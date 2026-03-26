NAVIJAŠKA PESEM

Gremo, Prevc

Ansambel Galama, ansambel Opev in Virtuozzi so združili moči in se poklonili slovenski skakalni dinastiji.
Pesem je nastala kot odraz hvaležnosti in ponosa, saj so Peter, Cene, Domen in Nika Prevc s svojimi uspehi združili narod. FOTO: Matej Družnik
Mojca Marot
 26. 3. 2026 | 17:00
3:04
A+A-

Že mesec dni je glasbena scena bogatejša za novo navijaško himno z naslovom Gremo, Prevc, ki bo zagotovo zazvenela tudi v Planici ta konec tedna, ko se skakalna turneja poslavlja s televizijskih zaslonov in tudi od skakalnic. Letošnja sezona je bila vrhunska, skakalci, še posebno Domen Prevc, so nas dobesedno razvajali z rezultati, v Planici pa bo visoko v zrak dvignil najbolj zasluženo lovoriko – veliki kristalni globus, in to potem, ko je osvojil že naslova svetovnega prvaka v skokih in poletih, postal olimpijski prvak, zmagal na novoletni turneji in si prilastil svetovni rekord.

Takšen as si seveda zasluži svojo himno in jo je tudi dobil. Besedilo je spisal Matej Trstenjak, glasbo Primož Ilovar (skupina Gadi), za aranžma je poskrbel Gašper Kušar.

Ansambla Galama in Opev sta navijaško pesem predstavila v oddaji Z Jasno in glasno. FOTO: Jasna Kuljaj
Ansambla Galama in Opev sta navijaško pesem predstavila v oddaji Z Jasno in glasno. FOTO: Jasna Kuljaj

»Čelado na glavo, pogum v noge. V srcu smo s tabo, pokaži zobe. Poleti tako kot pred tabo noben! Verjamemo vate, požen se, požen. Gremo, gremo, Prevc, Prevc, Prevc! Ko stopimo skupaj, veliko nas je. Zastave vihrajo in trese se vse. Iz duše ponosen slovenski je rod, ko naša Zdravljica odzvanja povsod. Gremo, gremo, Prevc, Prevc, Prevc! Višje! Višje! Višje! Višje!«

Tako zveni navijaška pesem, ki je že osvojila številna srca. »Slovenija vedno znova dokazuje, da je dežela športa in glasbe, in ti dve ljubezni sem združil v skladbi, ki je posvečena eni najuspešnejših športnih družin v zgodovini – družini Prevc. Izžareva energijo, ujeto pod skakalnicami, ki odmeva tudi v domovih vseh zvestih navijačev,« o skladbi pove Matej Trstenjak ter dodaja, da je pesem nastala kot odraz hvaležnosti in ponosa, saj so Peter, Cene, Domen in Nika Prevc s svojimi uspehi združili narod, glasbeniki pa so želeli to enotnost preliti v note.

Slovenija vedno znova dokazuje, da je dežela športa in glasbe.

Skladba v ritmu polke kar kliče po navijanju, dvigovanju zastav in skupinskem prepevanju refrena. Je poklon preteklim uspehom, spodbuda za trenutne tekme in večni spomin na zlato dobo slovenskih orlov. Pri projektu so moči združila kar tri imena. Prvi dve sta slovenski publiki že dobro znani, to sta ansambla Galama in Opev, ki s svojo energijo vedno poskrbita za pravo zabavo, pridružuje pa se jima glasbena skupina Virtuozzi. Gre za novo ime na naši sceni, a z jasno vizijo. Virtuozzi so skupina ustvarjalcev, ki jih druži iskrena ljubezen do slovenske glasbe. Ne omejujejo se na žanre, ustvarjajo različne zvrsti, njihov cilj pa je s kvaliteto in srčnostjo obogatiti slovenski glasbeni prostor.

