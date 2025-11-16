Država jih ne podpira, ljudje jih obožujejo

To so krasni ljudje, ki se odpovejo svojemu prostemu času in udobju, da bi nam pomagali in nas vozili naokoli. To je velika žrtev. Na tem mestu izrekam javno zahvalo vsem prostoferjem in celotnemu projektu Prostofer,« pove 77-letni Rado Radović, ki že več kot 17 let živi Mirni Peči. Zadnje čase potrebuje prevoz, zato je zanj Prostofer idealna rešitev, pa ne le zanj: več kot 1300 voznikov vsako leto opravi okoli 25.000 prevozov starejših oseb. Kar 90 odstotkov vseh prevozov je povezanih z dostopom do zdravniške oskrbe – v zdravstvene domove, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove. Povprečna starost prostovoljnih voznikov je 64 let, najstarejši uporabnik storitve pa šteje kar 104 leta.

Danes že 113 občin

Prostofer (prostovoljni šofer) je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših. Povezuje starejše, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Danes projekt poteka v 113 občinah. »Ideja za projekt se je porodila iz potreb starejših, druženje in mobilnost sta dve največji potrebi starejših, mi pa smo nanju odgovorili s projektoma Zlati kotički (prostori za druženje, ki jih imamo v Mercatorjevih centrih) in Prostofer. Prva občina s Prostoferjem je bila Slovenske Konjice, sledile so MO Novo mesto, Metlika in druge,« pojasni Viktorija Muha iz zavoda Zlata mreža.

Danes je v to gibanje vključenih že 113 občin. FOTO: Amzs

»Občina mora zagotoviti vozilo, pokriva vse stroške vozila ter krije strošek klicnega centra. Za vse drugo – koordinacijo prevozov, izobraževanje voznikov ipd. – poskrbimo mi,« opiše simbiozo z občino. »Iščemo jih s pozivi v lokalnih medijih, tudi v lokalnih društvih upokojencev, gasilcev, planincev, ZŠAM ... Vse voznice in voznike, ki imajo nekaj prostega časa in radi pomagajo drugim, vabimo, da se vključijo v mrežo prostoferjev, saj jih zaradi velikega števila potreb po prevozih ni nikoli preveč. To naredijo tako, da se obrnejo na občino, v kateri živijo in je vključena v ta projekt, ali pa izpolnijo prijavnico na spletni strani www.prostofer.si. Pozivamo vse slovenske občine, kjer še ne vozi Prostofer, da se priključijo temu prostovoljskemu projektu in tako tudi starejšim v njihovi občini omogočijo večjo mobilnost,« pravijo v zavodu.

Tudi v Kranju pomagajo. Foto: Občina Kranj

Klice občank in občanov na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 vsak delovni dan med 8. in 18. uro sprejema komunikacijski center. Ta zabeleži podatke klicatelja in lokacijo prevoza ter o tem obvestil voznika. Prevoze je treba naročiti vsaj tri dni pred želeno storitvijo, izvajajo jih vsak delovnik med 7. in 18. uro. »Neradi izpostavljamo samo enega voznika, saj vsi vozijo s srcem in po svojih zmožnostih, navsezadnje gre za prostovoljno delo, zato smo letos organizirali dogodek Najprostofer na Vranskem, kamor so bili povabljeni po en prostofer iz vsake občine, in sicer tisti, ki je opravil največ prevozov v svoji občini, tako da imamo več kot 100 rekorderjev,« Muhova pove o posameznikih, ki izstopajo.

Ključna je mobilnost Ključni deležniki kampanje evropskega tedna mobilnosti so občine, ki vsako leto z različnimi aktivnostmi prebivalce nagovarjajo k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti. Med ukrepi, ki so sčasoma prerasli v stalno prakso, so projekt organizirane in spremljane hoje v šolo za šolarje Pešbus, izvajanje brezplačnih prevozov za starejše Prostofer ter redna organizacija dogodkov in delavnic, namenjenih ozaveščanju o trajnostni mobilnosti.

Solidarna mobilnost

Osrednji dogodek projekta Prostofer na poligonu varne vožnje AMZS je letos potekal prvič, in sicer z namenom izobraževanja in druženja prostovoljnih voznikov ter kot priznanje in zahvala najbolj požrtvovalnim prostovoljcem. Udeleženci so se pripeljali z občinskimi prostoferskimi vozili, skupaj z inštruktorji preizkusili poligon in obnovili cestnoprometne predpise. Sledila je delavnica o ravnanju z ranljivimi uporabniki Prostoferja. Agencija za varnost prometa z veseljem podpira ta plemeniti medgeneracijski projekt, ki temelji na solidarnosti, prostovoljstvu in medsebojni pomoči. Vsi udeleženci so prejeli zahvalo za svoje požrtvovalno delo.

Prostoferji, hvala vam! Foto: Damjan Končar

»Prostoferji ste pravi ambasadorji varne in solidarne mobilnosti. S svojo odgovornostjo, srčnostjo in zgledom prispevate k boljši prometni kulturi ter povezujete generacije. Hvala vam za vsak varni kilometer dobrote,« je zbranim čestitala Dragica Sternad Pražnikar, predstavnica Agencije za varnost prometa, edine državne institucije, ki stoji ob strani projektu. »Razen Javne agencije za varnost prometa, ki nam že več let stoji ob strani na področju izobraževanja voznikov o prometni varnosti, zavoda Zlata mreža država ne podpira. Bili smo v stiku z nekaterimi pristojnimi ministrstvi in jim predstavili naš projekt, a jih sodelovanje z nami očitno ni zanimalo in se niso več odzvali,« v zavodu povedo, da projekt nima podpore države, čeprav si je želijo.

Nova poznanstva in lepi spomini

Občina Komen je za naziv najprostofer 2025 izbrala Damjana Grmeka, ki je v občini opravil »največ prostoferskih prevozov ter se izkazal z izjemno srčnostjo, zanesljivostjo in predanostjo«. V Občini Dobrova - Polhov Gradec so letos dosegli pomemben mejnik – drugo obletnico delovanja projekta Prostofer. Od začetka delovanja 2. oktobra 2023 so njihovi prostovoljci opravili 384 voženj, s čimer so mnogim občanom omogočili dostop do zdravniških pregledov, trgovin ali drugih nujnih opravkov. Med njimi izstopa Robert Medved, ki je v tem času opravil kar 106 voženj in »s svojo predanostjo ter pripravljenostjo za pomoč postavil zgled prostovoljstva v skupnosti«.

Danes je v to gibanje vključenih že 113 občin. FOTO: Amzs

V Občini Ormož je naziv najprostofer dobil Ciril Žganjar iz Vitana, ki je lani tam opravil največ prevozov. Projektu se je pridružil pred tremi leti. Spominja se začetkov, nabave vozila in prve vožnje, ko je gospo iz Ormoža odpeljal v UKC Maribor. Od takrat se je zvrstilo mnogo prevozov, novih poznanstev in lepih spominov, ki jih prinaša to humano delo. »Mislim, da mi je bilo pomagati drugim položeno že ob rojstvu,« pravi Ciril. »Že kot otrok sem rad pomagal sokrajanom, pozneje pa sem jih z lastnim avtomobilom vozil v trgovino, k maši, k zdravniku … To željo sem ohranil vse do danes.« Priznanje je prejel tudi Silvo Pongrac, ki je kot prostovoljni voznik Prostoferja v letu 2025 v Občini Hoče - Slivnica opravil največ voženj, v Mirni Peči pa Rafko Cerovšek, ki opravlja vlogo prostoferja v Občini Mirna Peč in Mestni občini Novo mesto.