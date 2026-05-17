  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MED RJUHAMI

Spolne navade Slovencev: enkrat na teden, še raje prek telefona

Povprečna Slovenec in Slovenka nista niti pretirano razuzdana niti zadržana. Mladi seksajo manj, kot so njihovi starši, več pa sekstajo, več je težav z orgazmom.
Mladi pri ogrevanju za seks uporabljajo pametne telefone. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Mladi pri ogrevanju za seks uporabljajo pametne telefone. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Povprečna Slovenec in Slovenka seksata enkrat na teden. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Povprečna Slovenec in Slovenka seksata enkrat na teden. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Med mladimi jih ima vse več težave z erektilno disfunkcijo in orgazmom. FOTO: Tom Merton/Getty Images

Med mladimi jih ima vse več težave z erektilno disfunkcijo in orgazmom. FOTO: Tom Merton/Getty Images

Zapeljevanje prek telefona je postalo povsem običajno. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Zapeljevanje prek telefona je postalo povsem običajno. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Seks se je že zdavnaj preselil na splet. FOTO: Pongsakornjun/Getty Images

Seks se je že zdavnaj preselil na splet. FOTO: Pongsakornjun/Getty Images

Dr. Alja Fabjan: »Pomembneje od same pogostosti je vprašanje zadovoljstva.« FOTO: Črt Piksi

Dr. Alja Fabjan: »Pomembneje od same pogostosti je vprašanje zadovoljstva.« FOTO: Črt Piksi

Mladi pri ogrevanju za seks uporabljajo pametne telefone. FOTO: Grinvalds/Getty Images
Povprečna Slovenec in Slovenka seksata enkrat na teden. FOTO: Gpointstudio/Getty Images
Med mladimi jih ima vse več težave z erektilno disfunkcijo in orgazmom. FOTO: Tom Merton/Getty Images
Zapeljevanje prek telefona je postalo povsem običajno. FOTO: Grinvalds/Getty Images
Seks se je že zdavnaj preselil na splet. FOTO: Pongsakornjun/Getty Images
Dr. Alja Fabjan: »Pomembneje od same pogostosti je vprašanje zadovoljstva.« FOTO: Črt Piksi
Tina Horvat
 17. 5. 2026 | 09:13
9:20
A+A-

Če bi se nadaljeval trend iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je tudi v Sloveniji vzniknila velika seksualna revolucija, s katero je prišla osvoboditev od tradicionalnih norm, bi dandanes živeli v najbolj razuzdanem obdobju v zgodovini človeštva. A širjenje seksualizacije se je že zdavnaj ustavilo in se iz dejanskega življenja preselilo na splet.

Raziskave namreč kažejo, da sta povprečna Slovenec in Slovenka med rjuhami pravzaprav zelo zmerna, da nista niti pretirano razuzdana niti zelo zadržana, da v povprečju seksata enkrat na teden, večinoma v stalnih partnerskih zvezah, in da se vse več intime deli prek zaslonov oz. se seli nanje.

Povprečna Slovenec in Slovenka seksata enkrat na teden. FOTO: Gpointstudio/Getty Images
Povprečna Slovenec in Slovenka seksata enkrat na teden. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Zato je dandanes hitro in vsem dostopnih seksualnih vsebin na spletu več kot kdaj prej, dejanske spolnosti v resničnem življenju pa je vse manj. Mladi v povprečju seksajo celo precej manj, kot so njihovi starši. »Strokovnjaki opažajo, da mlajše generacije v povprečju ne seksajo nujno več toliko, kot so starejše. Nekatere mednarodne raziskave celo kažejo upad spolne aktivnosti pri mladih. Večina Slovenk in Slovencev poroča o spolnih odnosih od nekajkrat na mesec do nekajkrat na teden,« razloži dr. Alja Fabjan, integrativna psihoterapevtka in doktorica zakonske in družinske terapije, ki se med drugim strokovno ukvarja s področji spolnosti, partnerskih odnosov in družinske dinamike.

Rezultati nacionalne raziskave so pokazali, da imajo tako moški kot ženske v povprečju spolne odnose štirikrat na mesec, torej enkrat na teden.

Enkrat na teden

Zadnjo veliko nacionalno raziskavo o spolnem vedenju Slovenk in Slovencev je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v letih 2016 in 2017, vanjo je bilo vključenih 1929 oseb. Rezultati so pokazali, da imajo tako moški kot ženske v povprečju spolne odnose štirikrat na mesec, torej enkrat na teden, pri tem so bili moški pri prvem spolnem odnosu v povprečju stari 17, ženske pa 18 let. Pred 15. letom je imel prvi spolni odnos vsak dvajseti.

Med mladimi jih ima vse več težave z erektilno disfunkcijo in orgazmom. FOTO: Tom Merton/Getty Images
Med mladimi jih ima vse več težave z erektilno disfunkcijo in orgazmom. FOTO: Tom Merton/Getty Images

V času zakonskih priročnikov in časopisnih rubrik s seksualnimi nasveti je veljalo skoraj nepisano pravilo, da zdrav in najbolj zadovoljiv partnerski odnos pomeni spolnost od dva- do trikrat na teden. V osemdesetih in devetdesetih letih je bila takšna pogostost skoraj zlati standard uspešne zveze, današnji tempo življenja in digitalni svet pa sta očitno postavila intimnost v drugačen ritem.

Generacijski obrat

Pri vprašanju pogostosti spolnih odnosov dr. Fabjanova poudarja, da je nemogoče enoznačno določiti, kaj je pogosto in kaj premalo. »Pomembneje od same pogostosti je vprašanje zadovoljstva in kakovosti odnosa, da se partnerja v odnosu vsaj približno ujemata glede želja, potreb in pričakovanj ter da sta posledično s svojim intimnim življenjem zadovoljna. Prav tako je težko reči, katera generacija ima bolj zadovoljivo spolnost ali več težav. Starejše generacije o spolnosti pogosto govorijo precej manj odkrito, zato je težav verjetno več, kot jih zaznamo.«

V osemdesetih in devetdesetih letih je veljalo, da zdrav in najbolj zadovoljiv partnerski odnos pomeni spolnost dva- do trikrat na teden.

Generacijski obrat med tako imenovanima generacijama Z in X je več kot očitno povzročil vpliv tehnologije na vse ravni življenja, tudi na spolnost. Če je generacija X, v katero se uvrščajo rojeni približno od 1965. do 1980., odraščala v analognem svetu brez interneta in na skrivaj listala erotične revije ter brala Zaupne besede v Anteni in Janino rubriko legendarnega seksologa in psihiatra dr. Marijana Košička, pionirja seksualnih nasvetov o spolnih odnosih, samozadovoljevanju in homoseksualnosti, je generacija Z, rojena med letoma 1997 in 2012, odrasla s pametnim telefonom v roki, spolnost pa spoznava predvsem prek zaslonov, kjer je eksplicitna vsebina oddaljena le en klik.

Predigra s telefonom

Prav z novimi tehnologijami je povezana ena največjih sprememb zadnjih let, in to je pojav sekstinga, zapeljevanja in vzburjanja prek telefona. Seksting ni le pošiljanje ali izmenjava erotičnih oziroma spolno obarvanih sporočil, fotografij ali videov prek telefona, ampak pomeni tudi, da se je vloga telefona v spolnosti razširila na spolni pripomoček za vzburjanje oziroma vzbujanje spolne želje prek digitalnih vsebin ali pripravo na spolnost.

Zapeljevanje prek telefona je postalo povsem običajno. FOTO: Grinvalds/Getty Images
Zapeljevanje prek telefona je postalo povsem običajno. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Kot je pokazala spletna raziskava Seks in Slovenci 2025, ki so jo izvedli pri portalu urgenca.com, delu spoznavnega portala Ona-On, so pametni telefoni postali »ključni pripomoček za draženje domišljije«. Kar 64 odstotkov vprašanih pravi, da za ogrevanje za spolni odnos najraje posežejo prav po mobilnem telefonu. Ta raziskava je pokazala še, da ima tretjina uporabnikov portala, ki so odgovarjali na anketna vprašanja, spolne odnose večkrat na teden, a da kar 72 odstotkov moških in 54 odstotkov žensk hrepeni po še več seksa.

Več težav z doseganjem orgazma

»V zadnjih dveh desetletjih je spolnost postala bolj odprta tema, hkrati pa močno povezana s pritiski, primerjanjem in potrebo po potrditvi, predvsem zaradi družbenih omrežij, pornografije in aplikacij za zmenke, ki se pogosto tretirajo (ali pa nekatere to dejansko postajajo) kot aplikacije, prek katerih se dogovoriš za spolni stik, s čimer se spolnost razvrednoti. Pri mladih je spolnost pogosto tudi prostor dokazovanja lastne privlačnosti in uspešnosti,« opozarja dr. Alja Fabjan. Opaža, da mlajše generacije na aplikacijah za zmenke pogosto niso zaradi tega, ker bi si želeli partnerstva, ampak zaradi potrditve in občutka zaželenosti. »Pogosto si s spolnostjo želijo tudi prislužiti ljubezen, kar so zelo boleče izkušnje.«

Seks se je že zdavnaj preselil na splet. FOTO: Pongsakornjun/Getty Images
Seks se je že zdavnaj preselil na splet. FOTO: Pongsakornjun/Getty Images

Odprt pogovor o spolnosti po njenem mnenju tudi med mladimi še vedno ostaja precejšen tabu, a da mladi ob težavah pri spolnosti vseeno pogosteje od starejših generacij poiščejo pomoč strokovnjaka. »Ob tem strokovnjaki opažamo porast težav na področju spolnega funkcioniranja, kot so erektilne motnje pri moških ter težave z doseganjem orgazma in spolnim vzburjenjem pri ženskah, sploh pri mladih. V ozadju so pritiski, nerealna pričakovanja, občutek, da bi se morali tudi na tem področju nadpovprečno izkazati. Za kakovostno spolnost sta pač pomembna sproščenost, občutek varnosti v odnosu ter povezanost s partnerjem, česar pa v sodobnem, hitrem in storilnostno usmerjenem načinu življenja pogosto primanjkuje.«

Če bi se nadaljeval trend iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, bi dandanes živeli v najbolj razuzdanem obdobju v zgodovini človeštva.

Starejši bolj zadovoljni

Zelo zanimiva je tudi povezava med pogostostjo seksa in zadovoljstvom v različnih generacijah. Medtem ko lahko za mlade trdimo, da manj seksa prinaša več težav, za generacije nad 50 let velja obratno – manj seksa in več sreče. Raziskave namreč kažejo, da je najbolj spolno aktivna generacija, to je med 30 in 50 leti, zaradi množice obveznosti, stresa in utrujenosti, manj zadovoljna s svojim spolnim življenjem, petdesetinvečletniki pa so ob manj pogosti spolnosti pogosto veliko bolj zadovoljni od mlajših generacij. Zatorej zagotovo ne moremo trditi, kar se je trdilo v preteklosti, da več seksa prinaša več sreče.

Dr. Alja Fabjan: »Pomembneje od same pogostosti je vprašanje zadovoljstva.« FOTO: Črt Piksi
Dr. Alja Fabjan: »Pomembneje od same pogostosti je vprašanje zadovoljstva.« FOTO: Črt Piksi

Da to drži in ne velja le za starejše, potrjujeta dve raziskavi. V prvi, objavljeni v reviji Social Psychological and Personality Science, se je izkazalo, da so pari, ki imajo odnose približno enkrat na teden, najsrečnejši, njihovo zadovoljstvo v zvezi pa se ni prav nič povečevalo, če so jih imeli pogosteje. Tako kaže tudi študija Univerze Carnegie Mellon: sreča parov, ki so jim naročili, naj povečajo pogostost odnosov, se je dejansko zmanjšala.

Različne spolne prakse

Nacionalna raziskava NIJZ je pokazala, da je vaginalni spolni odnos praktično univerzalna spolna praksa. Tudi oralni seks je postal povsem običajen del intimnega življenja, saj ga izvaja 88 odstotkov ljudi, malo manj kot polovica, 49 odstotkov, pa je poročala o analnem spolnem odnosu. Da so se v zadnjem mesecu samozadovoljevali, je potrdilo več moških (68 %) kot žensk (42 %), da so imeli vsaj enkrat v življenju spolno izkušnjo z osebo istega spola, pa je potrdilo več žensk (17 %) kot moških (5 %).

Seks v številkah

•       64 odstotkov vprašanih pravi, da za ogrevanje za spolni odnos najraje posežejo po mobilnem telefonu.

•       72 odstotkov moških in 54 odstotkov žensk hrepeni po več seksa.

•       53 odstotkov jih uporablja spolne pripomočke.

•       Pri 52 odstotkih je med spolnimi položaji najbolj priljubljen položaj »od zadaj«.

•       Z 29 odstotki je misijonarski položaj pristal pri dnu lestvice priljubljenih spolnih položajev.

•       17 odstotkov bi si želelo poskusiti skupinski seks, 14 odstotkov pa​ svinganje.

VIR: spletna raziskava Seks in Slovenci 2025 (portal Urgenca.com)

Več iz teme

seksspolnostmladiraziskavaDr. Alja Fabjan
ZADNJE NOVICE
10:21
Bulvar  |  Tuji trači
OKRNJEN UGLED

»Oba sta v zaporu!« Zakaj nihče noče sodelovati z Blake Lively

Zvezdnika filmske uspešnice sta se po mesecih medsebojnih obtožb in javnega obračunavanja uspela izogniti sodnemu procesu.
17. 5. 2026 | 10:21
10:10
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV KMETIJA

Je razkol med Žanom in Urško zakuhala mama dvojčkov? »To je ponaredek«, še preden je dobro pogledala sliko ultrazvoka

Vzdušje na Kmetiji postaja vse bolj napeto, saj se tekmovanje približuje odločilni fazi. Polfinalisti so tik pred velikim zaključkom deležni nepričakovanih obiskov svojih najbližjih, ki v hišo prinesejo val čustev, presenečenj in tudi nekaj neprijetnih resnic iz zunanjega sveta.
17. 5. 2026 | 10:10
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Legendarni Daniel Popović: Moje pesmi kradejo svetovne zvezde

Pevec, ki se ga še danes večina spomni po skladbi Džuli, še spremlja Evrovizijo in bi tudi nastopil, a starejših, izkušenih glasbenikov ne cenijo, pravi. Glasba bi morala združevati ljudi, ne jih razdvajati, pove 70-letnik, ki snema nov album.
Roman Turnšek17. 5. 2026 | 10:00
09:46
Novice  |  Svet
EBOLA

Svetovna zdravstvena organizacija razglasila predstopnjo nove pandemije

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo.
17. 5. 2026 | 09:46
09:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELITEV PREMOŽENJA

Po umoru žene in mame Sabine bi Tomaž mladoletnim otrokom vzel še premoženje

Čeprav je Tomaž Arklinič zaradi sodelovanja pri umoru žene Sabine pravnomočno obsojen na 30 let zapora, na sodišču še vedno potekajo novi postopki.
17. 5. 2026 | 09:21
09:13
Novice  |  Nedeljske novice
MED RJUHAMI

Spolne navade Slovencev: enkrat na teden, še raje prek telefona

Povprečna Slovenec in Slovenka nista niti pretirano razuzdana niti zadržana. Mladi seksajo manj, kot so njihovi starši, več pa sekstajo, več je težav z orgazmom.
Tina Horvat17. 5. 2026 | 09:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki