Ena ura na teden bolje kot nič

Veliko ljudi misli, da rekreacija šteje samo, če telovadimo večkrat na teden, hodimo v fitnes ali redno tečemo. Toda strokovnjaki že dolgo poudarjajo, da je tudi malo gibanja veliko bolje kot popolna neaktivnost. Za številne ljudi je prav nedeljska rekreacija prvi korak do boljšega počutja.

Sodobnemu človeku pogosto zmanjka časa. Služba, družina, obveznosti in utrujenost hitro izrinejo šport z urnika. Zato ni realno pričakovati, da bo vsak človek treniral petkrat na teden. Pomembneje je, da se sploh premakne. Ena daljša hoja, vožnja s kolesom ali lahek pohod konec tedna lahko pozitivno vplivajo na telo in razpoloženje.

Zdravniki opozarjajo, da dolgotrajno sedenje povečuje tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen in bolečine v hrbtu. Že ena ura gibanja enkrat na teden pomaga izboljšati krvni obtok, zmanjšati stres in sprostiti mišice. Poleg tega rekreacija vpliva tudi na spanec in psihično počutje.

Mnogi začetniki naredijo napako, ko želijo prehitro nadomestiti izgubljeno kondicijo. Po dolgem obdobju brez gibanja se odločijo za intenziven trening, nato pa pridejo bolečine, utrujenost ali celo poškodbe. Veliko bolj pametno je začeti počasi. Nedeljski sprehod, lahka vožnja s kolesom (tudi električnim) ali 45 minut hoje po gozdu so dovolj dober začetek.

Telo se pozitivno odziva na vsako obliko gibanja.

Pomembno je, da ne občutimo krivde, če se rekreiramo samo občasno. Telo se pozitivno odziva na vsako obliko gibanja. Tudi starejši ljudje ali tisti s prekomerno telesno težo lahko začnejo z manjšimi koraki.

Poletje je idealen čas za spremembe. Dnevi so daljši, vreme bolj prijetno, možnosti za gibanje pa skoraj povsod na voljo. Namesto da nedeljo preživimo pred televizijo, pojdimo na izlet, sprehod okoli jezera ali počasno vožnjo s kolesom.

Morda ena rekreacija na teden res ne bo ustvarila vrhunskega športnika. Lahko pa izboljša počutje, zmanjša stres in postane začetek bolj aktivnega življenja. In prav to je največja zmaga.