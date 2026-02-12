  • Delo d.o.o.
DOLGI JEZIK

Ekate, pekate, cukate me

Naš jezik ima pravo zakladnico ritmičnih izštevank in zbadljivk, gotovo se vsak spomni kakšne.
Maša Močnik
 12. 2. 2026 | 02:00
2:59
A+A-

Včasih, ko se dan s silno naglico vije okoli mene, mi na dnu vrtinca šine skozi misli del starinske otroške ljudske izštevanke: Ekate, pekate, cukate me … Ne morem se takoj spomniti nadaljevanja in se poskušam otresti vsiljivke, toda ne da mi miru in slednjič moram utišati drdranje drugih miselnih ukazov, vse se za trenutek ustavi, dokler se ne domislim … fibe, fabe, domine, ektum, pektum kufr štuc, kvinte, kvante, fingo puc. Zev v času, ki se s tem ustvari, je moj nehoteni zen. Besedilo je povsem nesmiselno, a tako ritmično, da človeka potegne vase. Četudi ga v dolgih desetletjih že skoraj povsem pozabi, se mu znova in znova uspe izkopati iz spomina. Da so kratke pesmice, izštevanke, šaljivke in zbadljivke dragocen del našega jezikovnega izročila, se znova zavemo, ko imamo majhne otroke. Radi jih imajo, ker so smešne in si jih je preprosto zapomniti. Pedagoška stroka poudarja, da so prav zato koristne, saj pomnjenje vezane besede otrokom olajša prehod k bralni pismenosti. Na sestanku pred vpisom v šolo sem izvedela še nekaj zanimivega: da raziskave kažejo, da so ljudje s smislom za ritem boljši bralci.

Pomnjenje vezane besede otrokom olajša prehod k bralni pismenosti.

Na srečo ima naš jezik pravo zakladnico ritmičnih izštevank in zbadljivk, gotovo se vsak spomni kakšne. Nekatere so znane po vsej Sloveniji, druge le lokalno, tretje so družinska dediščina. Mojo nekdanjo cimro je imel njen oče recimo navado za hec strašiti s Pazi, glista, kača! Jaz pa sem, ko smo šli na morje, morala poslušati: Po morju plava kit, iz vode kaže rit, Maša ga pa vid'. Zafrkljivka s kitom in prikladno rimano ritjo je širše znana, zadnji, modificirani del pa najbrž ni bil dodan le zame, tovrstne variante nagajivih pesmic so del naše folklore.

Pred kratkim sem v roke dobila zbirko Enci, benci na kamenci, v kateri je zbranih veliko otroških pesmic in izštevank. Največje veselje petletnemu otroku naredijo tiste, ki omenjajo človekove nečednosti, recimo, da je komu ušlo v hlače, kot je tale: Gospod in gospa po cesti sta šla, gospod je zavriskal, se v hlače podriskal, gospa je jokala, ko hlačke je prala. Govno in govnarije človeka nezavedno privlačijo, ravno toliko, kolikor ga odbijajo. In ker smo ravno pred Prešernovim dnevom, priznajmo še, da so v kosmatih verzih uživali tudi največji s slovenskega parnasa. Med našemu največjemu pesniku pripisanimi apokrifnimi (nepravimi, nepriznanimi) besedili najdemo na primer tudi tole parodijo: Lenora ima dva rora, iz enga šči, iz druzga pa prdi.

