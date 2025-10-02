  • Delo d.o.o.
NEGOVA

Gobovo juho so razgrabili

Pripravili so 27. obrtniško-podjetniški gobarski piknik 2025.
Bera je bila bogata in lepa. FOTO: Oste Bakal

Bera je bila bogata in lepa. FOTO: Oste Bakal

Užitne so očistili in iz njih skuhali slastno juho. FOTO: Oste Bakal

Užitne so očistili in iz njih skuhali slastno juho. FOTO: Oste Bakal

Skupine nabiralcev so urejale mize za ocenjevanje. FOTO: Oste Bakal

Skupine nabiralcev so urejale mize za ocenjevanje. FOTO: Oste Bakal

Milanka Gutman je vse gobe pregledala in izločila strupene. FOTO: Oste Bakal

Milanka Gutman je vse gobe pregledala in izločila strupene. FOTO: Oste Bakal

Bera je bila bogata in lepa. FOTO: Oste Bakal
Užitne so očistili in iz njih skuhali slastno juho. FOTO: Oste Bakal
Skupine nabiralcev so urejale mize za ocenjevanje. FOTO: Oste Bakal
Milanka Gutman je vse gobe pregledala in izločila strupene. FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 2. 10. 2025 | 21:47
2:10
Minula sobota je bila v gozdovih okoli Negove v znamenju tradicionalnega, 27. gobarskega piknika Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Gornja Radgona. Organizatorji iz omenjene OOZ s predsednikom Brankom Novakom, podpredsednico Dragico Vračko ter sekretarko mag. Natašo Lorber na čelu so bili zadovoljni, saj je na dogodek prišlo skoraj sto njihovih obrtnikov, podjetnikov in družinskih članov, prijateljev ter drugih ljubiteljev gob, narave, zdravja in druženja, in to ne le z radgonskega območja, temveč tudi od drugod, celo iz Avstrije.

Užitne so očistili in iz njih skuhali slastno juho. FOTO: Oste Bakal
Užitne so očistili in iz njih skuhali slastno juho. FOTO: Oste Bakal

Velika večina udeležencev je bila zelo zadovoljna s količino nabranih gob, ki jih je bilo letos celo več kot običajno. Nabrali so jih več deset kilogramov; jurčkov in lisičk je bilo sicer le za vzorec, zato pa je bilo veliko drugih gozdnih lepotic. V nadaljevanju so skoraj vse porabili, saj so skuhali več deset litrov odlične gobove juhe – gostje so jo tako rekoč razgrabili. Že prej se je podobno zgodilo z jutranjo kislo štajersko žüpo in sladkimi dobrotami.

Skupine nabiralcev so urejale mize za ocenjevanje. FOTO: Oste Bakal
Skupine nabiralcev so urejale mize za ocenjevanje. FOTO: Oste Bakal

Vse skupaj se je tako kot vedno začelo zjutraj in končalo pozno zvečer ob Lovskem domu Negova. Udeleženci so se po jutranjem okrepčilu odpravili v gozd, opoldne so prišli nazaj, ko je sledilo aranžiranje nabranih gob, med katerimi je bila tudi zelena mušnica, za poznejšo razstavo in ocenjevanje omizij.

Milanka Gutman je vse gobe pregledala in izločila strupene. FOTO: Oste Bakal
Milanka Gutman je vse gobe pregledala in izločila strupene. FOTO: Oste Bakal

Po kosilu je sledil simpozij, na katerem je o gobah spregovorila strokovnjakinja iz Gobarskega društva Lisička iz Maribora Milanka Gutman in pregledala različne vrste, ki so jih nabiralci prinesli iz gozda. Izbrala je užitne gobe, da so jih potem očistili in skupaj s krompirjem in začimbami skuhali v odlično juho. Dogajanje se je nadaljevalo popoldne, tudi z bogatim srečelovom, zabavo ob prijetni glasbi in nastopom humorista Korla. Organizatorji nameravajo tudi prihodnje leto poskrbeti za druženje.

Na simpoziju je o gobah spregovorila strokovnjakinja iz Gobarskega društva Lisička iz Maribora Milanka Gutman.

gobegobarjenjeNegovapiknikgobova juha
