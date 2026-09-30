Enim dom, drugim nov avto

Da v enem vikendu praznujeta kar dve gasilski društvi iz iste občine, ni ravno pogosto. A se zgodi. V Trebnjem se še danes ponosno ozirajo na minule dni, ki so bili v znamenju dveh velikih gasilskih jubilejev in pomembnih pridobitev.

Prostovoljno gasilsko društvo Trebanjski Vrh je tako slovesno odprlo vrata novega gasilskega doma. »Na ta dan smo dolgo čakali in zagotovo nam bo še dolgo ostal v lepem spominu,« je dejal predsednik društva Primož Babič, ki je z županjo Občine Trebnje Matejo Povhe in predsednikom Gasilske zveze Trebnje Francijem Hrovatičem prerezal slavnostni trak. Županja je ključe novega doma simbolično predala poveljniku društva Aljažu Anžurju, ki je kot predsednik gradbenega odbora pomembno prispeval k izvedbi projekta. Anžur je nato ključe izročil gospodarju doma Juretu Smrketu, ki je odprl njegova vrata.

Še blagoslov, in bo. Foto: R. N.

»Ta dom ni samo nova stavba in ni samo prostor za gasilska vozila, opremo in sestanke. Je rezultat skupnega dela, vztrajnosti in zaupanja. V njem se bo pisalo novo poglavje našega društva. Tu se bodo srečevale generacije, mladi bodo naredili svoje prve gasilske korake, sklepala se bodo nova prijateljstva, predvsem pa bomo od tu, kadar bo treba, odhajali na pomoč ljudem. Zato danes ne odpiramo samo vrat nove stavbe, ampak vrata prihodnosti našega društva,« je poudaril Babič. Predsednik društva se je zahvalil članicam in članom, njihovim družinam, donatorjem, sponzorjem, podjetnikom, obrtnikom, krajanom in drugim, ki so prispevali k uresničitvi projekta. Vrednost gradnje novega gasilskega doma je znašala nekaj več kot 400.000 evrov, pri čemer je Občina Trebnje prispevala 215.000 evrov.

Velika pridobitev Foto: R. N.

Bogata tradicija

Prostovoljno gasilsko društvo Vrhe pa je svojo 90-letnico uspešnega delovanja proslavilo z novo pridobitvijo v garaži. Ob visokem jubileju so člani društva prevzeli novo gasilsko vozilo GVM-1, pri nakupu tega je pomemben delež sredstev prispevala tudi Občina Trebnje. Županja Mateja Povhe je ključe novega vozila simbolično izročila poveljniku PGD Vrhe Mitji Šuštaršiču, ta pa jih je predal vozniku Roku Murnu. Ob visokem jubileju se je županja zahvalila številnim generacijam gasilk in gasilcev, ki so v devetih desetletjih svoj čas, znanje in srčnost namenjali varnosti ljudi ter pomoči sočloveku.

Gasilstvo ima tudi tod močne korenine. Foto: R. N.

Korenine PGD Vrhe segajo v leto 1936, ko so zavedni krajani ustanovili Gasilsko četo Gorenji Vrh. Čeprav so bili začetki skromni, brez gasilskega doma in z malo opreme, jih je povezovala močna želja po medsebojni pomoči in skrbi za varnost domačega kraja. Kmalu so zgradili gasilski dom, nabavili ročno brizgalno in osnovno opremo, leta 1937 pa uspešno posredovali na prvi intervenciji.