Dramatičnosti v življenju ne potrebujem

Moda je zanj veliko več kot oblačilo. Je prostor svobode, raziskovanja in izražanja, v katerem se srečujejo družinska krojaška tradicija, sodobna tehnologija in umetnost. Matic Veler, slovenski modni oblikovalec z mednarodnimi izkušnjami, v svojih kreacijah združuje drznost in prefinjenost, materiale spreminja v skoraj kiparske oblike, navdih pa išče tudi tam, kjer ga drugi spregledajo. Po študiju na londonskem Royal College of Art, izkušnji pri Iris van Herpen in sodelovanju z Raiven pri evrovizijski skladbi Veronika je na letošnjem Ljubljanskem tednu mode predstavil kolekcijo Energija prihodnosti skozi modo, navdihnjeno s sončnimi žarki, ki prodrejo skozi oblake. Srečala sva se v Plečnikovih Križankah, prostoru, v katerem se prepletajo umetnost, arhitektura in ustvarjalna energija. Dva tedna po predstavitvi kolekcije je imel že dovolj distance, da je lahko pogledal nazaj, se spomnil intenzivnega ustvarjalnega procesa in ocenil, kaj mu je prinesel. »Zdaj, ko so se vtisi polegli, sem predvsem zadovoljen, da mi je uspelo uresničiti projekt. Kolekcija je nastajala intenzivno, s številnimi tehničnimi izzivi in eksperimenti. Sodelovanje s podjetjem iz energetskega sektorja mi je ponudilo zanimivo izhodišče, ki sem ga lahko interpretiral po svoje. Neposredno po reviji sem občutil olajšanje, danes pa že opažam podrobnosti, ki bi jih izboljšal. To se mi zdi naravno. Najbolj me veseli, da so kreacije na brvi zaživele kot celota, v svetlobi in gibanju.«

Veliko lažje mi je izpostaviti svoje delo kot samega sebe.

Privlačijo ga nasprotja

Tokrat je navdih poiskal v sončni svetlobi, odsevih in trenutku, ko sončni žarki prodrejo skozi oblake. Minljivost svetlobe je postala izhodišče za raziskovanje materialov, prosojnosti in gibanja, s katerimi je ustvaril svojo vizijo energije. »Izhodišče je bila energija, vendar je nisem želel upodobiti dobesedno. Zanimalo me je, kako jo občutimo, in svetloba se mi je zdela najlepši izraz tega. Predstavljal sem si trenutek, ko sončni žarki prodrejo skozi oblake. Prosojne tkanine so ustvarjale občutek lahkotnosti, zrcalni elementi pa so lovili svetlobo in spreminjali videz oblačil med gibanjem. Želel sem, da kolekcija deluje futuristično, a hkrati poetično; kot pogled v prihodnost, ki se pravzaprav že dogaja.«

V njegovih kreacijah se nežnost prepleta z robustnostjo, tradicija s tehnologijo, klasična lepota s sodobno drznostjo. »Nasprotja me privlačijo, ker ustvarjajo napetost in presenečenja. Popolna harmonija je lahko lepa, a tudi predvidljiva. Rad vidim, kako nežna tkanina dobi skoraj arhitekturno obliko ali kako tog material deluje organsko. Rad imam red, natančnost in klasično estetiko, hkrati pa me navdušujejo nekonvencionalne ideje. Zdi se mi, da se prav med temi skrajnostmi pogosto rodi nekaj zanimivega.« Zaveda se pomena sodobnih trendov, vendar pri svojem delu ne želi izgubiti tistega, kar ga najbolj opredeljuje. »Današnji svet od ustvarjalcev pričakuje nenehno novost in odzivnost. Potrebujem čas za raziskovanje, poskuse in izdelavo, zato ne želim ustvarjati po ritmu družbenih omrežij. Trende spremljam, a me bolj zanima, zakaj nastanejo, kot kako jim slediti. Pri projektih mi je pomembno, da v njih vidim ustvarjalni smisel. Prepoznavnost je dobrodošla, a ne bi rad, da postane razlog za moje odločitve. Želim si, da bi v svojem delu tudi čez leta prepoznal sebe.«

Ne razmišljam toliko o slavi kot o priložnostih za projekte, ki me bodo prisilili razmišljati drugače in duhovno bogatili, je povedal. Foto: Dejan Javornik

Začetek v krojaški delavnici

Njegova zgodba se je začela v domači krojaški delavnici, saj sta se oče in dedek ukvarjala s krojaštvom. Družinska tradicija mu je ponudila trdne temelje, pomemben del njegove poti pa je bil tudi magistrski študij. »London mi je dal predvsem svobodo razmišljanja. Na Royal College of Art ni bilo ključno samo, kaj ustvariš, ampak zakaj in kaj s tem sporočaš. Tam sem začel drugače razmišljati o odnosu med telesom, oblačilom in prostorom. Raznoliko ustvarjalno okolje mi je razširilo obzorja, izkušnja pri Iris van Herpen pa je pokazala, kako plodno je povezovanje tehnologije, raziskovanja materialov in ročnega dela. Najpomembnejše spoznanje je bilo, da si lahko kot oblikovalec dovolim več, kot sem mislil.«

Med njegovimi prepoznavnimi oblikovalskimi prijemi so tudi laserski rezi, ki jih uporablja v vseh kolekcijah. »Pri laserskem rezanju me navdušuje možnost, da z odvzemanjem materiala ustvariš novo strukturo. Praznina postane enako pomembna kot površina, ki ostane. Tkanina lahko dobi prosojnost, volumen ali povsem drugačno gibanje. Še vedno mi je najljubši raziskovalni del: trenutek, ko ne vem, ali bo poskus uspešen. Včasih prav napaka pripelje do najbolj zanimive rešitve. Ne želim pa biti ujetnik ene tehnike; uporabim jo, kadar ideji res nekaj doda.«

Najpomembnejše spoznanje je bilo, da si lahko kot oblikovalec dovolim več, kot sem mislil.

Pri njem oblačilo pogosto preseže svojo osnovno funkcijo, saj imajo njegove kreacije izrazito umetniško dimenzijo. »Meja med oblačilom in umetniškim objektom me ne zanima posebej. Od skulpture ne pričakujemo, da bo uporabna, zato se mi zdi nenavadno, da modo pogosto vrednotimo predvsem skozi nosljivost. Oblačilo ima seveda poseben odnos do telesa, saj ga človek z gibanjem in osebnostjo soustvarja. Ne pričakujem, da bodo vsi moje kreacije razumeli enako. Pomembneje mi je, da ob njih nekaj začutijo: občudovanje, radovednost, morda celo nelagodje. Tudi to je lahko začetek zanimivega dialoga.«

Drzno in zadržano

Ustvarjalnost ga spremlja tudi zunaj modnega sveta. Kot kustos v Galeriji Velenje se vsakodnevno srečuje z umetnostjo, razstavnim prostorom in načini, kako umetniška dela nagovorijo obiskovalca. »Moda in delo kustosa sta zame tesno povezana. Že med študijem sem raziskoval, kako oblačila predstaviti v prostoru, danes pa se v galeriji vsakodnevno ukvarjam z odnosom med umetniškim delom in obiskovalcem. Postavitev lahko povsem spremeni doživljanje dela, podobno kot svetloba, glasba in gibanje vplivajo na modno predstavitev. Kot oblikovalec ustvarjam lasten svet, kot kustos pa skozi svojo interpretacijo ponujam nov pogled na dela drugih umetnikov.«

Njegove kreacije so drzne, izrazite in pogosto dramatične, sam pa je v zasebnem življenju precej bolj zadržan. »Zasebno sem precej bolj umirjen, kot bi kdo sklepal po mojih kreacijah. Moda mi omogoča raziskovati dramatičnost in pretiravanje, ki ju v vsakdanjem življenju ne potrebujem.«

Danica Lovenjak in Matic Veler FOTO: Dejan Javornik

Njegovo delo je že preseglo slovenske meje, saj ga je predstavljal tudi v Milanu. »Mednarodne izkušnje mi pomenijo predvsem srečevanje z drugačnimi pogledi. Delo lahko v drugem okolju sproži interpretacije, na katere sam nikoli ne bi pomislil. V prihodnosti želim še bolj povezovati modo, umetnost in prostorske instalacije ter razvijati celostne vizualne izkušnje. Zanimajo me tudi predstavitve zunaj klasičnih modnih prizorišč. Ne razmišljam toliko o slavi kot o priložnostih za projekte, ki me bodo prisilili razmišljati drugače in duhovno bogatili.«

Ko odloži oblikovalske obveznosti, zapre vrata ateljeja in za nekaj časa pozabi na materiale ter nove ideje, ostane človek, ki ceni preproste stvari. »Mir, naravo, potovanja, lepo okolje in čas z ljudmi, ki so mi blizu ... Precej razmišljujoč in občutljiv človek sem, čeprav tega na zunaj ne pokažem vedno. Ljudje si ob mojih izrazitih kreacijah morda predstavljajo, da si želim veliko pozornosti, a resnica je pogosto nasprotna. Veliko lažje mi je izpostaviti svoje delo kot samega sebe. Vse bolj spoznavam, da življenje ni le nenehno uresničevanje novih idej in ciljev, temveč tudi vse tisto, kar doživimo, začutimo in delimo z drugimi.« Med drznostjo kreacij in umirjenostjo zasebnega sveta Matic Veler ostaja zvest najpomembnejšemu – lastnemu ustvarjalnemu izrazu.