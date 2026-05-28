Ebola pri naših sosedih?

V Demokratični republiki Kongo (DRK) so doslej prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, je minuli konec tedna sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). O enakem številu poročajo tudi oblasti v prizadeti državi.

A ne le v Kongu, preplah z ebolo so te dni zagnali pri naših sosedih, Italijanih. Dva italijanska humanitarca delavca sta namreč poročala o simptomih, značilnih za ebolo, vključno z visoko telesno temperaturo, slabostjo, bruhanjem, črevesnimi težavami. V Lombardiji so zato razglasili zdravstveni alarm, ko sta se moški (31) in ženska (30) vrnila iz Ugande, kjer sta preživela tri mesece. Italijana so odpeljali v milansko bolnišnico Sacco, specializirano ustanovo za zdravljenje visoko tveganih nalezljivih bolezni. Regionalni minister za socialno varstvo Lombardije, Guido Bertolaso, je potrdil, da so aktivirali postopki za nujne primere, in poudaril, da trenutno ni uradne potrditve prisotnosti virusa in da zdravniki »še niso prepričani, da gre za ebolo«. Dodal je še, da sta pacienta prišla z območja Ugande blizu meja z Demokratično republiko Kongo in Ruando, regijama, ki sta trenutno pod nadzorom zaradi povečanja primerov ebole. Kmalu se je izkazalo, da moški in ženska nimata ebole, testi so bili namreč negativni, so sporočile italijanske oblasti in poudarile, da tveganje za ebolo v Italiji »ostaja zelo nizko«. Obenem so potrdile, da nacionalni sistem za pripravljenost in odzivanje na nalezljive izredne razmere deluje v celoti.

Umrlo je več kot 200 ljudi. FOTO: Glody Murhabazi/Afp

Smrtonosni sev ebole se hitro širi po osrednji Afriki, cepiva ni, kar sproža strah pred veliko svetovno zdravstveno krizo. V DRK so poročali o 234 smrtnih primerih, vključno s tremi prostovoljci Rdečega križa, za katere se domneva, da so se okužili z virusom med ravnanjem s trupli.

SZO je že pred skoraj dvema tednoma zaradi izbruha ebole razglasila mednarodni alarm oziroma drugo najvišjo stopnjo pripravljenosti v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi predpisi. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je prvo sporočilo za javnost objavil dan zatem, ko je SZO sprejela odločitev, da izbruh opredeli kot javnozdravstveno grožnjo mednarodnega pomena. Pred dnevi so napotke osvežili, zagotavljajo, da aktivno spremljajo epidemiološko situacijo v DRK ter so v rednem stiku z domačimi in mednarodnimi strokovnimi institucijami. Po trenutni oceni SZO je globalno tveganje sicer nizko, tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) tveganje za prebivalce Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ocenjuje kot zelo nizko, takšna ocena tveganja trenutno velja tudi za Slovenijo.