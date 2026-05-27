Ekstremni športi za pse

Večina ekstremnih športov za pse vključuje tekmovanja, pri katerih pes dobi točke, uvrstitev ali celo doseže naslov prvaka. Takšni športi so fizično in psihično zahtevni, zato mora biti pes v dobri fizični kondiciji, da se jih lahko udeleži. Ni pa nujno, da se vključi v tekmovalni del, vse skupaj je lahko samo zabava.

Začnimo pri skakanju s pomola. Obstajata dve glavni kategoriji tekmovanja: skok v daljavo, pri katerem pes skoči v vodo za igračo, ki jo vržejo v vodo, in prinašanje, pri katerem pes ujame odbojno blazino, ki je obešena nad vodo. Tekmovanja so odprta za vse pasme, med najboljšimi so običajno labradorci, mali angleški hrti in belgijski ovčarji.

Pri lovskem teku psi sledijo beli plastični vrečki, ki jo premikajo po odprtem polju. Tekmovanja so običajno omejena na čistokrvne lovske pse, a lahko sodelujejo tudi drugi, ki so certificirani.

Agility je pravi ekipni šport, pri katerem pes skupaj z vodnikom premaguje vrsto ovir. Tekmovanja so razdeljena glede na višino skoka, ki je povezana s fizično velikostjo psa. Ta šport je zelo priljubljen in poteka v različnih pasjih klubih po svetu, tudi pri nas. Še posebno primeren je za borderske​, avstralske in šetlandske ovčarje.

Flyball je štafetno tekmovanje, na katerem pes skače čez ovire, sproži mehanizem, ki izstreli žogo, jo ujame in se vrne na startno linijo. Gre za zelo dinamičen šport, ki zahteva veliko hitrosti in koncentracije.

Disc dog je šport, pri katerem pes lovi frizbi. Vključuje različne igre, v katerih se ocenjujejo natančnost, hitrost in kreativnost pri lovljenju diska. Primeren je za vse pasme, za dosego dobrih rezultatov je potrebno ustrezno usposabljanje. Disc dog je vse bolj priljubljen v Sloveniji, organizirajo tekmovanja in dogodke, na katerih lahko psi pokažejo svoje spretnosti pri lovljenju frizbija.

Treibball je za pse, ki premikajo velike napihljive žoge čez polje in jih usmerjajo v cilj. Odličen je za pse, ki imajo veliko energije in morajo izživeti svoje naravne instinkte.

Za vse ljubitelje snega je odličen pasji skijoring. Smučar pri skijoringu uporablja pse za vlečenje po snežni progi. Proge so običajno dolge od 5 do 20 kilometrov in jih pogosto organizirajo z drugimi, kot so vlečni pasji teki.

V Sloveniji trenutno ni posebnih klubov z uradnimi treningi za vse ekstremne pasje športe (na primer skakanje v vodo ali treibball), kot jih poznamo za agility. Kljub temu pa obstaja mreža kinoloških društev, ki ponujajo različne pasje aktivnosti, pasje šole, kjer se lahko odločite za frizbi, tek s psom in druge igre, in rekreativna skupina za vlečne in zimske športe, ki pogosto vključuje skijoring ali canicross.

Na koncu omenimo še pasje deskanje, pri katerem lastnik in pes skupaj jezita valove. Ta šport zahteva ustrezno usposabljanje, a je izjemno zabaven za pse, ki imajo radi vodo.