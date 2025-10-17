Gears of War: Reloaded – igra, ki spodbuja nažiganje iz zaklona

Posodobljena različica legendarne franšize Gears of War: Reloaded prinaša osvežitev, ki jo je igra potrebovala, da bi se približala sodobnim gamerskim standardom. Medtem ko je bila prva remasterizacija Ultimate Edition leta 2015 že korak naprej, Reloaded dvigne vizualno izkušnjo na višjo raven. Nadgradili so teksture, osvetlitev in barvno paleto, kar daje igri bolj živahen in sodoben videz, primerljiv z novejšimi igrami na trgu.

Razdejani svet Sere FOTO: Staš Ivanc

Poleg vizualnih izboljšav igra zdaj lahko deluje v ultravisoki ločljivosti 4K in podpira do 120-herčno osveževanje slike, kar zagotavlja tekoče igranje na konzolah in računalnikih. To je še posebno pomembno za igralce, ki imajo sodobne gamerske zaslone in želijo izkoristiti potencial svojih naprav. Število sličic na sekundo (fps) je bilo v preteklosti omejeno na 30 za kampanjo in 60 fps za večigralski način, Reloaded pa omogoča 60 fps za kampanjo in do 120 fps za večigralski način.

Lepša grafična podoba, višja ločljivost in več sličic na sekundo.

Odslej tudi za playstation

Pomemben korak naprej je tudi razširitev platform, na katerih je igra na voljo. Prvič doslej je Gears of War na voljo tudi za uporabnike Sonyjeve konzole playstation 5. Serija Gears of War je bila tradicionalno povezana z Microsoftovo konzolo xbox in osebnimi računalniki, s širitvijo na PS5 pa bo lahko ikonično igro preizkusilo še več ljudi. Poleg tega je voljo tudi na pecejevski platformi Steam, kar še dodatno povečuje njeno dostopnost.

Gears of War: Reloaded poudarja streljanje iz zaklona. FOTO: Staš Ivanc

Igralna izkušnja

Gears of War je tretjeosebna streljačina, ki poudarja uporabo zaklona, da se izognemo poškodbam med premikanjem proti sovražnikovim silam. V boju proti silam Locust (kobilice), ki so zasedle fiktivni svet Sera, uporabljamo različno orožje, pri čemer prevladujeta jurišna puška lancer z motorno žago za boj mož na moža. Nosimo lahko dve primarni orožji, ročne bombe in pištolo. Pri polnjenju orožja lahko z dodatnim pritiskom izvedemo t. i. aktivno polnjenje, ki nas nagradi z večjo škodo, prizadejano sovražniku. Če pa aktivnega polnjenja ne izvedemo pravilno, se bo orožje začasno zagozdilo in ga bomo morali popravljati, kar je lahko neprijetno sredi srditega spopada.

Občasno poprimemo tudi za težje orožje. FOTO: Staš Ivanc

Ko smo močneje ranjeni, se sredi zaslona pojavi rdeče znamenje, ki postaja bolj izrazito z večjo povzročeno škodo. Tedaj moramo čim prej v zaklon, da si povrnemo zdravje, sicer bomo onesposobljeni oziroma kmalu mrtvi. Če se to zgodi soigralcu (resničnemu ali digitalnemu), ga lahko oživimo oziroma mu povrnemo zdravje, v večigralskem načinu pa lahko soigralci pomagajo tudi nam.

Tretjeosebna streljačina, ki poudarja uporabo zaklona.

Sodelovalni način

Gears of War: Reloaded ponuja tudi možnost igranja v sodelovalnem načinu (co-op) in izboljšan večigralski način (multiplayer). Slednjega verjetno ni treba opisovati, sodelovalni način pa nam omogoča, da se v paru prebijamo skozi igro, kar je še posebno koristno pri višjih težavnostnih stopnjah. Nekateri igralci so poročali o težavah z umetno pametjo in manjših hroščih, kot so težave digitalnih soborcev z zaznavanjem okolja in občasnimi napakami pri premikanju sovražnikov. Te težave sicer ne vplivajo bistveno na celotno izkušnjo, vendar lahko včasih povzročijo frustracije, ko se, denimo, soborci zataknejo za oviro ali se neustrezno odzovejo, kar lahko oteži napredovanje v igri.

Sodelovalni način nam omogoča, da se v paru prebijamo skozi igro.

S soborci se prebijamo skozi ruševine. FOTO: Staš Ivanc

Reloaded prinaša tudi nekaj novih funkcij, ki izboljšujejo igralno izkušnjo. Ena izmed teh je možnost izklopa tresenja zaslona med tekom, kar je bila pogosta pritožba igralcev prejšnjih verzij igre. Poleg tega so dodali več možnosti prilagajanja kontrol in avdionastavitev, kar omogoča bolj personalizirano igralno izkušnjo. Lepo je videti, da so razvijalci prisluhnili povratnim informacijam skupnosti in se potrudili izboljšati igralno izkušnjo na vseh ravneh.