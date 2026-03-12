Harmonikarjeva poročna pravljica

Matic Kozole, bas kitarist v ansamblu, ki prihaja s Senovega, in harmonikar Mitja Župevc iz Brestanice sta ustanovna člana ansambla Občutek. Preostali trije člani, Jernej Cvek, Jan Jerič in Dejan Novak, so novi.

Sprva so se imenovali Brodniki, ko se je združilo pet fantov, ki imajo dober občutek za glasbo, pa so se preimenovali v ansambel Občutek. Te dni so na radijske postaje poslali novo skladbo z naslovom Kot poročna pravljica, ki pripoveduje zgodbo o iskreni ljubezni, poroki in skupni življenjski poti. To ni le pesem, temveč osebna zgodba, ujeta v melodijo in besede. Je poklon ljubezni, pogumu za skupno pot ter lepoti trenutkov, ki jih par deli ob začetku novega življenjskega poglavja. Ta par ni kdor koli, temveč sta to harmonikar Mitja Župevc in njegova Katja, s katero sta se lani poročila. Tudi onadva sta se najprej zaljubila, nato diplomirala, ko sta spoznala, da si želita ostati skupaj za vse življenje, pa sta ljubezen potrdila s poroko. Sanje o toplem skupnem domu, družini, sreči in smehu – skratka življenju, ki je skoraj kot pravljica, je v besedilu odlično popisala priznana tekstopiska Vera Šolinc, glasbo in aranžma pa je ustvaril Peter Fink, prav tako odličen glasbenik, harmonikar in avtor številnih uspešnic, ki jih ustvarja za druge in svoj ansambel.

Fantje iz Posavja razveseljujejo poslušalce z novo skladbo. FOTO: arhiv ansambla

Kot je razkril Mitja Župevc, ga je s to pesmijo za njegov 30. rojstni dan presenetila njegova žena Katja, navdihnila pa jo je prav njuna poroka 3. maja lani. »Pesem je bila sprva napisana za ženski vokal, a smo jo nato priredili tako, da jo lahko zdaj pojemo mi, fantje. Dejansko je bil celoten projekt plod Katjinih idej in njenega navdiha, zato pesem nosi srce najine zgodbe,« je priznal harmonikar.

Pesem je bila sprva napisana za ženski vokal, a smo jo nato priredili tako, da jo lahko zdaj pojemo mi, fantje.

Žal Mitja in Katja ne nastopata tudi v videospotu, za katerega prizore so snemali v Novem mestu in Laškem. »Katja si je pred snemanjem zlomila gleženj, zato smo za to vlogo angažirali Katjo Mrgole in Jureta Korbarja,« še razkrije Mitja Župevc, ki je ponosen, da je celoten projekt plod Katjine ideje in njenega navdiha. Videospot je posnel Boštjan Cerar (Video vizitka).