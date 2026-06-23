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REKREACIJA

Gibanje ima veliko obrazov

Brez fitnesa prav tako šteje, in tudi če ne maramo športa, bomo zagotovo našli rekreacijo, ki nam ustreza.
Badminton s prijatelji deluje manj stresno kot klasična vadba. FOTO: Dragonimages/Getty Images
Badminton s prijatelji deluje manj stresno kot klasična vadba. FOTO: Dragonimages/Getty Images
Janez Kušar
 23. 6. 2026 | 17:00
2:33
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Marsikdo ob besedi rekreacija najprej pomisli na fitnes, naporne treninge ali dolge teke. Prav zato veliko ljudi hitro obupa. Resnica je precej bolj preprosta: za boljše zdravje ni nujno, da obožujemo šport. Veliko pomembneje je, da najdemo tako obliko gibanja, ki nam ni odveč. Nekateri ljudje nikoli ne bodo uživali v teku, drugi sovražijo telovadnice. A to še ne pomeni, da ne morejo živeti bolj aktivno. Strokovnjaki poudarjajo, da telesu koristi vsakodnevno gibanje. Hoja do trgovine, delo na vrtu, sprehod s psom ali vožnja s kolesom so oblike aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na zdravje.

Cilj rekreacije ni popolnost, ampak boljše počutje.

Ena največjih napak začetnikov je, da začnejo preveč agresivno. Kupijo drago športno opremo, naredijo intenziven trening, nato pa jih vse boli in izgubijo motivacijo. Veliko bolj učinkovito je začeti počasi. Dober začetek je že 20 ali 30 minut hoje nekajkrat na teden. Pomaga, če si poiščemo aktivnost, ki vključuje druženje. Nekateri vztrajajo pri pohodništvu, drugi pri kolesarjenju ali plavanju. Zanimivo je, da se veliko ljudi bolje počuti pri rekreaciji, ki ne daje občutka treninga. Vožnja z električnim kolesom, lahkoten pohod ali badminton s prijatelji pogosto delujejo manj stresno kot klasična telovadba.

Pomembno je tudi zmanjšati pritisk. Družbena omrežja pogosto ustvarjajo občutek, da moramo imeti popolno postavo ali vrhunsko kondicijo. Toda cilj rekreacije ni popolnost, ampak boljše počutje. Telo se hitro odzove že na manjše spremembe. Več gibanja pomeni več energije, boljši spanec in manj napetosti. Marsikdo po nekaj tednih opazi tudi boljše razpoloženje. Poleti je lažje začeti. Lepo vreme nas naravno spodbuja k aktivnosti. Ne zapodimo se v dolg tek, dovolj je že več hoje, krajši izlet ali rekreativna vožnja s kolesom. Najpomembnejše je, da najdemo svoj način gibanja. Če sovražimo fitnes, to ni težava, gibanje ima veliko obrazov. In skoraj vsak človek lahko najde nekaj, kar mu ustreza.

Kolesarjenje pozitivno vpliva na zdravje. FOTO: Peter Griffith/Getty Images
Kolesarjenje pozitivno vpliva na zdravje. FOTO: Peter Griffith/Getty Images

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