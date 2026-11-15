Glasba in kuhanje sta si zelo podobna

DEJAN VUNJAK

V obeh moraš zadeti pravo mero, pravi priljubljeni pevec. Če ne bi zadovoljil pričakovanj, po 14 letih ne bi bil več na odru, dodaja.

Dejan Vunjak je po smrti očeta Brendija, svojega velikega vzornika, ostal na odru in uspešno nadaljuje svojo glasbeno pot. Čeprav mu niso tuje niti igralske veščine, se je v zadnjem času povsem predal glasbi in vodenju televizijskih oddaj. Ustanovil je skupino Brendijeve barabe, s katero neguje očetovo glasbeno dediščino in ohranja zapuščino, ki ji bo posvetil dva koncertna večera v novembru. 15. novembra bo z gosti stal na odru ljubljanske Hale Tivoli, pet dni pozneje pa še mariborske dvorane Tabor. Marsikdo misli, da vam je bila glasbena kariera položena v zibelko, pot pa postlana z ...