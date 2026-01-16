  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEHNOLOGIJA

Gamerski sopotnik

Asus ROG xbox ally X je križanec med igričarsko konzolo in računalnikom.
Igranje je udobno tudi po večurni uporabi. FOTO: Staš Ivanc

Igranje je udobno tudi po večurni uporabi. FOTO: Staš Ivanc

Na zadnji strani je reža za sd kartice in dve USB C vtičnici. FOTO: Staš Ivanc

Na zadnji strani je reža za sd kartice in dve USB C vtičnici. FOTO: Staš Ivanc

Pogled na xboxovo knjižnico FOTO: Staš Ivanc

Pogled na xboxovo knjižnico FOTO: Staš Ivanc

Igranje je udobno tudi po večurni uporabi. FOTO: Staš Ivanc
Na zadnji strani je reža za sd kartice in dve USB C vtičnici. FOTO: Staš Ivanc
Pogled na xboxovo knjižnico FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 16. 1. 2026 | 17:00
4:11
A+A-

Prenosne konzole so že dolgo pomemben igralec na svetovnem gamerskem trgu – pomislimo samo na Nintendove mega uspešne game boy, DS in switch –, v zadnjem času pa se pojavlja tudi vedno več ročnih naprav, ki želijo premostiti prepad med osebnimi računalniki in konzolami. Lep primer je Asusova prenosna konzola ROG (Republic of Gamers oziroma republika gamerjev) xbox ally X, ki združuje oba svetova: na eni strani gre za zmogljivo konzolo, ki črpa neposredno iz Microsoftove serije xbox X, na drugi pa za miniaturni osebni računalnik, opremljen z operacijskim sistemom windows 11.

Dobra ergonomija

Asus ROG xbox ally X sledi osnovni obliki večine prenosnih naprav: je pravokotna, z zaslonom na sredini in s kontrolnimi paličicami in gumbi na straneh. Ob strani sta izbočena plastična ročaja, ki posnemata občutek igranja z xboxovim igralnim ploščkom. Držanje naprave je tako bolj naravno, kar je še posebej opazno pri daljših igralnih seansah, saj preprečuje bolečine v zapestju in zagotavlja večje udobje. Gumbi so strateško nameščeni, kar omogoča enostavno dostopnost brez nepotrebnega naprezanja prstov. Poleg tega so sprožilci opremljeni z vibracijskimi elektromotorčki, ki dajejo povratne informacije med igranjem in poskrbijo za pristnejše doživetje.

Na zadnji strani je reža za sd kartice in dve USB C vtičnici. FOTO: Staš Ivanc
Na zadnji strani je reža za sd kartice in dve USB C vtičnici. FOTO: Staš Ivanc

Konzola se ob zagonu neposredno naloži v aplikacijo Xbox znotraj sistema windows, seveda pa lahko tudi preklopimo v windowse in zaženemo katero drugo igričarsko trgovino, kot so Steam, Epic Games Store in GOG. Vmesnik je dovolj intuitiven in omogoča enostavno navigacijo z uporabo kontrolerja, lahko pa tudi tapkamo po zaslonu.

Zelo spodobna baterija in hitro polnjenje.

Visoka zmogljivost

Konzolica je opremljena z zmogljivim procesorjem AMD Ryzen AI Z2 extreme z grafičnim jedrom AMD RDNA 3.5 in 24 gigabajti superhitrega delovnega pomnilnika ter enim terabajtom shrambe. Morda se komu sliši veliko, a ko začne človek nalagati sodobne igre, ga malce stisne, saj zasedejo po 100 ali 140 GB prostora. In shrambe nenadoma ni več tako veliko ... Konzola ima dve hitri USB C vtičnici ter režo za spominsko kartico sd, z internetom in drugimi napravami pa se povezuje preko wifija in bluetootha.

Procesor omogoča tekoče igranje strojno zahtevnih iger, kot so Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 in Shadow of the Tomb Raider, pri visokih nastavitvah, čeprav je treba dodati, da sicer dober sedempalčni zaslon predvaja največ polno visoko ločljivost 1080p. No, na tako kompaktnem zaslonu bi bila višja ločljivost precej nesmiselna.

Pogled na xboxovo knjižnico FOTO: Staš Ivanc
Pogled na xboxovo knjižnico FOTO: Staš Ivanc

Kakovost igranja je odlična tako pri indie igrah kot pri AAA naslovih. Neodvisnice tečejo gladko pri nizki porabi energije, medtem ko zahtevnejše visokoproračunske igre pri višjih nastavitvah in ločljivosti požrejo opazno več baterije. Ta ima kapaciteta 80 Wh, kar pri nažiganju ne tako strojno zahtevnih indie in 2D igrah pomeni brezskrbno skoraj celodnevno igranje, medtem ko bomo kakšen Cyberpunk 2077 lahko igrali le dve ali tri ure brez polnjenja, kar pa pri tovrstni napravi še zdaleč ni slabo. Seveda je v vsakem primeru zelo priporočljivo nočno polnjenje, na pot pa se je dobro odpraviti s priloženim 65-vatnim napajalnikom in kakšno zmogljivo zunanjo baterijo, ki obvlada hitro polnjenje.

Morda bi bilo bolje, če bi se pri Asusu osredotočili samo na gaming in ne na možnost uporabe konzole kot osebni računalnik.

Na koncu lahko rečem, da gre za odlično in zmogljivo napravo, ki pa bi bila lahko še boljša, če bi pri Microsoftu našli kakšno drugačno rešitev glede operacijskega sistema: windowsi 11 pač nimajo ravno najboljšega slovesa. Dejansko se mi je med uporabo večkrat dogajalo, da sem se moral odjavljati in ponovno prijavljati v xbox račun ter večkrat ponovno zagnati konzolo, da sem prišel do svojih iger znotraj aplikacije, ki bi morala delovati brezhibno. Aja, še cena: okoli jurčka evrov.

Več iz teme

tehnologijakonzola
ZADNJE NOVICE
18:22
Novice  |  Slovenija
NESORAZMERNA VIŠINA

Višje cene parkiranja razburile Ljubljančane, Zveza potrošnikov Slovenije opozorila tole

ZPS opozarja na nesorazmerno višino parkirnin v Ljubljani.
16. 1. 2026 | 18:22
18:10
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Mimo rudnika na Preval

Antonov rov je odprt za obiskovalce, gozdna cesta nas po uri in pol hoda pripelje po stari tovorniški poti na planino.
16. 1. 2026 | 18:10
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kdo zboli na vsakem koraku

Koga bolezen rada položi v posteljo in kdo je najbolj vzdržljiv, odporen?
16. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: prepustimo se navdihu in odmaknimo od rutine

Sobota bo ugodna za umetniške dejavnosti in duhovne povezave.
16. 1. 2026 | 18:00
17:53
Novice  |  Svet
VIHAR KRITIK

Norveška v šoku, Nobelova nagrada za mir končala v Trumpovih rokah

Donald Trump je seveda sprejel Nobelovo medaljo in zanetil ogorčenje.
16. 1. 2026 | 17:53
17:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD, KI JE ODMEVAL

Novi šoki v primeru Šutar! Priča, ki je razbremenila Jurkoviča in obremenila Šiljića, podkupljena?

Na dan prihaja vse več novih informacij o usodnem napadu v Novem mestu.
16. 1. 2026 | 17:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki