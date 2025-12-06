Gasilec Jože svetovni prvak

Na poti domov sem zamudil letalo, prespal sem na letališču. Ko sem hitel domov, sem si želel samo tuš in počitek. A so me krajani tako lepo presenetili in mi pripravili res veličasten sprejem. Hvala jim, hvala za podporo Krajevni skupnosti Zagradec in občini Ivančna Gorica, predvsem pa hvala moji družini,« nam je v torek povedal ​Jože Šinkovec iz Zagradca, novi svetovni rekorder in novi svetovni prvak. Na tekmovanju Global Powerlifting Cup 2025 v Wolverhamptonu v Angliji je osvojil naziv svetovnega prvaka v dvigovanju uteži. Dosegel je izjemen rezultat: v počepu je dvignil 351 kg, v bench pressu 182,5 kg in v deadliftu 300 kg – skupno kar 833,5 kg! S tem je osvojil 1. mesto v absolutni razvrstitvi ter postavil svetovni rekord v kategoriji do 90 kilogramov.

Seštevek najboljših dvigov

Da bomo razumeli, kaj Jože počne: powerlifting je šport, v katerem tekmovalci poskušajo dvigniti čim večjo težo v treh osnovnih vajah: počepu, potisku s prsi in mrtvem dvigu. Pri počepu dvigovalec s težo na ramenih počepne in se ponovno dvigne, pri potisku s prsi leže potisne utež s prsnega koša do iztegnjenih rok, pri mrtvem dvigu pa utež dvigne s tal v stoječ položaj. Rezultat tekmovalca predstavlja seštevek najboljših dvigov v vseh treh disciplinah. Tekmuje se v različnih težnostnih kategorijah, ločeno po spolu in starosti. Gre za globalno priljubljen šport, v katerem sodelujejo tako rekreativci kot vrhunski tekmovalci na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih.

Jože s trenerjem Chrisom Foto: Osebni arhiv

»Pred tremi leti sem začel v V.I.P. Center, ki ga je vodil Simon Stopar,« pove Jože, čigar trener je bil sprva prav Stopar, tudi sam pred leti uspešen tekmovalec, tudi svetovni rekorder v počepu s 320 kilogrami na 90 kilogramov telesne teže, hkrati pa skupni evropski zmagovalec leta 2018 federacije GPC ter večkratni evropski in svetovni prvak. Jože je Simona hitro navdušil, Simon je v njem prepoznal velik talent, ostalo je zgodovina. Danes je Jožetov trener Anglež Chris Pugh.

Priprava na tekmo traja 13 tednov, to so dnevi, ko pojem po 700 gramov mesa in 600 gramov riža na dan.

Med 10 naj na svetu Jože trenira po dve uri in pol na dan, vsaj štirikrat na teden. »Priprava na tekmo traja 13 tednov, to so dnevi, ko pojem po 700 gramov mesa in 600 gramov riža na dan,« razkrije Jože. »Dan tekme je bil pester in dolg. V dvorano sem prišel zgodaj, saj sem pomagal trenerju, ki je prav tako tekmoval. Ob 19. uri se je začela moja tekma, ob dveh zjutraj smo končali,« opiše tekmo, ki ga je katapultirala v svetovno orbito. S tem dosežkom spada med deseterico najboljših na svetu. »S to zmago se mi odpirajo vrata na PRO tekme,« se veseli Jože novih izzivov. Aprila bo tekmoval v Nemčiji, dobil je vabilo v Združene države Amerike. Ali bo tja tudi šel, še ni jasno.

Jožetov ponos Foto: Osebni arhiv

Za športnika leta

Jože, v preteklosti je igral futsal, treniral street work out, tajski boks in cestno kolesarstvo, je danes marljivi podjetnik, ima dva zaposlena, ukvarjajo se z izkopi. Jože je po stroki še serviser za mini bagre, zato mu dela ne zmanjka, dnevi pa so prekratki.

Sprejem za junaka Zagradca Foto: Občina Ivančna Gorica

Če smo začeli, pa še končajmo s krajani: na sprejemu so sodelovali njegovi domači Krajevna skupnost Zagradec in gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem (Jože je tudi sam član društva) z vodnim slavolokom. Svetovni prvak se je z veseljem podružil z navijači in prijatelji ter presenečen ugotovil, kako močno podporo uživa v svojem kraju. Zbrani so se zavedali, koliko truda in odrekanja je bilo potrebnega za osvojitev naslova svetovnega prvaka.

Jožetu so zato iz srca čestitali in mu zaželeli veliko uspehov tudi v prihodnje. Čestitkam se je pridružil župan Dušan Strnad s sodelavci, ki bo svetovnega prvaka sprejel na županovem novoletnem sprejemu. Kot smo slišali, bo Krajevna skupnost Zagradec Jožeta predlagala za športnika leta v občini Ivančna Gorica.

Med svojimi prijatelji, gasilci PGD Zagradec Foto: Občina Ivančna Gorica

S svojimi nastopi in uspehi želi Jože promovirati šport, v katerem je, poudari, nenormalno malo poškodb. Zaenkrat mu gre zelo dobro.