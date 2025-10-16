  • Delo d.o.o.
NARODNOZABAVNA GLASBA

Glasbeni poklon Špadnih fantov preprostim ljudem

Valček z naslovom Lajnar ni le zgodba o uličnem glasbeniku, temveč tudi pripoved o osamljenosti, minevanju in tihi vztrajnosti malega človeka.
Od leta 2018 so Špadni fantje ustvarili veliko zmagovalnih viž. FOTO: arhiv ansambla
Od leta 2018 so Špadni fantje ustvarili veliko zmagovalnih viž. FOTO: arhiv ansambla
Mojca Marot
 16. 10. 2025 | 17:00
2:21
A+A-

Špadni fantje so se na nedavnem festivalu narodnozabavne glasbe na Ptuju predstavili z novim valčkom z naslovom Lajnar. Pod njega so se podpisali Romana Cafuta kot avtorica besedila, Brane Klavžar kot avtor melodije in Benjamin Merzdovnik, ki je prispeval aranžma.

»Valček z naslovom Lajnar je glasbeni poklon preprostim ljudem in pozabljenim časom. Besedilo pesmi pripoveduje zgodbo starega lajnarja, ki prinaša globoko čustveno izpoved o vztrajnosti, minljivosti in lepoti preprostih trenutkov. Želimo si, da bi se dotaknila čim več preprostih ljudi,« pravijo Špadni fantje, ki prihajajo iz Vipavske doline, ime izhaja iz dobro znane primorske igre s kartami briškola, ta beseda pa opisuje tudi urejene, poštirkane fante.

Vodja ansambla je kontrabasist Matej Šček, ki ima ob sebi brata, kitarista Tomaža Ščeka, harmoniko igra David Puc, poje pa Nina Kovšca. Kot pravijo člani, pesem Lajnar pri poslušalcih vzbudi nostalgična občutja, ki segajo v čase, ko so po mestnih ulicah in parkih še odzvanjale melodije lajn.

Pesem pri poslušalcih vzbudi nostalgična občutja.

»To ni le zgodba o uličnem glasbeniku, temveč je tudi pripoved o osamljenosti, minevanju in tihi vztrajnosti malega človeka, ki je skozi glasbo širil veselje kljub svoji morebitni žalosti. Besedilo pesmi nas popelje v svet starega lajnarja, ki od jutra do večera stoji pod mogočnim hrastom in za veselje ljudi vrti ročaj svoje lajne. Čeprav mimoidoči ne opazijo njegove žalosti in morda le mimogrede vržejo novčič v klobuk, ostaja njegova roka neutrudno na ročaju pojoče skrinje. Lajna in pesem sta njegova tolažba, njegovo življenje. Za vse nas pa opomin na to, da se časi spreminjajo, a čustva, iskrenost in ljubezen do glasbe, ostajajo večna. Tudi ko lajnarja ni več, potok še vedno šumi, ptice še pojejo, pesem pa igra že nekdo drug – ob isti klopci, ob isti ulični svetilki, pod istim hrastom, ki je z leti postal le še mogočnejši. Zadnji verz pesmi je: Časi so drugačni, srce ostaja enako,« razložijo fantje in dekle, ki so pod enim najmogočnejših hrastov v Vipavski dolini, ki še kljubuje burji ob poti do vasi Ustje, posneli delček videospota. En del pa ob bližnjem Napoleonovem mostu nad reko Vipavo ob vasi Dolenje.

Za upodobitev zgodbe je najzaslužnejši gospod lajnar Jože Jošt iz Socke pri Novi Cerkvi, ki se je predstavil z eno od svojih lajn. Svoj kamenček v mozaik celotne zgodbe sta dodala še člana dramske skupine Ga pihnemo iz Podnanosa, ki sta upodobila zgodbo, razpeto med nekdanjim in sodobnim časom. »Hvala igralcema kot tudi statistom ter vsem, ki nas redno spremljate in pomagate ter ste glasovali za ta valček na letošnjem Ptujskem festivalu,« sklenejo Matej, Tomaž, David in Nina, ki so ustvarili že veliko zmagovalnih viž na preteklih festivalih.

