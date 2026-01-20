  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZPOLOŽENJE

Gibanje za dobro voljo

Vse več zdravstvenih organizacij in ustanov proučuje učinek telesne vadbe na odpravo negativnihobčutij.
V družbi je učinek še večji. FOTO: Lsophoto/Getty Images
V družbi je učinek še večji. FOTO: Lsophoto/Getty Images
Ema Bubanj
 20. 1. 2026 | 17:00
A+A-

Januar je za marsikoga predolg in nič kaj spodbuden mesec. Mnogi se spopadajo s sezonsko motnjo razpoloženja, a kot pravijo britanski strokovnjaki, bi si lahko nadležne simptome brezvoljnosti in pomanjkanja energije ublažili predvsem z rekreacijo. Klinična študija dobrodelne organizacije Cochrane je pokazala, da je lahko redna rekreacija izredno učinkovita pri odpravljanju stiske, negotovosti in brezupnosti, pri tem pa se je najbolj izkazala lažja do srednje intenzivna vadba.

Redno in zmerno

Vse več ljudi se spopada z negativnimi čustvi, strahovi, težavami s spanjem, tudi depresijo, kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije. Telovadba bi morala biti sestavni del vsake terapije, ki si prizadeva za izboljšanje duševnega zdravja, poudarjajo strokovnjaki. Razpoložljive študije, teh še ni dovolj za zanesljive izsledke, še niso ugotovile, katera oblika vadbe je najučinkovitejša, jasno pa je, da najboljše rezultate dosegajo tisti, ki se redno udeležujejo zmerne vadbe, največkrat se odločajo za kombinacijo aerobne vadbe in vaj za moč, strokovnjaki predvidevajo, da bi se odlično odrezala tudi joga.

Strokovnjaki polagajo upe tudi v jogo.

Vse več zdravstvenih organizacij in ustanov proučuje učinek telesne vadbe na odpravo znakov depresije. Sploh blage oblike motenj, kot so sezonske težave, naj bi bilo mogoče celo povsem odgnati z izboljšanjem telesne pripravljenosti, nekateri celo namigujejo, da bi lahko telovadba v nekaterih primerih in pod budnim nadzorom strokovnjakov nadomestila celo terapijo z zdravili. Nekatere študije so namreč že nakazale, da bi bila lahko telesna dejavnost primerljiva z učinkom psihoterapije in antidepresivov, rekreacija pa naj bi bila tudi zanesljiva preventiva pred vnovičnim pojavom depresivnih simptomov. Strokovnjaki ugotavljajo še, da posameznik raje vztraja pri vadbi, če je ta skupinska, socialna podpora pa je že sama po sebi eden od korakov pri premagovanju stiske ali depresivnih občutij.

Več iz teme

gibanjedepresijatelovadba
ZADNJE NOVICE
17:14
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SEKUNDE DO KATASTROFE

Heroja v zadnjih trenutkih iz gorečega vozila rešila malčico

Njena mati Alex McClean bo mimoidočima hvaležna do konca življenja.
20. 1. 2026 | 17:14
17:06
Šport  |  Odmevi
TUDI URADNO

Zdaj tudi uradno: Boštjan Cesar je novi selektor članske nogometne reprezentance

Cesarja v letu 2026 ob prijateljskih tekmah pravi tekmovalni izzivi čakajo šele jeseni, ko se bo začela nova izvedba lige narodov.
20. 1. 2026 | 17:06
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
RAZPOLOŽENJE

Gibanje za dobro voljo

Vse več zdravstvenih organizacij in ustanov proučuje učinek telesne vadbe na odpravo negativnihobčutij.
Ema Bubanj20. 1. 2026 | 17:00
16:52
Bulvar  |  Domači trači
MY VOICE, MY CHOICE

Nika Kovač je večerjala s slavno ameriško pevko Katy Perry (FOTO)

Za isto mizo je sedel tudi nekdanji kanadski predsednik vlade Justin Trudeau.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 16:52
16:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Ob 4.02 pijani voznik (20) pristal na dvorišču stanovanjske hiše. To še ni bilo vse ...

Sledi obdolžilni predlog.
20. 1. 2026 | 16:46
16:31
Novice  |  Slovenija
POVEDAL BREZ OLEPŠEVANJA

Bogomil Ferfila brez dlake na jeziku o slovenski vojski na Grenlandiji: Slovenija se vede, »kot da smo svetovna sila«

Okoli Grenlandije se dviga politični pritisk, v igri so velike države, carine ...
20. 1. 2026 | 16:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki