Estetika kultnega para spet osvaja modo

Serija Ljubezenska zgodba, v kateri spremljamo ljubezensko zgodbo Johna F. Kennedyja mlajšega in Carolyn Bessette-Kennedy, ni pritegnila le ljubiteljev biografij in romanc, temveč tudi modne navdušence. Slog ikoničnega para je trenutno glavna tema modnih analiz, družbenih omrežij in celo novih kolekcij uveljavljenih znamk. Oba – John in Carolyn – sta sinonim minimalizma devetdesetih. Njegov slog temelji na preprostih kosih: bele srajce, kavbojke ravnega kroja, usnjene jakne, klasični suknjiči. A bistvo ni v kosih samih, temveč v njihovem kroju in seveda njegovem načinu nošenja, ki deluje nonšalantno in izjemno kul. Na drugi strani pa Carolyn z izjemno eleganco in izčiščenostjo lepo dopolnjuje celoto.

Carolyn ostaja ena najbolj skrivnostnih oseb družabne scene, nikoli namreč ni dajala intervjujev. »S svetom je komunicirala predvsem prek oblačil,« pravi Sunita Kumar Nair, avtorica knjige CBK: Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion. Njen slog se ni izoblikoval po vstopu v eno najbolj izpostavljenih ameriških družin, temveč je bil izdelan že od otroštva.

Carolyn Bessette je do poroke z Johnom delala pri znamki Calvin Klein in bila prijateljica slavnega modnega oblikovalca.

Danes njen vpliv potrjuje dogajanje na spletu in pri modnih znamkah: na TikToku lahko najdete ogromno vsebin, ki analizirajo njen videz, modne znamke (med njimi Massimo Dutti) pa lansirajo kolekcije, navdihnjene z njenim slogom. Njena garderoba je temeljila na nekaj ključnih kosih; ozke črne hlače in ravne kavbojke Levi's 517, kakovostne bele majice in srajce, natančno krojeni plašči, med barvami so prevladovale črna, bež, temno modra, rjava, ob posebnih priložnostih pa je nosila svilene obleke, ki sledijo liniji telesa. Takšna je bila tudi njena poročna obleka oblikovalca Narcisa Rodrigueza.

Sarah Pidgeon v seriji Ljubezenska zgodba igra Kennedyjevo ljubezen in odlično upodablja njen modni slog. FOTO: Love Story

Le redko sta nosila oblačila z logotipi znamk ali kakršnimikoli napisi, tudi modni dodatki so bili minimalistični oziroma zadržani. John F. Kennedy ml. je bil prepoznaven po športnih sončnih očalih in baretkah, Carolyn pa minimalističnih torbicah in komaj opaznem nakitu.

Torej, če bi želeli slediti slogu enega najbolj modnih parov, si velja zapomniti le eno: manj kosov, a ti dobre kakovosti. Prav nobena od njunih kombinacij namreč še danes ne deluje zastarelo. In prav v tem je čar klasičnih kosov.