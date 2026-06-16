Gibanje brez bolečin

Veliko ljudi se po štiridesetem letu začne izogibati športu zaradi bolečin v kolenih. Strah pred poškodbami, obrabo sklepov ali prevelikim naporom marsikoga odvrne od gibanja. Toda strokovnjaki poudarjajo, da popolna neaktivnost težave pogosto še poslabša. Pomembno je izbrati pravo obliko rekreacije. Nekateri športi močno obremenjujejo sklepe, drugi pa telo krepijo precej bolj nežno.

Na prvem mestu je hoja. Gre za eno najbolj naravnih oblik gibanja, ki jo lahko prilagodimo skoraj vsakemu človeku. Zmerna hoja krepi mišice nog, izboljšuje vzdržljivost in pomaga pri uravnavanju telesne teže. Prav odvečna teža je pogosto eden glavnih razlogov za težave s koleni. Pomembno je, da hodimo v udobni obutvi in po primerni podlagi. Gozdne poti ali makadam običajno manj obremenjujejo sklepe kot asfalt.

Zmerna hoja krepi mišice nog, izboljšuje vzdržljivost in pomaga pri uravnavanju telesne teže. FOTO: Photoalto/frederic Cirou/Getty Images

Druga odlična izbira je plavanje. V vodi telo skoraj ne čuti svoje teže, zato so sklepi precej manj obremenjeni. Plavanje pomaga krepiti mišice celega telesa, izboljšuje gibljivost in vzdržljivost. Številni fizioterapevti priporočajo plavanje tudi ljudem po poškodbah.

Na tretjem mestu je kolesarjenje, sem spada tudi vožnja z električnim kolesom. Pri kolesu ni močnih sunkov, kot jih poznamo pri teku. Gibanje je bolj enakomerno, kolena delujejo v manj obremenjujočem ritmu. Električno kolo je dobra izbira za začetnike, starejše ali ljudi s slabšo kondicijo.

Gibanje pomaga bolj kot sedenje.

Velika napaka je prepričanje, da moramo za zdravje vedno trpeti ali se močno utruditi. Telo pogosto bolje reagira na zmerno, redno gibanje kot na redke in zelo intenzivne treninge.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na pomen ogrevanja. Tudi pri hoji ali kolesu je priporočljivo nekaj minut počasnega začetka. Prav tako sta pomembna počitek in dovolj tekočine.

Če se pojavijo hujše bolečine, otekanje ali nestabilnost kolena, je smiseln obisk zdravnika ali fizioterapevta. Toda za večino ljudi velja preprosto pravilo: gibanje pomaga bolj kot sedenje.

Pravilno izbrana rekreacija lahko izboljša kakovost življenja, zmanjša bolečine in človeku vrne občutek energije. In to brez pretiranega napora.