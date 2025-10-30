Gliva, ki se hrani z radioaktivnim sevanjem

Eksplozija reaktorja št. 4 v Černobilu 26. aprila 1986 je povzročila najhujšo jedrsko nesrečo v zgodovini človeštva. V Černobilu je še dandanes 30-kilometrska izključitvena cona, kjer je visoka raven radioaktivnega sevanja. V tej coni je človeško bivanje omejeno, vendar so znanstveniki odkrili nekaj presenetljivega: črno glivo Cladosporium sphaerospermum, ki uspeva v najbolj radioaktivnih delih območja.

C. sphaerospermum je gliva, ki se je prilagodila na sevanje, ki je sicer smrtonosno za večino živih bitij. Znanstveniki so opazili črne madeže na stenah reaktorja št. 4, kar je kazalo na prisotnost glive. In ne le da visoko raven sevanja preživi, ampak se celo hrani z njim. Ta sposobnost je podobna fotosintezi pri rastlinah, pri čemer namesto sončne svetlobe uporablja sevanje kot vir energije.

Črna gliva v laboratorijskem okolju FOTO: Medmyco/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Raziskave so pokazale, da C. sphaerospermum vsebuje melanin, pigment, ki je odgovoren za barvo človeške kože, pri tej glivi pa ima drugačen namen: absorbira sevanje in ga pretvarja v uporabno energijo. Proces, imenovan radiosinteza, omogoča glivi, da raste v okolju z intenzivnim radioaktivnim sevanjem. Melanin v njej deluje kot naravni ščit proti ultravijoličnemu sevanju, pri C. sphaerospermum pa omogoča tudi proizvodnjo energije s pretvorbo gama sevanja v kemično energijo.

Melanin deluje kot naravni ščit proti ultravijoličnemu sevanju in ji omogoča tudi proizvodnjo energije s pretvorbo gama sevanja v kemično energijo.

Študija, objavljena v reviji PLOS ONE leta 2007, je potrdila, da glive, kot je C. sphaerospermum, rastejo hitreje v okolju z visokim sevanjem kot v neradioaktivnem. To odkritje spreminja razumevanje znanstvenikov o strategijah preživetja ekstremofilov, organizmov, ki lahko preživijo v ekstremnih okoljskih razmerah.

Odkritje C. sphaerospermum v černobilski izključitveni coni je seveda pritegnilo pozornost znanstvenikov, ki raziskujejo potencialne uporabe radiotrofnih gliv v bioremediaciji. Na radioaktivnih območjih, kjer so konvencionalne metode čiščenja zahtevne in nevarne, lahko radiotrofne glive ponudijo varnejšo, naravno alternativo.

Pripjat je pravo mesto duhov. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Poleg tega znanstveniki raziskujejo aplikacije teh gliv v vesoljski industriji. Vesolje, bogato z radiacijo, je velik izziv za dolgotrajne misije na Mars in druge planete. C. sphaerospermum so že poslali na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), da bi proučili, ali bi njena odpornost proti radiaciji lahko ščitila astronavte pred kozmičnim sevanjem. Prvi rezultati so obetavni, kar nakazuje, da bi ta gliva lahko prispevala k razvoju radiacijsko odpornih habitatov ali astronavtom celo zagotavljala vir hrane, zaščitene pred sevanjem.

Narava vedno najde pot; nekatere vrste so se prilagodile radioaktivnemu okolju. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters

C. sphaerospermum s svojo sposobnostjo prilagajanja ekstremnim razmeram ponuja vpogled v to, kako lahko življenje uspeva v najbolj sovražnih okoljih na planetu. Njena odpornost in edinstvene prehranjevalne navade odpirajo nove poti v biokemiji in raziskavah sevanja ter navdihujejo prihodnje inovacije v biotehnologiji, kmetijstvu in vesoljski tehnologiji.