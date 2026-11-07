  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MATIC VELER

Dramatičnosti v življenju ne potrebujem

Modni oblikovalec skozi oblačila raziskuje meje med modo, umetnostjo in tehnologijo, v zasebnem življenju pa je precej bolj umirjen, kot bi sklepali po njegovih drznih kreacijah.
»Moda in delo kustosa sta zame tesno povezana,« pravi. Foto: Dejan Javornik

»Moda in delo kustosa sta zame tesno povezana,« pravi. Foto: Dejan Javornik

Ne razmišljam toliko o slavi kot o priložnostih za projekte, ki me bodo prisilili razmišljati drugače in duhovno bogatili, je povedal. Foto: Dejan Javornik

Ne razmišljam toliko o slavi kot o priložnostih za projekte, ki me bodo prisilili razmišljati drugače in duhovno bogatili, je povedal. Foto: Dejan Javornik

Danica Lovenjak in Matic Veler FOTO: Dejan Javornik

Danica Lovenjak in Matic Veler FOTO: Dejan Javornik

»Moda in delo kustosa sta zame tesno povezana,« pravi. Foto: Dejan Javornik
Ne razmišljam toliko o slavi kot o priložnostih za projekte, ki me bodo prisilili razmišljati drugače in duhovno bogatili, je povedal. Foto: Dejan Javornik
Danica Lovenjak in Matic Veler FOTO: Dejan Javornik
Danica Lovenjak
 7. 11. 2026 | 17:00
8:43
A+A-

Moda je zanj veliko več kot oblačilo. Je prostor svobode, raziskovanja in izražanja, v katerem se srečujejo družinska krojaška tradicija, sodobna tehnologija in umetnost. Matic Veler, slovenski modni oblikovalec z mednarodnimi izkušnjami, v svojih kreacijah združuje drznost in prefinjenost, materiale spreminja v skoraj kiparske oblike, navdih pa išče tudi tam, kjer ga drugi spregledajo. Po študiju na londonskem Royal College of Art, izkušnji pri Iris van Herpen in sodelovanju z Raiven pri evrovizijski skladbi Veronika je na letošnjem Ljubljanskem tednu mode predstavil kolekcijo Energija prihodnosti skozi modo, navdihnjeno s sončnimi žarki, ki prodrejo skozi oblake. Srečala sva se v Plečnikovih Križankah, prostoru, v katerem se prepletajo umetnost, arhitektura in ustvarjalna energija. Dva tedna po predstavitvi kolekcije je imel že dovolj distance, da je lahko pogledal nazaj, se spomnil intenzivnega ustvarjalnega procesa in ocenil, kaj mu je prinesel. »Zdaj, ko so se vtisi polegli, sem predvsem zadovoljen, da mi je uspelo uresničiti projekt. Kolekcija je nastajala intenzivno, s številnimi tehničnimi izzivi in eksperimenti. Sodelovanje s podjetjem iz energetskega sektorja mi je ponudilo zanimivo izhodišče, ki sem ga lahko interpretiral po svoje. Neposredno po reviji sem občutil olajšanje, danes pa že opažam podrobnosti, ki bi jih izboljšal. To se mi zdi naravno. Najbolj me veseli, da so kreacije na brvi zaživele kot celota, v svetlobi in gibanju.«

Veliko lažje mi je izpostaviti svoje delo kot samega sebe.

Privlačijo ga nasprotja

Tokrat je navdih poiskal v sončni svetlobi, odsevih in trenutku, ko sončni žarki prodrejo skozi oblake. Minljivost svetlobe je postala izhodišče za raziskovanje materialov, prosojnosti in gibanja, s katerimi je ustvaril svojo vizijo energije. »Izhodišče je bila energija, vendar je nisem želel upodobiti dobesedno. Zanimalo me je, kako jo občutimo, in svetloba se mi je zdela najlepši izraz tega. Predstavljal sem si trenutek, ko sončni žarki prodrejo skozi oblake. Prosojne tkanine so ustvarjale občutek lahkotnosti, zrcalni elementi pa so lovili svetlobo in spreminjali videz oblačil med gibanjem. Želel sem, da kolekcija deluje futuristično, a hkrati poetično; kot pogled v prihodnost, ki se pravzaprav že dogaja.«

V njegovih kreacijah se nežnost prepleta z robustnostjo, tradicija s tehnologijo, klasična lepota s sodobno drznostjo. »Nasprotja me privlačijo, ker ustvarjajo napetost in presenečenja. Popolna harmonija je lahko lepa, a tudi predvidljiva. Rad vidim, kako nežna tkanina dobi skoraj arhitekturno obliko ali kako tog material deluje organsko. Rad imam red, natančnost in klasično estetiko, hkrati pa me navdušujejo nekonvencionalne ideje. Zdi se mi, da se prav med temi skrajnostmi pogosto rodi nekaj zanimivega.« Zaveda se pomena sodobnih trendov, vendar pri svojem delu ne želi izgubiti tistega, kar ga najbolj opredeljuje. »Današnji svet od ustvarjalcev pričakuje nenehno novost in odzivnost. Potrebujem čas za raziskovanje, poskuse in izdelavo, zato ne želim ustvarjati po ritmu družbenih omrežij. Trende spremljam, a me bolj zanima, zakaj nastanejo, kot kako jim slediti. Pri projektih mi je pomembno, da v njih vidim ustvarjalni smisel. Prepoznavnost je dobrodošla, a ne bi rad, da postane razlog za moje odločitve. Želim si, da bi v svojem delu tudi čez leta prepoznal sebe.«

Ne razmišljam toliko o slavi kot o priložnostih za projekte, ki me bodo prisilili razmišljati drugače in duhovno bogatili, je povedal. Foto: Dejan Javornik
Ne razmišljam toliko o slavi kot o priložnostih za projekte, ki me bodo prisilili razmišljati drugače in duhovno bogatili, je povedal. Foto: Dejan Javornik

Začetek v krojaški delavnici

Njegova zgodba se je začela v domači krojaški delavnici, saj sta se oče in dedek ukvarjala s krojaštvom. Družinska tradicija mu je ponudila trdne temelje, pomemben del njegove poti pa je bil tudi magistrski študij. »London mi je dal predvsem svobodo razmišljanja. Na Royal College of Art ni bilo ključno samo, kaj ustvariš, ampak zakaj in kaj s tem sporočaš. Tam sem začel drugače razmišljati o odnosu med telesom, oblačilom in prostorom. Raznoliko ustvarjalno okolje mi je razširilo obzorja, izkušnja pri Iris van Herpen pa je pokazala, kako plodno je povezovanje tehnologije, raziskovanja materialov in ročnega dela. Najpomembnejše spoznanje je bilo, da si lahko kot oblikovalec dovolim več, kot sem mislil.«

Med njegovimi prepoznavnimi oblikovalskimi prijemi so tudi laserski rezi, ki jih uporablja v vseh kolekcijah. »Pri laserskem rezanju me navdušuje možnost, da z odvzemanjem materiala ustvariš novo strukturo. Praznina postane enako pomembna kot površina, ki ostane. Tkanina lahko dobi prosojnost, volumen ali povsem drugačno gibanje. Še vedno mi je najljubši raziskovalni del: trenutek, ko ne vem, ali bo poskus uspešen. Včasih prav napaka pripelje do najbolj zanimive rešitve. Ne želim pa biti ujetnik ene tehnike; uporabim jo, kadar ideji res nekaj doda.«

Najpomembnejše spoznanje je bilo, da si lahko kot oblikovalec dovolim več, kot sem mislil.

Pri njem oblačilo pogosto preseže svojo osnovno funkcijo, saj imajo njegove kreacije izrazito umetniško dimenzijo. »Meja med oblačilom in umetniškim objektom me ne zanima posebej. Od skulpture ne pričakujemo, da bo uporabna, zato se mi zdi nenavadno, da modo pogosto vrednotimo predvsem skozi nosljivost. Oblačilo ima seveda poseben odnos do telesa, saj ga človek z gibanjem in osebnostjo soustvarja. Ne pričakujem, da bodo vsi moje kreacije razumeli enako. Pomembneje mi je, da ob njih nekaj začutijo: občudovanje, radovednost, morda celo nelagodje. Tudi to je lahko začetek zanimivega dialoga.«

Drzno in zadržano

Ustvarjalnost ga spremlja tudi zunaj modnega sveta. Kot kustos v Galeriji Velenje se vsakodnevno srečuje z umetnostjo, razstavnim prostorom in načini, kako umetniška dela nagovorijo obiskovalca. »Moda in delo kustosa sta zame tesno povezana. Že med študijem sem raziskoval, kako oblačila predstaviti v prostoru, danes pa se v galeriji vsakodnevno ukvarjam z odnosom med umetniškim delom in obiskovalcem. Postavitev lahko povsem spremeni doživljanje dela, podobno kot svetloba, glasba in gibanje vplivajo na modno predstavitev. Kot oblikovalec ustvarjam lasten svet, kot kustos pa skozi svojo interpretacijo ponujam nov pogled na dela drugih umetnikov.«

Njegove kreacije so drzne, izrazite in pogosto dramatične, sam pa je v zasebnem življenju precej bolj zadržan. »Zasebno sem precej bolj umirjen, kot bi kdo sklepal po mojih kreacijah. Moda mi omogoča raziskovati dramatičnost in pretiravanje, ki ju v vsakdanjem življenju ne potrebujem.«

Danica Lovenjak in Matic Veler FOTO: Dejan Javornik
Danica Lovenjak in Matic Veler FOTO: Dejan Javornik

Njegovo delo je že preseglo slovenske meje, saj ga je predstavljal tudi v Milanu. »Mednarodne izkušnje mi pomenijo predvsem srečevanje z drugačnimi pogledi. Delo lahko v drugem okolju sproži interpretacije, na katere sam nikoli ne bi pomislil. V prihodnosti želim še bolj povezovati modo, umetnost in prostorske instalacije ter razvijati celostne vizualne izkušnje. Zanimajo me tudi predstavitve zunaj klasičnih modnih prizorišč. Ne razmišljam toliko o slavi kot o priložnostih za projekte, ki me bodo prisilili razmišljati drugače in duhovno bogatili.«

Ko odloži oblikovalske obveznosti, zapre vrata ateljeja in za nekaj časa pozabi na materiale ter nove ideje, ostane človek, ki ceni preproste stvari. »Mir, naravo, potovanja, lepo okolje in čas z ljudmi, ki so mi blizu ... Precej razmišljujoč in občutljiv človek sem, čeprav tega na zunaj ne pokažem vedno. Ljudje si ob mojih izrazitih kreacijah morda predstavljajo, da si želim veliko pozornosti, a resnica je pogosto nasprotna. Veliko lažje mi je izpostaviti svoje delo kot samega sebe. Vse bolj spoznavam, da življenje ni le nenehno uresničevanje novih idej in ciljev, temveč tudi vse tisto, kar doživimo, začutimo in delimo z drugimi.« Med drznostjo kreacij in umirjenostjo zasebnega sveta Matic Veler ostaja zvest najpomembnejšemu – lastnemu ustvarjalnemu izrazu.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

modaoblačilaumetnostMatic Veler
ZADNJE NOVICE
18:14
Bulvar  |  Tuji trači
DRAMA V VILI

Provokativna Jelena Karleuša razkrila: »Zaradi groženj s smrtjo sem spustila kovinske rolete«

Srbska pevka je povedala, da so jo 25. oktobra, med volilno nočjo v Srbiji, opozarjali, da je v nevarnosti.
7. 11. 2026 | 18:14
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NEGA

Naravno ni vedno neškodljivo

Koža nam zelo hitro sporoči, da ji zimske razmere ne ustrezajo, zato ji v tem času namenimo posebno pozornost: za nego ne potrebujemo dragih pripravkov, rešitev pa lahko najdemo tudi v domači kuhinji.
Ema Bubanj7. 11. 2026 | 18:00
17:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELAVCA ZASULO

Huda delovna nesreča na Polzeli: delavec je izgubil življenje

Do prihoda zdravnika so poskušali ohranjati življenjske funkcije, a je ta na kraju žal lahko potrdil smrt.
7. 11. 2026 | 17:48
17:25
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZIMSKA DEPRESIJA

S fototerapijo nad črne misli, razdražljivost in nejevoljo

V jesensko-zimskem obdobju je za vse to lahko kriva t. i. zimska depresija, pred njo se lahko branimo z zdravim načinom življenja.
Aleksander Brudar7. 11. 2026 | 17:25
17:25
Bulvar  |  Zanimivosti
DOČAKAL 97 LET

Vito na svojem rojstnem dnevu plesal na »Stayin' Alive«, takoj zatem je umrl (VIDEO)

Posnetki z zabave prikazujejo vitalnega slavljenca v črni srajci in elegantnih hlačah, kako se nasmejan in ob aplavzu zbranih predaja ritmu sedemdesetih.
7. 11. 2026 | 17:25
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
MATIC VELER

Dramatičnosti v življenju ne potrebujem

Modni oblikovalec skozi oblačila raziskuje meje med modo, umetnostjo in tehnologijo, v zasebnem življenju pa je precej bolj umirjen, kot bi sklepali po njegovih drznih kreacijah.
Danica Lovenjak7. 11. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Izposodite si 500 tisoč evrov, vrnete jih lahko le 300 tisoč

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
3. 11. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do zdravstvene obravnave

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Vaš obraz postaja ključno orodje

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Nives je bila nenehno utrujena, danes pa pravi: »Znova imam energijo«

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Denar vam kopni pred očmi. Kaj storiti?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Slovenski raziskovalci naleteli na povezavo, ki je niso pričakovali

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki