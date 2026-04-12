Dragoceni prebivalci vrta

Čeprav jih pogosto jemljemo kot samoumevne ali nanje gledamo celo kot na nadlogo, imajo žuželke na gredicah izjemno pomembno vlogo. V resnici so številne med njimi ključne za zdrav, rodoviten in uravnotežen vrt.

Brez prisotnosti žuželk na vrtu bi bile rastline bolj izpostavljene škodljivcem, opraševanje bi bilo slabše, pridelek pa bistveno manjši. Koristni insekti delujejo kot naravni zavezniki vrtnarjev, saj opravljajo pomembno delo.

Neutrudni opraševalci

Najbolj znane in nepogrešljive so čebele, predvsem medonosne. Njihova glavna naloga je opraševanje. To je pri številnih vrstah sadja in zelenjave, kot so jabolka, jagode in bučke, ključno za nastanek plodov. Brez čebel bi bil pridelek močno zmanjšan, v nekaterih primerih ga sploh ne bi bilo.

Odrasle tenčičarice so skoraj neopazne, njihove ličinke pa so pravi plenilski stroji: hranijo se z listnimi ušmi, pršicami in drugimi drobnimi škodljivci. FOTO: Wirestock/Getty Images

Poleg medonosnih čebel so izjemno pomembni divji opraševalci, med katerimi izstopajo čmrlji. Ti so bolj odporni proti nižjim temperaturam in lahko oprašujejo tudi v slabšem vremenu, zato so posebno dragoceni zgodaj spomladi. Če jih želimo privabiti na vrt, je treba poskrbeti za cvetenje različnih rastlin od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Zelo primerni so sivka, timijan, žajbelj, sončnice in detelja.

Plenilci škodljivcev

Druga skupina zelo koristnih žuželk so naravni plenilci škodljivcev. Med njimi so najbolj znane pikapolonice. Odrasle pikapolonice in njihove ličinke se prehranjujejo z listnimi ušmi, ki so med najpogostejšimi vrtnimi škodljivci. Ena sama pikapolonica lahko v svojem življenju poje do 5000 uši. Na vrt jih privabimo z rastlinami, kot so koper, koromač, ognjič in rman, ter jim omogočimo prezimovanje v naravnih kotičkih vrta.

Podobno pomembne so tenčičarice, drobne žuželke z nežnimi, prosojnimi krili in značilnimi zlatimi očmi. Čeprav so odrasle skoraj neopazne, so njihove ličinke pravi plenilski stroji. Hranijo se z listnimi ušmi, pršicami in drugimi drobnimi škodljivci. Zaradi njihove učinkovitosti jih ponekod celo umetno naseljujejo v rastlinjake. Na domačem vrtu jih lahko spodbudimo z zasaditvijo cvetočih rastlin, ki imajo nektar, ter z ohranjanjem naravnih zavetij.

Bogomolke se prehranjujejo z različnimi škodljivci, ki poškodujejo rastline. FOTO: MAVRIC PIVK

Med koristne insekte spadajo muhe trepetavke. Odrasle so pomembni opraševalci, njihove ličinke pa se prehranjujejo z listnimi ušmi. Tako opravljajo dvojno funkcijo, kar jih uvršča med najbolj dragocene prebivalce vrta. Privlačijo jih cvetovi z odprto strukturo, kot so marjetice, koper, koriander in ognjič.

Ne smemo pozabiti na ose. Čeprav jih pogosto dojemamo kot nadležne, igrajo koristno vlogo. Mnoge vrste os lovijo druge žuželke in s tem pomagajo uravnavati populacijo škodljivcev. Čeprav jih ni priporočljivo spodbujati v neposredni bližini bivanjskih prostorov, imajo v naravnem delu vrta svoje mesto.

Delujejo na tleh

Poleg teh je pomembna tudi skupina talnih žuželk, med katerimi izstopa hrošč usnjati krešič. Ti so aktivni predvsem ponoči in se prehranjujejo s polži, ličinkami in drugimi škodljivci, ki se skrivajo v tleh. Ker potrebujejo zavetje, jim lahko pomagamo tako, da na vrtu pustimo nekaj kupov listja, vej ali kamnov. Takšni divji kotički so izjemno pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Hoteli za žuželke zagotovijo prostor za gnezdenje in prezimovanje predvsem samotarskim čebelam in drugim koristnim vrstam. FOTO: Getty Images

Bogomolke so plenilske žuželke, ki se prehranjujejo z različnimi škodljivci, kot so muhe, listne uši, kobilice in druge žuželke, ki poškodujejo rastline. S tem pomagajo ohranjati naravno ravnovesje na vrtu in zmanjšujejo potrebo po pesticidih. Edina slabost je, da lovijo tudi koristne žuželke, vendar so kljub temu na splošno koristne za vrt.