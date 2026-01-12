  • Delo d.o.o.
ELDA VILER

Ganljivo slovo po 60 letih

Ena največjih dam slovenske glasbe, se umika s koncertnih odrov.
Jože Privšek in Elda Viler Foto: arhiv Dela

Elda Viler in Mojmir Sepe v Križankah leta 2010 na koncertu, ki so ga posvetili v čast njegovi 80-letnici. FOTO: MARKO FEIST

Na poslovilnem koncertu se ji bo pridružila tudi hči Ana Dežman. Foto: Tatjana Splichal

Anita Krizmanić
 12. 1. 2026 | 17:00
2:10
Slovenska pevska ikona se po šestih desetletjih uspešne kariere poslavlja od odrov. Ena od najpomembnejših in najbolj prepoznavnih pevk slovenske zabavne glasbe bo 14. februarja v Cankarjevem domu priredila poslovilni koncert, na katerem jo bo spremljal Revijski orkester RTV Slovenija. Kariera ustvarjalke v več kot 300 posnetih skladbah zajema vsa imena, ki so se zapisala v zgodovino popularne kulture. Sodelovala je z največjimi slovenskimi skladatelji, med drugim z Mojmirjem Sepetom, Juretom Robežnikom, Jožetom Privškom, Atijem Sossom in pesniki, kot so Elza Budau, Gregor Strniša ter Branko Šömn.

Fenomen v vseh pogledih

»Čeprav sem si vedno želela, da bi nastopala do zadnjega dne, želim izkoristiti trenutek in se od svojih poslušalcev posloviti, kot najbolje znam. Upam, da si me bodo ljudje zapomnili kot iskreno in kvalitetno pevko ter se z mano še zadnjič, intimno, a slavnostno poslovili od velikih odrov,« pravi 81-letna pevka, ki se ji bo v Gallusovi dvorani pridružil Revijski orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla; ta si zaključno sodelovanje s pevko šteje v čast. »Elda Viler je fenomen v vseh pogledih, njena navdihujoča življenjska pot ter dolgoživa pevska kariera sta lahko za zgled vsem mlajšim kolegom,« je povedal.

Želim izkoristiti trenutek in se od svojih poslušalcev posloviti, kot najbolje znam.

S svojim izrazitim glasom, interpretativno globino in odrsko prezenco je pevka slovenski sceni podarila nekaj najmarkantnejših popevk, šansonov in jazz skladb. Svoje največje uspešnice Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke in Zlati prah imaš v očeh bo izvedla ob spremljavi orkestra, pomemben del dogajanja pa bodo eminentni gostje ter pevkina hči Ana Dežman. Ob koncu svojega delovanja Vilerjeva upa, da bo njena glasba ostala del kulturnega izročila: »Pomembno se mi zdi, da to bogato izročilo približamo vsem generacijam, saj gre za širitev človeške kulture.«

