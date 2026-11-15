Gasilke, na pomoč!

Gasilska vaja je bila zelo operativno zasnovana. Že oblačenje operativne obleke v matičnem društvu je v meni vzbujalo vprašanje, kaj nas čaka. Ob prihodu sem bila presenečena nad številom operativk. Ponovno obrazi, ki jih srečujem na vseh gasilskih dogodkih. Na lokaciji vaje je šlo zares, v telesu se je sprožil val adrenalina kakor vedno, ko se udeležim gasilskih stvari,« pove Mateja Uhernik, članica PGD Cerov Log. Bila je ena od 40 operativk, ki so sodelovale na 2. operativni vaji članic Gasilske regije Dolenjska (GRD) pri Polharski koči na Pogorelcu v Občini Dolenjske Toplice, kjer je bilo precej živahno. Kar 40 gasilk operativk iz 24 prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru gasilskih zvez Novo mesto, Trebnje in Šentjernej, je pričakala zahtevna vaja, zasnovana kot intervencija ob požaru v koči, kjer naj bi med pripravo obroka v kuhinji izbruhnil požar. V objektu in njegovi okolici naj bi ostalo več oseb, nekatere poškodovane.

Zagorelo je. Foto: Gasilska regija Dolenjske

Med vajo so gasilke čakali še dodatni, simulirani zapleti. Udrl se je strop, pod katerim sta med vajo ostali ujeti dve gasilki, zato so morale kolegice poskrbeti tudi za njuno reševanje in oskrbo. Hkrati je ogenj preskočil na bližnji travnik in zanetil gozdni požar. Tako so se udeleženke sproti soočale z novimi okoliščinami, se prilagajale razmeram in iskale najboljše rešitve. »Skupaj z operativko smo morale stopiti v spodnji prostor koče, preiskati prostore in ugasniti agregat. O delu smo poročale vodji sektorja. Naknadno mi je mentor dal navodilo, da se moram vrniti v stavbo, saj sem se prelevila v poškodovanko in so me morale druge operativke reševati. Na nosilih so me odnesle na varno mesto, kjer so me predale ekipi prve pomoči. Počutila sem se zelo mirno, saj sem na lastni koži doživela, kako skrbno so ravnale z mano,« je vtise strnila Mateja Uhernik.

Preudarno z vodo

Udeleženke so se urile v različnih nalogah, od gašenja in pregledovanja prostorov do iznosa in hlajenja plinske jeklenke, reševanja poškodovanih s pomočjo lestev ter prve pomoči. Poseben izziv je bila sama lokacija, saj pri Polharski koči ni vodovodnega omrežja. Gasilke so morale zato še posebno premišljeno ravnati z razpoložljivo vodo ter izvesti vse potrebno za napajanje iz bližnjih vodnih zbiralnikov. V zahtevnih situacijah so morale pokazati sposobnost hitrega dogovarjanja, jasne komunikacije, razporejanja nalog in medsebojnega zaupanja. Vaja je tako ponudila dragoceno priložnost za urjenje veščin, ki so na resnični intervenciji enako pomembne kot strokovno znanje.

Pohvale so po vaji kar deževale. Foto: Gasilska regija Dolenjske

»Kot predsednica članic Gasilske regije Dolenjska težko samo z besedami opišem, kako neizmerno ponosna sem na vsako izmed 40 operativnih gasilk, ki so v soboto stopile skupaj na naši 2. operativni vaji na Pogorelcu. Dejstvo, da so se članice iz kar 24 društev odzvale v tako velikem številu, dokazuje njihovo izjemno predanost in željo po nenehnem napredku. Gasilstvo že dolgo ni več le domena moških; naše gasilke so na tej zahtevni vaji znova dokazale, da v sebi nosijo neverjetno moč, strokovnost, predvsem pa neomajen pogum. Soočile so se z izjemno težkimi, realističnimi scenariji, ki sta jih pripravila mentorja – od gašenja požarov do reševanja življenj izpod ruševin civilnih oseb in kolegic gasilk, in tako so z ramo ob rami pokazale vrhunsko znanje, zbranost in globoko medsebojno zaupanje. Ta vaja ni bila le preizkus njihovih sposobnosti, temveč tudi čudovit dokaz solidarnosti in srčnosti. Ko opazuješ tolikšno mero požrtvovalnosti in timskega duha, veš, da naša regija ne premore le dobro izurjenih operativk, temveč ženske z izjemnim srcem. Naša skupna prihodnost je varna, saj se Gasilska regija Dolenjska na svoje gasilke lahko trdno zanese ob vsakem, še tako težkem resničnem klicu na pomoč. Zato moja velika hvala vsem udeleženkam, mentorjem in vsem, ki so verjeli v nas in nas podprli,« je po vaji povedala Melita Blatnik, predsednica članic Gasilske regije Dolenjska.

Krepijo vezi

Operativno delo je potekalo na sprejemnem mestu in v dveh sektorjih. Blatnikova je vodila sprejemno mesto, skrbela za razvrščanje enot in varovanje ceste. V prvem sektorju so gasilke pod vodstvom Alenke Vovko gasile požar, reševale poškodovane, odstranile plinsko jeklenko in hladile streho. V drugem sektorju so pod vodstvom Špele Kavšek pregledovale prostore, odstranjevale nevarne snovi, preprečevale širjenje požara, reševale osebe in izvajale postopke prve pomoči.

Ranjene so oskrbele. Foto: Gasilska regija Dolenjske

»Biti vodja take vaje je odgovorno, saj zahteva sposobnost vodenja in poveljevanja. Operativni vodja mora znati oceniti nastalo situacijo, razdeliti naloge in usklajevati delo. Vse to je velik izziv. Najtežje je po razdelitvi nalog spremljati delo operativk zgolj po radijskih zvezah. Letošnja vaja je bila zahtevnejša kot lanska, saj sta inštruktorja sproti spreminjala scenarij, kar je od nas zahtevalo hitro in pravilno odzivanje. Ob napakah sta nas opozorila in usmerila k boljšim rešitvam. Takšne vaje so pomembne, ker nas učijo vodenja, sodelovanja, organizacije in ukrepanja tudi v neznanih okoliščinah. Hkrati krepijo samozavest gasilk, omogočajo pridobivanje izkušenj ter spodbujajo mlajša dekleta k vključevanju v gasilstvo. Veseli me, da lahko tudi v gasilstvu za organizacijo takih vaj uporabljamo sodobna digitalna orodja, kot je gasilski taktik.si,« je povedala Tanja Šiško Bevec (članica PGD Jablan), ki je operativno vodila vajo.

Več kot 175.000 Slovenija ima po podatkih Gasilske zveze Slovenije več kot 175.000 članov prostovoljnih gasilskih organizacij, med njimi skoraj 61.000 žensk. V državi deluje več kot 1300 gasilskih društev, operativnih prostovoljnih gasilcev pa je približno 36.000.

»Vajo smo načrtovali dva meseca, razmišljali smo, kako bo potekala in kaj bomo pripravili. Scenarij smo prilagodili številu gasilk. Za potek vaje sta bila zadolžena tudi mentorja Tomaž Obšteter iz PGD Dvor in Primož Pavček iz PGD Dolenja Straža. Vajo smo postavili zunaj naselja, na začetek Kočevskega roga, da bi preverili, kako hitro bodo gasilke prišle na kraj in v kakšnem času bodo izvedle naloge. Dekleta so bila odlična. Pozna se, da znajo delati, da si znajo pomagati. Tudi pri vodstvenih nalogah so se odlično odrezale. Pri nas fantih je sicer tako, da najprej skočimo, pa potem premislimo. Dekleta si vzamejo več časa za premislek, zato so idealne mešane sestave,« je po koncu intervencije povedal Marko Avguštin, soorganizator in poveljnik PGD Podturn.

Ta vaja ni bila le preizkus njihovih sposobnosti, temveč tudi čudovit dokaz solidarnosti in srčnosti.

Gasilke na delu sta si ogledala tudi poveljnik Gasilske zveze Novo mesto Milan Pajk, ter predsednik GRD Martin Lužar, med vajo so jih spremljali inštruktorji GZ Novo mesto, ki so bili na voljo za strokovno podporo. »Prostovoljne gasilke iz vse Dolenjske so že drugo leto zapored dokazale, da gasilstvo ni le pripravljenost priskočiti na pomoč, ko je treba, ampak tudi veliko ur vaj, učenja, medsebojne podpore in predanosti. Takšna srečanja krepijo vezi med društvi in članicami ter prispevajo k temu, da bodo ob resničnem klicu na pomoč še bolje pripravljene,« je dodala Ksenja Koncilja iz PGD Podturn pri Dolenjskih Toplicah.