Duše v pesem ne moreš dati z nobenim programom

Dušan Zore je glasbenik, aranžer, oblikovalec zvoka, instrumentalist in producent, ki je sodeloval pri številnih glasbenih projektih, snemanjih in priredbah na slovenski glasbeni sceni. Bil je dolgoletni prijatelj in glavni studijski in odrski sodelavec legendarnega Brendija in Korada Buzetija, zadnja leta pa član Brendijevih barab, spremljevalnega benda Dejana Vunjaka.

Začniva izven glasbe, drži, da ste si želeli postati pilot?

Res je. To je bila moja prva otroška želja. Ko smo se kot otroci pogovarjali, kaj bo kdo postal, ko bo velik, sem jaz vedno rekel – pilot. Življenje je nato določilo, da bom namesto po zraku letal po črno-belih tipkah. In če dobro pomislim, je bilo tudi v tem poklicu včasih kar nekaj turbulence.

Kako se spominjate svojih otroških dni?

Bil sem precej navihan otrok in sem znal tudi kaj ušpičiti. A sem imel, na srečo, kar trdo vzgojo in sem se hitro naučil, da se bolj splača biti priden. Od staršev sem se naučil predvsem spoštovanja ljudi, reda in odgovornosti ter tega, da dana beseda nekaj velja. Nekatere stvari, ki se jih naučiš doma, te potem spremljajo vse življenje. Zelo rad se spominjam tudi domače cerkve na Šutni, kjer sem kot mlad fant začel vaditi na mogočnih cerkvenih orglah. Kmalu sem postal organist. Mislim, da se je prav tam začela tista moja resnejša ljubezen do glasbe.

Ko imaš pred seboj mladega človeka s talentom, je treba to prepoznati, ga pravilno usmerjati in mu pomagati razvijati tisto, po čemer bo nekoč prepoznaven.

Ste producent, studijski snemalec, predvsem pa vsestranski glasbenik z dušo in srcem. Ste do sebe strogi?

Pri nekaterih stvareh zelo, pri drugih pa katastrofalno malo. Če mi pesem produkcijsko ne zazveni tako, kot sem si jo zamislil v glavi, znam biti do sebe zelo zahteven. Lahko sedim ure in ure in iščem tisto malenkost, ki manjka. A ta perfekcionizem čudežno izgine pri pospravljanju postelje ali oblačil. A si to hitro tudi odpustim.

Kaj pa do drugih?

Večina tistih, s katerimi delam, pravi, da imam jeklene živce. Nisem človek, ki bi kot producent nekomu ukazoval, kako mora kaj zapeti. Ravno nasprotno. Pevec mora v pesem prinesti sebe. Če mu pustiš dovolj svobode, jo lahko zapoje precej bolje, kot bi jo, če bi samo kopiral mene. Malenkostne tehnične napake danes lahko popravimo s programi. Duše pa v pesem ne moreš dodati z nobenim programom. Sem pa zelo občutljiv pri dogovorih. Če se z nekom nekaj dogovorim in si seževa v roko, zame to nekaj pomeni. Če človek tega ne spoštuje, se pri meni hitro pojavi distanca. Dana beseda, stisk roke in pogled v oči mi še danes pomenijo več kot marsikatera pogodba.

S pokojnima Brendijem in Koradom ste preživeli velik del življenja, zasebno in na odru. Kako ste ločevali zasebnost od profesionalnega dela?

Z Brendijem sem začel igrati šele okoli leta 2004 oziroma 2005. Najprej smo bili kvartet – Brendi, Korado, Viktorija Petek in jaz na klaviaturah. Kasneje je Brendi ocenil, da bi bilo dobro narediti večjo zasedbo, zato so se nam pridružili še bobnar Robi Majcen, harmonikarka Mojca, nato Boštjan Cerar in Boštjan Dorič ter basist Gorazd Marčič in tudi Jaka Okorn. Imenovali smo se Ansambel za smeh in veselje in v tej zasedbi igrali do konca 2010. Za novo leto 2011 je z nami v Litiji prvič na bobnih zaigral tudi Dejan Vunjak. Brendi je znal prijateljstvo in posel zelo jasno ločiti. Če kdo, je bil on človek, ki je znal postaviti mejo, ne da bi zaradi tega trpelo prijateljstvo. Pri njem je ogromno stvari temeljilo na zaupanju in dani besedi. Na odru je znal biti elegantno strog. Publika tega verjetno sploh ni opazila. Od nas je zahteval predvsem dobro petje, energijo in profesionalen odnos. Biti njegov prijatelj sem vedno razumel kot privilegij, saj do sebe ni spustil vsakogar.

Če bi imel čarobno palico, bi si želel, da bi v svojih prstih spet popolnoma čutil dotik, nam je povedal. FOTO: Osebni Arhiv

Ste skladbe, ki jih je ustvaril Brendi, tudi aranžirali?

Tu moram biti jasen, ker večkrat prihaja do napačnih tolmačenj. Brendijevih pesmi, ki jih je on izvajal, nisem nikoli aranžiral. Z Brendijem sva sodelovala predvsem prek njegove založbe Mandarina, pri kateri je izšlo veliko različnih projektov. Že na začetku najinega sodelovanja mi je dejal: »Veš, Dušan, midva bova veliko sodelovala na drugih projektih, za svoje pesmi pa imam utečeno ekipo.« In prav ta stavek mi je o njem povedal ogromno. Bil je lojalen ljudem, s katerimi je že delal, hkrati pa je bil pošten tudi do mene. Nobenih velikih obljub in potem izmikanja. Sem pa aranžiral in snemal pesmi za Viktorijo Petek, ki jih je izdajala pri njegovi založbi, in tudi on je ustvaril kakšno zanjo ter seveda za številne druge slovenske izvajalce.

V Kamniku imate lastni studio, v katerem ustvarjate. Sodelovali ste z več kot sto izvajalci zabavne in narodnozabavne glasbe pri nas. Nekateri od tega še danes lepo živijo. Je glasba trd kruh, sploh v današnjih časih?

Glasba je lahko čudovit kruh, ki pa lahko ima zelo trdo skorjo. Ljudje največkrat vidijo izvajalca tri minute na televiziji ali dve uri na odru. Ne vidijo pa na tisoče ur dela, ki so bile potrebne, da je sploh prišel do tistih treh minut. Danes v studiu preživim precej manj časa kot nekoč – v povprečju kakšnih osem do deset ur na dan. Ko sem se pred skoraj štiridesetimi leti začel profesionalno ukvarjati z glasbo, je bilo 16 ur dela na dan nekaj povsem običajnega. Velikokrat tudi 20. Ko si mlad, tega niti ne šteješ. Imaš ideje, energijo in občutek, da si neuničljiv. Telo pa vodi svojo evidenco in ti račun dostavi nekoliko pozneje. Zato ja, od glasbe se da živeti. A če želiš v njej ostati desetletja, je poleg talenta potrebnih ogromno dela, vztrajnosti in odrekanja.

Koliko skladb je nastalo v vašem studiu in na katere ste posebej ponosni?

V skoraj 40 letih profesionalnega ukvarjanja z glasbo je šlo skozi moje roke res ogromno skladb. Samo v mojem studiu Napoleon jih je bilo od leta 1990 do danes posnetih več kot 1700. Zadnja uradna evidenca IPF iz leta 2017 je že takrat pokazala številko 1643. Približno 1200 skladbam sem naredil aranžma, pri več kot 800 sem tudi avtor ali soavtor, kar potrjuje tudi uradna baza SAZAS. Okoli 400 skladb je nastalo v narodnozabavnem stilu – za Ansambel bratov Poljanšek, Nagelj, Jodl Express, Ansambel Ivana Korošca, Ajdo, Rubin, Gade in številne druge. Ogromno je bilo tudi priredb, denimo 92 za Tanjo Zajc Zupan, 74 za Francija Kompareta, 25 za Gamse in druge. Med izvajalci, s katerimi sem soustvaril veliko avtorskih skladb, so Zlatko Dobrič, Aleksander Jež, Čuki, Gamsi, Marjan Zgonc, Viktorija Petek, Dejan Vunjak, Boris Kopitar, Ivan Hudnik, Darko Kegl, Jožica Mavsar, Ivo Radin, 12. nasprotje, Zasavci ... Seznam je res dolg. Kot avtor sem posebej ponosen na pesmi Kdor ne skače, ta ni Sloven'c, Biserna Slovenija, Dve pomladi, dve jeseni in Na moj račun, kot soavtor pa na Krokodilčke, ki so dobili zlato ploščo in živijo še danes, pa pesem Če mam pa tebe, ki ima že več kot devet milijonov ogledov ter na Ne joči, Ančica, za katero sem za svoje producentsko in aranžersko delo prejel svojo prvo zlato ploščo. Posebno poglavje so festivalski uspehi skladb, pri katerih sem sodeloval kot avtor, soavtor, aranžer ali producent, pa seveda na uspehe Dejana Vunjaka in na vse, kar smo ustvarili skupaj. Moje skladbe so zmagale tudi na Grand Prix na hrvaškem festivalu, kar je lep dokaz, da dobra pesem ne potrebuje potnega lista. Večkrat sem bil kot avtor in producent povabljen tudi v strokovne komisije številnih glasbenih festivalov, kar sem razumel kot posebno priznanje in zaupanje glasbene stroke. A če me vprašate, na kaj sem po vseh teh letih najbolj ponosen, odgovor morda niti ni povezan s številkami, nagradami ali priznanji. Ko svojo pesem po toliko letih nekje povsem nepričakovano zaslišim in vidim, da jo ljudje še vedno poznajo in znajo zapeti, je to zame največje priznanje.

Na vaša vrata so potrkali tudi številni mladi, nekateri so danes tudi že prepoznavni, mar ne?

Drži. Na vrata mojega studia trka vedno več mladih in prav v delu z njimi vidim enega največjih izzivov, hkrati pa tudi veliko odgovornost. Ko imaš pred seboj mladega človeka s talentom, je treba to prepoznati, ga pravilno usmerjati in mu pomagati razvijati tisto, po čemer bo nekoč prepoznaven. Če mu uspe najti svojo glasbeno pot in sčasoma postati pomemben kamenček v mozaiku slovenske glasbene kulture, je to tudi zame kot avtorja in producenta nekaj posebnega. Med mladimi, s katerimi sodelujem, sem zelo ponosen na Manco Poljanšek, ki jo javnost bolj pozna kot Manči. Pri njej, pa tudi drugih mladih izvajalcih me poleg talenta najbolj pritegneta delavnost in želja po napredku. Ne nazadnje bo ta generacija nekoč skrbela, da bo slovenska glasba živela naprej.

Z Brendijem sta bila nerazdružljiva, njegovo nenadno slovo je bilo verjetno ena najtežjih preizkušenj v vašem življenju?

Definitivno ena najtežjih. Ko izgubiš najboljšega prijatelja, ne izgubiš samo človeka. Izgubiš nekoga, ki je bil vpet v tvoje vsakdanje življenje, tvoje načrte, delo, pogovore in prihodnost. Nekaj časa sem imel občutek, kot da je z njim izginil tudi del smisla mojega življenja. Praznina je ostala in del mene je zagotovo odšel z njim. Na srečo pa ostanejo spomini. In teh nama nihče ne more vzeti.

Včasih imam občutek, da smo Slovenci zelo navdušeni nad vsem, kar pride od drugod, do svojega pa znamo biti precej bolj kritični.

Boleče in nenadno je bilo tudi slovo pevke Viktorije Petek.

Z Viktorijo sva skupaj živela 13 let, posnela sva 55 njenih skladb, njen glas je kot spremljevalni vokal ostal zapisan na več kot 600 mojih posnetkih drugih izvajalcev. Bila je praktično del inventarja studia, tistega, brez katerega studio ne bi zvenel enako. Imela je izjemen občutek za spremljevalne vokale in velikokrat je bilo dovolj že, da sva se pogledala, pa je vedela, kaj želim. Ko danes poslušam stare posnetke, se šele zavem, na kako velikem delu mojega glasbenega ustvarjanja je pustila svoj glas. Brendijeva smrt je močno posegla tudi v najino življenje, izgubila sva se in se leta 2013 odločila, da greva vsak svojo pot, sva pa ostala izjemno dobra prijatelja. Njena smrt je bila nenadna in nepričakovana, le dan po smrti sem se s solzami lotil njene zadnje pesmi z naslovom Ali zaboli, ki sem jo dokončal in poslal med ljudi. Takih trenutkov se ne da opisati. Ko izgubiš ljudi, ki niso bili samo del tvojega glasbenega življenja, ampak del tebe, ostane nekaj, česar ne more nadomestiti nihče.

Dobro sta se poznala tudi s Koradom. In tudi njegovo slovo je bilo boleče.

Drži, Korado je bil v bistvu moj glasbeni »oče«. Spoznal sem ga leta 1987, dve leti prej kot Brendija, z njim sva igrala v baru Ilirija v Ljubljani. Poklical me je, ko se je vrnil iz vojske, in takrat se je začel moj glasbeni svet, ki ga živim še danes. Z nama je takrat igral bobnar Stane, ki je pozneje igral pri skupini Kukavičji Mihec, kjer je bil pevec Zlatko Dobrič. Iskali so klaviaturista in tako se je začelo še moje sodelovanje z Zlatkom. Leta 1988 je bila najina pesem Ne odhajaj še na Pop delavnici izbrana med približno 200 prispelimi skladbami. In takrat se je zares začela moja aranžerska in producentska pot. In tudi s Koradom sva ostala ves čas povezana, čeprav se nisva družila toliko kot z Brendijem. Pogosteje sva se slišala, ko je hudo zbolel, letos je že šest let, odkar ga ni več. Od tistega prvega kvarteta Brendi, Korado, Viktorija ostajam le še jaz. Ko pomislim na to, me kar malo stisne. A sem hkrati hvaležen za nepozabne trenutke, preživete z njimi.

Oder naj prevzamejo mlajši obrazi in mlada kri, v studiu pa imamo stari mački še vedno kakšen trik v rokavu, je dejal. FOTO: Osebni Arhiv

Po Brendijevem slovesu sta spletla pristne vezi z njegovim sinom Dejanom Vunjakom. On je večkrat rekel, da ste vi »oče njegovega benda«. Je vajin odnos še danes bolj na ravni oče-sin ali prijateljski?

Zaradi moje izredno močne povezanosti z njegovim očetom sem Dejana sprva verjetno res doživljal skoraj kot sina. V prvih letih me je poklical tudi večkrat na dan in se name ni obračal le z glasbenimi vprašanji, pač pa tudi takimi, kako naj punco pelje na zmenek, naj ji kupi kokice ali jo pelje na palačinke, kaj bi mu v določeni situaciji rekel oče. Takrat sem čutil tisto posebno energijo mladega fanta, ki išče svojo pot in občasno potrebuje nekoga, ki mu bo povedal svoje mnenje. Nikoli si nisem želel niti drznil prevzeti vloge njegovega očeta. Oče je samo en. Želel pa sem, da ve, da ima ob sebi človeka, na katerega se vedno lahko zanese. Opazoval sem, kako postaja samostojen z zelo jasnimi pogledi. Je izjemno korekten, pošten, komunikativen, predvsem pa razmišlja s svojo glavo. Ko sem začutil, da ne potrebuje več nekoga, ki bi mu kazal pot, ampak sogovornika, sva postala prava prijatelja. Mi pa veliko pomeni, da je večkrat v javnosti dejal, da sem »oče benda«.

Kakšen je danes vaš pogled na glasbeno sceno? V nekaj desetletjih se je seveda marsikaj spremenilo.

Vsako obdobje prinese spremembe in glasbeniki se jim moramo do neke mere prilagajati, če želimo ostati del trga. Veliko teh sprememb je posledica tehnologije, ki omogoča nove načine ustvarjanja in s tem prinaša tudi nove trende. Nisem človek, ki bi rekel: »Včasih je bilo pa vse boljše.« Ni bilo. Bilo je drugače. Osebno pri današnji glasbi najbolj pogrešam melodiko. V mojih najbolj ustvarjalnih časih je bila melodija praviloma na prvem mestu. Danes so mlajši publiki pomembni tudi povsem drugi produkcijski elementi – ritem, zvok, energija, vizualna podoba, s čimer ni nič narobe. Vsaka generacija ima pravico do svoje glasbe. Dokler obstajajo ljudje, ki želijo dobro melodijo in tisto posebno čustvo »naših časov«, bomo imeli delo tudi stari mački.

Glasba je lahko čudovit kruh, ki pa lahko ima zelo trdo skorjo.

Že kar nekaj let je od tega, ko ste dobili diagnozo multipla skleroza. Kako ste se spopadli z njo?

Po Brendijevi smrti me je najprej udarila avtoimunska bolezen sarkoidoza, leta 2014 pa sem se moral soočiti še z multiplo sklerozo. Življenje glasbenika je lahko zelo lepo, zna pa biti tudi izredno stresno. Ogromno je neprespanih noči, voženj, nastopov in različnih obremenitev za telo in psiho. Z boleznijo sem se sprva spopadel na zelo svoj način – rekel sem si, da je preprosto nimam. Nekaj časa je ta moja metoda celo delovala, vsaj v glavi. Potem pa so težave postajale vedno izrazitejše. Bolečine in izguba občutka v prstih, težave z nogami, stopnice na odre so postajale vse večja ovira. Prišel je dan pred pomembnim nastopom, ko sem želel vaditi, pa me prsti niso več ubogali. Poklical sem Dejana in mu rekel: »Dejči, žal je z menoj konec. Ne gre več.« Lahko si predstavljam, kakšen stres je bil to tudi zanj, saj je moral praktično čez noč poiskati drugega klaviaturista. Na srečo ga je našel in nastop so lahko izpeljali.

Je to krivo, da ne boste več Brendijeva baraba?

Da. To je edini razlog. Po duši bom vedno ostal Brendijeva baraba. Z Dejanom sva dogovorjena, da bomo produkcijo še naprej ustvarjali v isti studijski ekipi kot doslej. V ozadju ni nobenega spora, zamer ali česar koli podobnega, kar se je že šušljalo. Resnica je precej preprosta – duša bi še rada, telo pa ji tega trenutno ne dovoli. Oder naj zdaj prevzamejo mlajši obrazi in mlada kri. V studiu pa imamo stari mački še vedno kakšen trik v rokavu.

Žena Maja je moj najmočnejši steber, na katerega se lahko naslonim tudi takrat, ko sam ostanem brez moči, priznava Dušan. FOTO: Osebni Arhiv

Kaj vas trenutno najbolj skrbi?

Glede zdravja presenetljivo malo. Zaupam medicini, zdravnikom in razvoju znanja. Danes imamo možnosti zdravljenja, ki jih še pred leti ni bilo, zato na tem področju gledam predvsem naprej. Bolj me skrbi nekaj drugega – naš odnos do lastne kulture, slovenskega jezika, glasbe in tradicije. Včasih imam občutek, da smo Slovenci zelo navdušeni nad vsem, kar pride od drugod, do svojega pa znamo biti precej bolj kritični.

Že nekaj let imate ob sebi Majo, s katero sta se odlično ujela. Obožujeta morje, predvidevam, da imata podoben tudi glasbeni okus?

Ha, ha, res je. Moja žena Maja obožuje morje in sonce, predvsem pa je moj najmočnejši steber, na katerega se lahko naslonim tudi takrat, ko sam ostanem brez moči. Je samostojna, zna živeti svoje življenje in ne pozna ljubosumja. Za ženo glasbenika je to, verjemite, skoraj dodatna poklicna kvalifikacija. Tudi glasbeni okus imava neverjetno podoben, kar sem ugotavljal z leti. Podoben okus imava celo za filme in igralce. Včasih sploh ni treba, da ji povem, kaj bi gledal. Ko pridem, je film že pripravljen in samo še pritisne »play«. Podoben okus imava tudi pri hrani, z eno pomembno izjemo: jaz sem za sladko, Maja pa za kislo. Res sem srečen, da jo imam.

Če bi imel čarobno palico, bi ...

Bi si povrnil zdravje. Ne zato, da bi lahko naredil še več ali se vrnil na odre, ampak zato, da bi lahko brez bolečin in omejitev užival življenje v krogu svoje družine in prijateljev. In če bi bila palica res čarobna, bi si želel, da bi v svojih prstih spet popolnoma čutil dotik. Ko ti življenje nekaj takega vzame, šele ugotoviš, kako dragocene so stvari, ki se nam zdijo povsem samoumevne.