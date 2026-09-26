  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LOVKE

Glasba mi je dala vse. In nič

Klemna Hvalo v glasbi še vedno najbolj privlači neznano. Po nominaciji za grammyja in številnih velikih projektih ga zdaj čakajo Bach, violina iz 6500 let starega lesa in nov album z Lano Trotovšek.
Pričakoval bi bistveno višjo državno in lokalno podporo mednarodnim gostovanjem po zgledu držav, ki ogromno vlagajo v mednarodno promocijo svoje kulture in umetnosti, pravi Klemen Hvala. Foto: Dejan Javornik

Pričakoval bi bistveno višjo državno in lokalno podporo mednarodnim gostovanjem po zgledu držav, ki ogromno vlagajo v mednarodno promocijo svoje kulture in umetnosti, pravi Klemen Hvala. Foto: Dejan Javornik

Pravi, da ostaja radoveden, vztrajen, včasih vesel, včasih žalosten in zelo hvaležen za vse dobre ljudi okoli njega, ki mu pomagajo uresničevati sanje. Foto: Dejan Javornik

Pravi, da ostaja radoveden, vztrajen, včasih vesel, včasih žalosten in zelo hvaležen za vse dobre ljudi okoli njega, ki mu pomagajo uresničevati sanje. Foto: Dejan Javornik

Danica Lovenjak in Klemen Hvala Foto: Dejan Javornik

Danica Lovenjak in Klemen Hvala Foto: Dejan Javornik

Pričakoval bi bistveno višjo državno in lokalno podporo mednarodnim gostovanjem po zgledu držav, ki ogromno vlagajo v mednarodno promocijo svoje kulture in umetnosti, pravi Klemen Hvala. Foto: Dejan Javornik
Pravi, da ostaja radoveden, vztrajen, včasih vesel, včasih žalosten in zelo hvaležen za vse dobre ljudi okoli njega, ki mu pomagajo uresničevati sanje. Foto: Dejan Javornik
Danica Lovenjak in Klemen Hvala Foto: Dejan Javornik
Danica Lovenjak
 26. 9. 2026 | 17:00
9:35
A+A-

Nekateri ljudje z leti svojo pot umirijo. Klemen Hvala je ne. Več ko ima izkušenj, več vprašanj se mu odpira. Bolj ko pozna glasbeni svet, bolj ga zanima tisto, česar še ne pozna. Iz violončelista je postal umetniški vodja, producent, organizator in človek, ki ustvarja priložnosti za druge glasbenike, pri tem pa je ohranil nekaj, kar je morda njegova najpomembnejša lastnost – občutek, da je pred njim vedno še nekaj novega. Tudi po letošnjem Festivalu Ljubljana, kjer je imel Ensemble Dissonance več projektov, si ni zares vzel predaha. Ko se dobiva v centru Ljubljane, je že sredi novih načrtov. Nova zgodba bo na odru Križevniške cerkve zaživela 5. oktobra zvečer, ko bosta nastopila Lana Trotovšek in Ensemble Dissonance. Ko ga vprašam, ali se mu je po letošnjem festivalu vendarle uspelo nekoliko oddahniti, se nasmehne. »Že med festivalom se običajno dogovarjam o nadaljnjih sodelovanjih, zasnujem nove programe in predloge ter pripravljam samostojne projekte Ensemble Dissonance. Skupaj z glasbeniki si običajno oddahnemo po koncertih na prijetnih druženjih, kjer je čas za vse tisto, o čemer se na vajah ne pogovarjamo.«

Različne vloge glasbenega sveta

Njegova današnja vloga je rezultat poti, ki se je sprva zdela precej bolj preprosta. Hvala je bil med letoma 2018 in 2020 umetniški vodja Orkestra Slovenske filharmonije, pred tem pa je kot član orkestra in Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije dobro spoznal tako življenje na odru kot tudi vse, kar se dogaja za njim. Da bo njegova pot nekoč videti tako, si kot mladi glasbenik ni predstavljal. »Takrat sem 'samo' igral. Organizacija, snovanje programov in zagotavljanje sredstev za delovanje ansambla, ki sem ga vodil skoraj 20 let, so postali del moje glasbene poti po naključju, ker je nekdo to delo moral opravljati, če smo želeli, da ansambel deluje. Po prvih letih sem svoje delo nadgradil z magistrskim študijem managementa, kar mi je prineslo dodatna znanja in malo več samozavesti.«

Toda naključje je očitno postalo način življenja in tako je skozi leta stopal med različne vloge glasbenega sveta – od izvajalca in umetniškega vodje do producenta in organizatorja. »Menda smo strelci kot astrološko znamenje nagnjeni k avanturam in doživetjem in nas vsakdanjik ubija. Če kje, se lahko tu identificiram s svojim znamenjem, zelo rad potujem v še neznano in sem večno radoveden. Zame so tudi koncertni dogodki predvsem doživetja, zato rad zasnujem programe, ki ponujajo več zanimivega, novega, drugačnega in vznemirljivega. Skupaj z odličnimi in predanimi glasbeniki Ensemble Dissonance ter vrhunskimi domačimi in tujimi solisti in skladatelji želimo ta doživetja deliti z občinstvom.«

Pravi, da ostaja radoveden, vztrajen, včasih vesel, včasih žalosten in zelo hvaležen za vse dobre ljudi okoli njega, ki mu pomagajo uresničevati sanje. Foto: Dejan Javornik
Pravi, da ostaja radoveden, vztrajen, včasih vesel, včasih žalosten in zelo hvaležen za vse dobre ljudi okoli njega, ki mu pomagajo uresničevati sanje. Foto: Dejan Javornik

Pri takšni poti bi lahko pričakovali tudi kakšno grenkobo, a pri njem je ni veliko. »V življenju se seveda zgodijo tudi razočaranja, izgube in druge neprijetne stvari, pomembno je le, kako s tem ravnaš in da znaš ločiti zrnje od plev. Po dolgih letih lahko zadovoljno ugotovim, da je ta miselnost prava in da skupaj z glasbeniki Ensemble Dissonance ustvarjamo zrno, ki bo še dolgo plodno padalo na glasbena tla in obrodilo vedno nove sadove.« Ko ga vprašam, kaj je kljub vsem spremembam, uspehom in odgovornostim ostalo v njem enako, odgovori brez velikega premisleka. »Večen otrok v meni. Radoveden, vztrajen, včasih vesel, včasih žalosten in zelo hvaležen za vse dobre ljudi okoli mene, ki mi pomagajo uresničevati sanje.«

Nominacija izjemno priznanje

Ta notranja radovednost se je skozi leta prenesla tudi v Ensemble Dissonance, ki ga je ustanovil leta 2014. Uveljavil se je kot eden dejavnejših slovenskih komornih ansamblov in rezidenčni ansambel Festivala Ljubljana, njegovi projekti pa povezujejo klasični repertoar, sodobno glasbo, slovenske skladatelje in mednarodna sodelovanja. Ko govori o tem, kako razume glasbo danes, se hitro pokaže, da ga bolj kot meje med obdobji zanimajo povezave med njimi. »Vedno se rad spomnim izjave našega skladatelja Lojzeta Lebiča. Glasba je vedno enaka, le tehnologija se spreminja, kar pomeni, da so skladatelji skozi zgodovino za glasbeni zapis svojih občutij uporabljali različne kompozicijske tehnike. Druga pomembna ugotovitev pa prihaja od sociologa Kurta Blaukopfa, ki pravi, da je bila v umetnosti skozi zgodovino vedno glasba tista, ki je naznanjala družbene spremembe. V tem kontekstu razumem izjavo dirigenta Uroša Lajovica, da sodobna glasba seveda mora biti, vendar da ga malo skrbi, kaj nas čaka. Sam še vedno verjamem, da je bil najbolj avantgarden skladatelj v zgodovini Ludwig van Beethoven, in ga ne prej ne do konca glasbenega romantizma in Gustava Mahlerja, ki je z disolucijo harmonije ustvaril pogoje za atonalno glasbo 20. stoletja, ni prekašal nihče. V tem kontekstu iščem in snujem nove programske vsebine skupaj z vrhunskimi domačimi in tujimi glasbeniki in glasbe ne delim na glasbena obdobja, ker je to preživeto in nestimulativno tako za poslušalce kot izvajalce.«

Menda smo strelci kot astrološko znamenje nagnjeni k avanturam in doživetjem in nas vsakdanjik ubija.

Njegovo razmišljanje o preseganju meja je dobilo posebno potrditev tudi z nominacijo za grammyja za album Entourer, pri katerem je sodeloval Ensemble Dissonance. »Nominacija za nagrado grammy je zagotovo izjemno priznanje in lahko rečem prelomnica mednarodnih priznanj za slovensko glasbeno ustvarjalnost, poustvarjalnost, pa tudi za glasbeno produkcijo. O tem, da gre pri izbiri albumov za nagrado grammy izključno za kakovost, priča tudi dejstvo, da je album izdal Zavod Dissonance, ki v prvi vrsti ni glasbena založba, pa se je kljub temu znašel v konkurenci albumov, ki so vsi izšli pri velikih mednarodnih založbah, tako da je bila v tem smislu nominacija vsaj zame veliko presenečenje.« Nominacija je zanj širša od osebnega priznanja. »Nominacija ni priznanje le za album Entourer, temveč za slovensko glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost nasploh. Obe imata dokazan mednarodni domet, bi pa pričakoval bistveno višjo državno in lokalno podporo mednarodnim gostovanjem po zgledu držav, ki ogromno vlagajo v mednarodno promocijo svoje kulture in umetnosti.«

Violina slovenskega goslarja

Po velikem mednarodnem priznanju se njegova pozornost že obrača k novemu projektu. Tokrat v središču niso le Bach in njegovi koncerti, temveč tudi instrument z nenavadno zgodbo. Z Lano Trotovšek pripravljata nov album, Lana bo igrala na violini, ki jo je slovenski goslar Daniel Musek izdelal iz približno 6500 let starega lesa, najdenega na Tolminskem. »Z Lano že dolgo uspešno sodelujeva, tokrat prvič pri snemanju in izdaji albuma. Zaželela si je posneti Bachove violinske koncerte. Dogovorili smo se, da jih posname na slovensko violino, ki jo je naredil Daniel, to bo dodana vrednost albuma, ki bo promoviral plemenit zvok te izjemno zanimive in dragocene violine.«

Danica Lovenjak in Klemen Hvala Foto: Dejan Javornik
Danica Lovenjak in Klemen Hvala Foto: Dejan Javornik

Na koncertu in albumu bodo Bachovi violinski koncerti, tudi Koncert za dve violini v d-molu, pri katerem se bo Lani pridružil Janez Podlesek. »Koncert za dve violini je del Bachovega opusa violinskih koncertov, tako kot koncerta v a-molu in E-duru. Obstajajo še drugi koncerti, ki pa niso originalni, temveč so jih kasneje rekonstruirali iz koncertov za čembalo. Album bo torej ponudil Bachov izvirni opus koncertov za violino.«

Posebnost projekta bo način snemanja – del posnetkov bo nastal v studiu, del na koncertu v živo. »Studijsko snemanje je namenjeno brezhibnemu in natančnemu posnetku. Bomo pa posneli tudi koncert v živo, primerjali posnetke in se pozneje odločili, kateri posnetek bomo objavili na albumu. Prednost posnetka v živo je to, da so skladbe zaigrane v enem kosu, običajno bolj doživeto, se pa seveda lahko zgodijo tudi napake ali morda nedoslednosti.«

Nominacija ni priznanje le za album Entourer, temveč za slovensko glasbeno ustvarjalnost nasploh.

Pripravil je tudi aranžma Bachove Fantazije in fuge v g-molu, ne vidi razloga, da bi bila glasbena zgodovina omejitev. »Bach je sam prirejal tako svoje kot skladbe drugih skladateljev, denimo Vivaldija. Veliko njegovih violinskih koncertov je priredil za orgle. S tem je Vivaldiju pokazal tudi spoštovanje. Nikoli ne bom Bach ali Vivaldi, znam pa zapise drugih skladateljev zelo dobro prenesti v zasedbo godalnega ansambla. Skladbo smo že večkrat uspešno izvedli, mojo priredbo je izvedla tudi vrhunska dirigentka Gemma News z ansamblom I Musici di Montreal.«

Ko na koncu odmisliva vse funkcije, projekte, festivale in odgovornost ter ga vprašam, kaj mu je glasba dala, česar ne bi mogel najti nikjer drugje, odgovori z besedami, ki pustijo več prostora za razmislek kot marsikateri dolg odgovor: »Vse! In nič.« Morda je prav v tem njegov najkrajši in najbolj natančen odgovor – za človeka, ki glasbo resnično živi, se med »vsem« in »nič« skriva ves svet.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Klemen HvalaLana Trotovšekglasbakoncertalbumgrammy
ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
IZBRANA VRSTA

Za Slovenijo obkrožili Zemljo

Naši odbojkarji so v manj kot pol leta odigrali 29 tekem, prepotovali dve celini in samo z letali opravili okoli 38.000 kilometrov.
Drago Perko26. 9. 2026 | 18:00
17:30
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

V televizijskem studiu Jureta Godlerja se je zgodil umor: vse se je začelo med snemanjem kviza (FOTO)

Ob izidu nove knjige je spregovoril o pisanju, televiziji in tudi o bolj osebnih plateh svojega življenja.
Kaja Grozina26. 9. 2026 | 17:30
17:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Kaj nam jesensko enakonočje pove o ravnovesju, odnosih in pogumu

Vstop Sonca v tehtnico je povezan z ravnovesjem, odnosi. Poglejmo, kaj se v našem življenju še vedno drži.
26. 9. 2026 | 17:10
17:03
Live
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski odbojkarji ravnokar v boju za bronasto medaljo

Na tekmi s Finsko naskakujejo peto medaljo na zadnjih šestih prvenstvih stare celine.
26. 9. 2026 | 17:03
17:01
Šport  |  Tekme
LIGA NARODOV

Slovenski nogometni reprezentanci v Stožicah ni uspelo streti Škotov (FOTO)

Slovenski nogometaši so z remijem 0:0 proti Škotom začeli ligo narodov.
26. 9. 2026 | 17:01
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Glasba mi je dala vse. In nič

Klemna Hvalo v glasbi še vedno najbolj privlači neznano. Po nominaciji za grammyja in številnih velikih projektih ga zdaj čakajo Bach, violina iz 6500 let starega lesa in nov album z Lano Trotovšek.
Danica Lovenjak26. 9. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA BLIŽNJEGA

Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

»Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
Promo Slovenske novice24. 9. 2026 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA BLIŽNJEGA

Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

»Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
Promo Slovenske novice24. 9. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
17. 9. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Kam v soboto zvečer?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Naprava, ki omogoča več zbranosti

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
25. 9. 2026 | 08:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Je njej res hladneje kot njemu?

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljudje že govorijo, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v prestolnici

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do konkretnih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLN TANK

Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
Promo Slovenske novice23. 9. 2026 | 13:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Vaš sosed kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Razno
ZAVARUJ

Ključi prvega stanovanja v roki. Kaj te čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
24. 9. 2026 | 07:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki