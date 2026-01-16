Gamerski sopotnik

Prenosne konzole so že dolgo pomemben igralec na svetovnem gamerskem trgu – pomislimo samo na Nintendove mega uspešne game boy, DS in switch –, v zadnjem času pa se pojavlja tudi vedno več ročnih naprav, ki želijo premostiti prepad med osebnimi računalniki in konzolami. Lep primer je Asusova prenosna konzola ROG (Republic of Gamers oziroma republika gamerjev) xbox ally X, ki združuje oba svetova: na eni strani gre za zmogljivo konzolo, ki črpa neposredno iz Microsoftove serije xbox X, na drugi pa za miniaturni osebni računalnik, opremljen z operacijskim sistemom windows 11.

Dobra ergonomija

Asus ROG xbox ally X sledi osnovni obliki večine prenosnih naprav: je pravokotna, z zaslonom na sredini in s kontrolnimi paličicami in gumbi na straneh. Ob strani sta izbočena plastična ročaja, ki posnemata občutek igranja z xboxovim igralnim ploščkom. Držanje naprave je tako bolj naravno, kar je še posebej opazno pri daljših igralnih seansah, saj preprečuje bolečine v zapestju in zagotavlja večje udobje. Gumbi so strateško nameščeni, kar omogoča enostavno dostopnost brez nepotrebnega naprezanja prstov. Poleg tega so sprožilci opremljeni z vibracijskimi elektromotorčki, ki dajejo povratne informacije med igranjem in poskrbijo za pristnejše doživetje.

Na zadnji strani je reža za sd kartice in dve USB C vtičnici. FOTO: Staš Ivanc

Konzola se ob zagonu neposredno naloži v aplikacijo Xbox znotraj sistema windows, seveda pa lahko tudi preklopimo v windowse in zaženemo katero drugo igričarsko trgovino, kot so Steam, Epic Games Store in GOG. Vmesnik je dovolj intuitiven in omogoča enostavno navigacijo z uporabo kontrolerja, lahko pa tudi tapkamo po zaslonu.

Zelo spodobna baterija in hitro polnjenje.

Visoka zmogljivost

Konzolica je opremljena z zmogljivim procesorjem AMD Ryzen AI Z2 extreme z grafičnim jedrom AMD RDNA 3.5 in 24 gigabajti superhitrega delovnega pomnilnika ter enim terabajtom shrambe. Morda se komu sliši veliko, a ko začne človek nalagati sodobne igre, ga malce stisne, saj zasedejo po 100 ali 140 GB prostora. In shrambe nenadoma ni več tako veliko ... Konzola ima dve hitri USB C vtičnici ter režo za spominsko kartico sd, z internetom in drugimi napravami pa se povezuje preko wifija in bluetootha.

Procesor omogoča tekoče igranje strojno zahtevnih iger, kot so Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 in Shadow of the Tomb Raider, pri visokih nastavitvah, čeprav je treba dodati, da sicer dober sedempalčni zaslon predvaja največ polno visoko ločljivost 1080p. No, na tako kompaktnem zaslonu bi bila višja ločljivost precej nesmiselna.

Pogled na xboxovo knjižnico FOTO: Staš Ivanc

Kakovost igranja je odlična tako pri indie igrah kot pri AAA naslovih. Neodvisnice tečejo gladko pri nizki porabi energije, medtem ko zahtevnejše visokoproračunske igre pri višjih nastavitvah in ločljivosti požrejo opazno več baterije. Ta ima kapaciteta 80 Wh, kar pri nažiganju ne tako strojno zahtevnih indie in 2D igrah pomeni brezskrbno skoraj celodnevno igranje, medtem ko bomo kakšen Cyberpunk 2077 lahko igrali le dve ali tri ure brez polnjenja, kar pa pri tovrstni napravi še zdaleč ni slabo. Seveda je v vsakem primeru zelo priporočljivo nočno polnjenje, na pot pa se je dobro odpraviti s priloženim 65-vatnim napajalnikom in kakšno zmogljivo zunanjo baterijo, ki obvlada hitro polnjenje.

Morda bi bilo bolje, če bi se pri Asusu osredotočili samo na gaming in ne na možnost uporabe konzole kot osebni računalnik.

Na koncu lahko rečem, da gre za odlično in zmogljivo napravo, ki pa bi bila lahko še boljša, če bi pri Microsoftu našli kakšno drugačno rešitev glede operacijskega sistema: windowsi 11 pač nimajo ravno najboljšega slovesa. Dejansko se mi je med uporabo večkrat dogajalo, da sem se moral odjavljati in ponovno prijavljati v xbox račun ter večkrat ponovno zagnati konzolo, da sem prišel do svojih iger znotraj aplikacije, ki bi morala delovati brezhibno. Aja, še cena: okoli jurčka evrov.