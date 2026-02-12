Festival odpovedali zaradi turistov

Japonskega festivala češnjevih cvetov v mestu blizu gore Fudži letos ne bo, krivi so turisti, je sporočila mestna oblast: porast števila obiskovalcev je za domačine neobvladljiv, poleg tega je, kot pravijo, nesprejemljivo njihovo vedenje. Zaradi turistov imajo v mestu Fudžijošida, ki leži zahodno od Tokia, kronične prometne zastoje in smeti, nekateri domačini pravijo, da turisti mirno hodijo po njihovih vrtovih in tam celo opravljajo (veliko) potrebo.

Mesto je priljubljena destinacija zlasti spomladi, ko zacvetijo češnje in jih je mogoče občudovati z goro Fudži v ozadju. Vendar slikovita pokrajina načenja »mirno življenje državljanov,« je dejal župan Šigeru Horiuči: »Imamo krizo. Da bi zaščitili dostojanstvo in življenjsko okolje naših državljanov, smo se odločili, da naredimo konec 10 let starega festivala.«

Turisti se neprimerno obnašajo, pravijo domačini. FOTO: Sunrising4725/Getty Images

Aprila 2016 so oblasti oznanile, da bodo v času, ko zacvetijo češnje, odprle vrata parka Arakurajama Sengen za turiste. Iz parka, natančneje iz tamkajšnje pagode, se odpira čudovit razgled na mesto, več je tudi t. i. instagramskih kotičkov, torej takih, kjer lahko naredimo prelepe fotografije in jih objavimo na Instagramu. Mestna oblast je upala, da bo s festivalom pritegnila obiskovalce v svoje lepo mesto, zato so poskrbeli za živahno vzdušje. Toda v zadnjih letih se je število obiskovalcev dramatično povečalo in preseglo zmogljivosti mesta, prekomerni turizem pa negativno vpliva na življenje domačinov. En teden dolg festival vsako leto pritegne 200.000 obiskovalcev, v času vrhunca cvetenja jih mesto našteje kar 10.000 na dan. Povečanje števila obiskovalcev mestna oblast pripisuje šibkemu jenu in velikanski priljubljenosti mesta, ki jo še razpihujejo družbeni mediji.

En teden dolg festival vsako leto pritegne 200.000 obiskovalcev, v času vrhunca cvetenja jih mesto našteje kar 10.000 na dan.

Mestne oblasti poročajo, da turisti »odpirajo vrata zasebnih domov brez dovoljenja za uporabo stranišča«, vstopajo na zasebna zemljišča, smetijo in celo »opravljajo potrebo na zasebnih dvoriščih ter se razburijo, ko jih domačini na to opozorijo«. Starši so potožili, da se obiskovalci gnetejo na pločnikih in pri tem odrivajo njihove otroke.

Festivala letos ne bo. FOTO: Peera_sathawirawong/Getty Images

In čeprav festivala ne bo, bi lahko park s cvetočimi češnjami aprila in maja vseeno pritegnil velike množice, zato se mesto nanje kljub temu pripravlja: okrepili bodo varovanje, naredili parkirišča in poskrbeli za prenosna stranišča. Čas, ko cvetijo češnje, je eno najbolj priljubljenih obdobij za potovanja na Japonskem, v parke, templje in slikovite kraje po vsej državi privablja tako domače kot tuje turiste.

Razgled je krasen, obnašanje obiskovalcev niti najmanj. FOTO: Picture Cells/Getty Images

To ni prvič, da so tamkajšnje oblasti sprejele ukrepe zaradi turistov, navdušenih nad fotografiranjem. Leta 2024 so z veliko črno ograjo omejili dostop do ene najbolj ikoničnih japonskih fotolokacij v Fudžikawagučiku, da bi odvrnili turiste, ki se neprimerno obnašajo. Obiskovalci za sabo puščajo smeti in v iskanju popolne fotografije parkirajo tam, kjer se ne sme, so povedali domačini.