogo, imajo žuželke na gredicah izjemno pomembno vlogo. V resnici so številne med njimi ključne za zdrav, rodoviten in uravnotežen vrt.

Brez prisotnosti žuželk na vrtu bi bile rastline bolj izpostavljene škodljivcem, opraševanje bi bilo slabše, pridelek pa bistveno manjši. Koristni insekti delujejo kot naravni zavezniki vrtnarjev, saj opravljajo pomembno delo.

Neutrudni opraševalci

Najbolj znane in nepogrešljive so čebele, predvsem medonosne. Njihova glavna naloga je opraševanje. To je pri številnih vrstah sadja in zelenjave, kot so jabolka, jagode in bučke, ključno za nastanek plodov. Brez čebel bi bil pridelek močno zmanjšan, v nekaterih primerih ga sploh ne bi bilo.

Poleg medonosnih čebel so izjemno pomembni divji opraševalci, med katerimi izstopajo čmrlji. Ti so bolj odporni proti nižjim temperaturam in lahko oprašujejo tudi v slabšem vremenu, zato so posebno dragoceni zgodaj spomladi. Če jih želimo privabiti na vrt, je treba poskrbeti za cvetenje različnih rastlin od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Zelo primerni so sivka, timijan, žajbelj, sončnice in detelja.

Plenilci škodljivcev

Druga skupina zelo koristnih žuželk so naravni plenilci škodljivcev. Med njimi so najbolj znane pikapolonice. Odrasle pikapolonice in njihove ličinke se prehranjujejo z listnimi ušmi, ki so med najpogostejšimi vrtnimi škodljivci. Ena sama pikapolonica lahko v svojem življenju poje do 5000 uši. Na vrt jih privabimo z rastlinami, kot so koper, koromač, ognjič in rman, ter jim omogočimo prezimovanje v naravnih kotičkih vrta.

Podobno pomembne so tenčičarice, drobne žuželke z nežnimi, prosojnimi krili in značilnimi zlatimi očmi. Čeprav so odrasle skoraj neopazne, so njihove ličinke pravi plenilski stroji. Hranijo se z listnimi ušmi, pršicami in drugimi drobnimi škodljivci. Zaradi njihove učinkovitosti jih ponekod celo umetno naseljujejo v rastlinjake. Na domačem vrtu jih lahko spodbudimo z zasaditvijo cvetočih rastlin, ki imajo nektar, ter z ohranjanjem naravnih zavetij.

Med koristne insekte spadajo muhe trepetavke. Odrasle so pomembni opraševalci, njihove ličinke pa se prehranjujejo z listnimi ušmi. Tako opravljajo dvojno funkcijo, kar jih uvršča med najbolj dragocene prebivalce vrta. Privlačijo jih cvetovi z odprto strukturo, kot so marjetice, koper, koriander in ognjič.

Ne smemo pozabiti na ose. Čeprav jih pogosto dojemamo kot nadležne, igrajo koristno vlogo. Mnoge vrste os lovijo druge žuželke in s tem pomagajo uravnavati populacijo škodljivcev. Čeprav jih ni priporočljivo spodbujati v neposredni bližini bivanjskih prostorov, imajo v naravnem delu vrta svoje mesto.

Delujejo na tleh

Poleg teh je pomembna tudi skupina talnih žuželk, med katerimi izstopa hrošč usnjati krešič. Ti so aktivni predvsem ponoči in se prehranjujejo s polži, ličinkami in drugimi škodljivci, ki se skrivajo v tleh. Ker potrebujejo zavetje, jim lahko pomagamo tako, da na vrtu pustimo nekaj kupov listja, vej ali kamnov. Takšni divji kotički so izjemno pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Bogomolke so plenilske žuželke, ki se prehranjujejo z različnimi škodljivci, kot so muhe, listne uši, kobilice in druge žuželke, ki poškodujejo rastline. S tem pomagajo ohranjati naravno ravnovesje na vrtu in zmanjšujejo potrebo po pesticidih. Edina slabost je, da lovijo tudi koristne žuželke, vendar so kljub temu na splošno koristne za vrt.

Kako jih privabimo

Za uspešno privabljanje dobrodošlih žuželk je ključen čim bolj naravno oblikovan vrt. Monokulture, kjer raste le ena vrsta rastlin, niso primerne, saj ne zagotavljajo dovolj raznolike hrane in zavetja. Veliko boljši so mešani posevki, kjer se prepletajo različne vrste zelenjave, zelišč in cvetlic. Pomembno je, da rastline cvetijo v različnih obdobjih, kar zagotavlja stalni vir hrane. Hoteli za žuželke ponudijo prostor za gnezdenje in prezimovanje, predvsem za samotarske čebele in druge koristne vrste. Eden najpomembnejših korakov pa je zmanjšanje ali popolna opustitev kemičnih pesticidov. Ti ne uničujejo le škodljivcev, temveč tudi koristne insekte, s čimer porušijo naravno ravnovesje, kar dolgoročno vodi v še več težav, saj brez naravnih plenilcev škodljivci hitreje uidejo nadzoru.

Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
