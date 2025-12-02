Gremo za nosom

Nos ni samo štrleči del obraza z odprtinama za vohanje, kot piše v SSKJ, ampak ima tudi druge pomene, ki so bolj ali manj znani in jih najdemo med frazemi. Grška beseda za nos je miti.

Biti moker pod nosom pomeni biti še zelo mlad, neizkušen, otročji. Frazem je verjetno povezan z majhnimi otroki, ki so pogosto smrkavi.

Dati komu po nosu pomeni udariti koga, dobiti jih po nosu pomeni biti tepen. Pomeni tudi biti deležen odklonilnega ravnanja ali ne uspeti v negativnem delovanju. Frazema sta nastala ob dejstvu, da je nos pri fizičnem obračunavanju pogosto tarča udarcev.

Nekdo, ki ima dober nos za kaj, bistro, pravilno predvideva. Frazem iz lovskega jezika se nanaša na pse slednike, ki z izvrstnim vohom uspešno izsledijo živali.

Včasih človek gre za nosom, kamor ga nesejo noge. Frazem iti za nosom je šaljiva prispodoba za hojo naprej brez pravega cilja. Ta se lahko navezuje na predstavo o lovskem psu, ki išče sled za divjadjo, ali da je nos kot štrleči del obraza tipalka za gibanje naprej.

Ne videti dlje od svojega nosu pomeni ne znati predvidevati posledic svojega ravnanja. Frazem izraža ugotovitev, da je kdo kratkoviden ali preneseno, da kdo slabo predvideva, slabo presoja. Nos, ki je v najbližji soseščini oči, je tu v vlogi merila omejenosti videnja in zmožnosti predvidevanja.

Kadar komu cvete nos, je rdeč od pitja. Kadar se komu podaljša ali povesi nos, pokaže užaljenost, prizadetost z izrazom. Frazem je nastal po približnem opisu giba z glavo ob užaljenosti, prizadetosti koga. Oditi ali ostati z dolgim nosom pomeni oditi osramočen, razočaran, ne da bi kaj opravil.

Večkrat se lahko človek za kaj obriše pod nosom. Frazem je povezan z brisanjem nosu, kar je neizogibno opravilo. Zato je postalo prispodoba za nedoseganje, neuspešnost pri čem.

Kadar se nekomu pokadi pod nos, z izrazom pokaže, da je užaljen, prizadet, če kdo potegne koga za nos, ga prevara, ukani. Frazem vleči koga za nos je nastal po načinu, da so ljudje nekaterim živalim, npr. biku, konju, oslu, zaradi lažjega obvladovanja namestili skozi nosnice obroč. Ljudem se na nosu vidi, da lažejo, torej se to vidi očitno. Imamo ljudi, ki v vsako reč vtaknejo svoj nos. Ko vihamo nos nad čim, izražamo nezadovoljstvo, negodovanje. Frazem je nastal v povezavi z reakcijo koga na smrad, umazanijo, ki se kaže z vihanjem nosu. To se je preneslo na izražanje odklonilnega obnašanja nasploh.

Kdor visoko nosi nos, je domišljav, prevzeten. Če nekdo nese ali obesi komu kaj na nos, pove, česar se ne bi smelo. V zimskih dneh pa naj čim manj zebe v nos.

