Enostavno in zelo učinkovito

V času, ko številni mislijo, da je dober trening tisti, ki nas popolnoma izčrpa ali ki vključuje drago opremo in zahtevne vaje, je lepo vedeti, da nekaj tako preprostega, kot je hoja, še vedno ostaja ena najbolj učinkovitih oblik gibanja.

Od 30 do 45 minut hoje na dan je dostopnih vsakomur, rezultati pa so presenetljivo dobri – tako za telo kot za počutje. Hoja je najosnovnejša oblika gibanja, njen vpliv pa je pogosto podcenjen. Redna hoja v zmernem tempu krepi srčno-žilni sistem, spodbuja cirkulacijo in poskrbi, da telo porablja energijo na prijeten, naraven način. V 30–45 minutah lahko porabimo dovolj kalorij, da ohranjamo zdravo telesno težo, hkrati pa ne obremenjujemo sklepov, kot se nam lahko zgodi pri intenzivnejših športih.

Za mišice, sklepe in držo

Čeprav se zdi, da pri hoji delamo le nekaj malega, je resnica drugačna: aktivira celotni spodnji del telesa, krepi jedro in izboljšuje ravnotežje. Z redno hojo postanejo mišice nog in zadnjice bolj vzdržljive, sklepi ostanejo bolj gibljivi, drža pa se izboljša, saj telo med hojo naravno išče stabilen položaj. Z vztrajnostjo tako pridobimo moč.

Lepota hoje je v tem, da ne zahteva nikakršnih posebnih pripomočkov razen udobne obutve. Ne potrebujemo telovadnice, trenerja ali urnika – dovolj je odprta pot in nekaj dobre volje. Hoja je varna, primerna za vse starosti, in odlična možnost za ljudi, ki se vračajo h gibanju ali iščejo nežno, a učinkovito obliko rekreacije.

Je odlična možnost za ljudi, ki se vračajo h gibanju ali iščejo nežno, a učinkovito obliko rekreacije.

Poleg telesnih koristi prinaša tudi pomembne učinke na počutje. Že pol ure hoje na svežem zraku lahko zmanjša stres, izboljša razpoloženje in zbistri misli. Mnogi pravijo, da sprehod deluje kot mini meditacija, saj med hojo lažje razmišljamo, umirimo skrbi ali pa si preprosto vzamemo trenutek zase.

Počasi in vztrajno

Kdor ni vajen rednega gibanja, naj začne s krajšimi sprehodi in postopoma podaljšuje čas. Že 30 minut hitrejše hoje na dan lahko predstavlja popoln trening – dovolj intenziven, da telo okrepi, in dovolj blag, da ostane prijeten. Pomembna je le rednost, saj prav ta prinese največ koristi.

Hoja ali počasni tek, to se hodeči velikokrat sprašujejo. Ker (zelo) počasen tek in živahna hoja obremenjujeta telo pri podobni intenzivnosti, vključujeta iste mišične skupine in porabita primerljivo energije, med njima ni velike razlike v učinku na telo.