Francija mi je všeč. Še najbolj od daleč.

Francija je, kot kaže, prevzela vodenje Gibanja neuvrščenih.

Za začetek njegovega afriškega oddelka.

Ima pa, bi rekel, nekaj težav z novim članstvom.

Mi, ki smo se izvalili v nekdanji Jugoslaviji, Gibanje neuvrščenih kar dobro poznamo.

Tam smo bili tako rekoč ta glavni. Malo tudi Slovenci. Leta 1989 je gibanju predsedoval Janez Drnovšek, takrat na čelu jugoslovanskega predsedstva.

Kmalu zatem je nekdanja država vsemu svetu pokazala, kako se pri njej urejajo zdrava razmerja med narodi. V vojnah po njenem razpadu je umrlo približno 130.000–140.000 ljudi.

Po osamosvojitvi Slovenija za članstvo v Gibanju neuvrščenih ni zaprosila.

Zdaj se zdi, da članstvo samo išče pot k nam.

Le da ne prihaja več na konference, ampak na evropske meje. In ne išče več neuvrščenosti, ampak uvrstitev. Najraje v Evropsko unijo.

Francija ima s tem precej več izkušenj kot mi.

Afričane je desetletja vabila kot delovno silo. Najprej predvsem iz svojih nekdanjih kolonij. Poceni delovna sila je bila dobrodošla. Njeni otroci in vnuki pa so postali precej zahtevnejše vprašanje.

V Franciji je leta 2024 živelo približno 3,7 milijona priseljencev, rojenih v Afriki.

Ampak pri francoski gostoljubnosti se je očitno nekje zataknilo.

Francija je nekaterim svojim mladim državljanom ponudila samopostrežno uporabo ulic.

Ne pa tudi navodil o uporabi trgovin.

Vsaj tako je bilo videti med izgredi leta 2023. In pravkar.

In tu se zgodba nekoliko zaplete.

Francozom jo je zagodel njihov nekdaj najcenejši uvoz – delovna sila. Le da so njeni otroci medtem odrasli. In začeli spraševati, zakaj so še vedno ta spodnji.

Niso jim je zagodli samo najnovejši priseljenci. Med izgredniki so bili tudi mladi francoski državljani, rojeni in vzgojeni v Franciji.

Torej ljudje, ki bi jim morala francoska država že v šoli razložiti pomen treh najpomembnejših besed svoje revolucije.

Svoboda. Enakost. Bratstvo.

Zdi se mi, da so neuvrščeni v starih časih vsaj na konferencah bolje razumeli, kaj naj bi pomenilo bratstvo med narodi.

Res pa je, da je bilo na konferencah lažje govoriti o bratstvu, kot ga potem uresničevati doma.

Kar smo v Jugoslaviji nazadnje precej krvavo dokazali.

Francozi in Angleži so sicer pokazali, da lahko ljudje različnih barv kože odlično igrajo v isti nogometni reprezentanci.

Težje pa jim gre, ko je treba skupaj igrati vsakdanjo tekmo za dostojno življenje.

In za to niso dovolj samo dobri napadalci.

Za multikulturnost so potrebni tudi dobri učitelji, ne le športniki.

Slišim, da so evropske elite zaradi družbenih napetosti precej nervozne. Iščejo rezervne scenarije, kaj storiti, če gre še bolj narobe.

O denarju evropskih elit in njihovih naložbah v tujini se tudi marsikaj govori. Doma pa bi bilo očitno pametno investirati še v kaj drugega kot v nepremičnine.

Integracija se ne začne pri policijskem kordonu.

Ampak rezervni scenarij bi bil lahko precej preprostejši.

Včasih je fino kakšen drobec bogastva investirati tudi v šole. V učitelje. V otroke, ki doma govorijo drugačen jezik. In v tiste, ki doma govorijo istega, pa jih nihče prav posebej ne posluša.

Ker se integracija ne začne pri policijskem kordonu.

Začne se precej prej.

V učilnici.

Nekaj multikulturnosti imamo tudi pri nas.

Včasih smo mislili, da je to sobivanje med ta zgornjimi in ta spodnjimi.

Danes imamo precej širšo ponudbo.

In če smo že pri tem, se mi zdi, da nam je za silo uspelo. Slovenija je skupna domovina ljudi različnih korenin. Mnogi govorimo slovensko, nekateri se je že dolgo ali še učijo, vsi pa imamo razlog, da bi nam bilo tukaj dobro.

Fino bi bilo, če bi tako tudi ostalo.

Ampak za to bo treba poskrbeti, da bodo vsi otroci dobili kakovostno izobrazbo. Tudi tisti, katerih starši niso bili rojeni tukaj. In tudi tisti, katerih starši so tukaj že toliko generacij, da so pozabili šteti.

Ker če tega ne bomo storili, dragi avtohtoni aboridžini, Slovenci, se nam utegne zgoditi nekaj precej nerodnega.

Da bomo nekoč za obrambo svoje domovine prosili prav tiste ta spodnje, za katere danes nekateri mislijo, da niso čisto naši.

In morda bomo takrat oboji bolje razumeli, kaj pomeni imeti skupno domovino.

Ker bomo vsi vedeli, da druge domovine nimamo.

Zato bi bilo pametno, da se vsi skupaj pravočasno vsaj za silo naučimo treh besed.

Svoboda. Enakost. Bratstvo.

Ni treba, da jih izgovarjamo po francosko. Naši pedagogi Milči, Janezek in Robi imajo že s slovensko razlago dovolj dela.

Dobro bi bilo le, da tiste tri besede razumemo.

Francija mi je všeč.

Še najbolj od daleč.

Ker se od tam dovolj dobro vidi, kaj bi se lahko zgodilo tudi nam.