Gibanje za dobro voljo

Januar je za marsikoga predolg in nič kaj spodbuden mesec. Mnogi se spopadajo s sezonsko motnjo razpoloženja, a kot pravijo britanski strokovnjaki, bi si lahko nadležne simptome brezvoljnosti in pomanjkanja energije ublažili predvsem z rekreacijo. Klinična študija dobrodelne organizacije Cochrane je pokazala, da je lahko redna rekreacija izredno učinkovita pri odpravljanju stiske, negotovosti in brezupnosti, pri tem pa se je najbolj izkazala lažja do srednje intenzivna vadba.

Redno in zmerno

Vse več ljudi se spopada z negativnimi čustvi, strahovi, težavami s spanjem, tudi depresijo, kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije. Telovadba bi morala biti sestavni del vsake terapije, ki si prizadeva za izboljšanje duševnega zdravja, poudarjajo strokovnjaki. Razpoložljive študije, teh še ni dovolj za zanesljive izsledke, še niso ugotovile, katera oblika vadbe je najučinkovitejša, jasno pa je, da najboljše rezultate dosegajo tisti, ki se redno udeležujejo zmerne vadbe, največkrat se odločajo za kombinacijo aerobne vadbe in vaj za moč, strokovnjaki predvidevajo, da bi se odlično odrezala tudi joga.

Strokovnjaki polagajo upe tudi v jogo.

Vse več zdravstvenih organizacij in ustanov proučuje učinek telesne vadbe na odpravo znakov depresije. Sploh blage oblike motenj, kot so sezonske težave, naj bi bilo mogoče celo povsem odgnati z izboljšanjem telesne pripravljenosti, nekateri celo namigujejo, da bi lahko telovadba v nekaterih primerih in pod budnim nadzorom strokovnjakov nadomestila celo terapijo z zdravili. Nekatere študije so namreč že nakazale, da bi bila lahko telesna dejavnost primerljiva z učinkom psihoterapije in antidepresivov, rekreacija pa naj bi bila tudi zanesljiva preventiva pred vnovičnim pojavom depresivnih simptomov. Strokovnjaki ugotavljajo še, da posameznik raje vztraja pri vadbi, če je ta skupinska, socialna podpora pa je že sama po sebi eden od korakov pri premagovanju stiske ali depresivnih občutij.