ZDRAVSTVENA ENIGMA

Havanski sindrom ni s Kube

Zaradi skrivnostne naprave, ki naj bi vsebovala ruske komponente, zbolevali ameriški diplomati. Kdo in kako naj bi napade izvajal, preiskovalci ne vedo.
Veso Stojanov
 28. 1. 2026 | 20:00
6:19
Pred petimi leti so bili v ameriški diplomatski in obveščevalni skupnosti strašno razburjeni. Takrat so, o čemer smo pisali tudi v tem časopisu, od vlade takratnega predsednika Joeja Bidna mnogi zahtevali, naj kaj ukrene, kajti zaznali so čedalje večje število diplomatov, obveščevalcev in vojaških oseb, ki so nenadoma izgubili sluh, začutili močan glavobol, omotico, slabost ter utrpeli blage možganske poškodbe in kronične težave, podobne tistim ob pretresu možganov. Ker so za posledicami te skrivnostne bolezni takrat 'zbolevali' ljudje, ki so nekaj let prej službovali na ameriškem veleposlaništvu v kubanski prestolnici Havani, so mediji začeli govoriti o havanskem sindromu.

Ameriške oblasti so takrat obtožile Kubance, da so z nekim novim zvočnim orožjem v bližini ameriškega veleposlaništva spuščali visokofrekvenčne radijske valove, ki naj bi bili krivi za poškodbe ameriških diplomatov. Washington je zato pred devetimi leti iz Havane umaknil kar 16 diplomatov. Kubanci so vse te kritike velikega severnega soseda odločno zanikali, vstop na Kubo so kljub več kot pol stoletja trajajočemu sovraštvu med državama dovolili agentom ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI, a ti niso ugotovili ničesar posebnega ali obremenjujočega za kubansko oblast.

16 diplomatov so Američani umaknili iz Havane pred devetimi leti.

Leta 2018 so v kanadski Ottawi ameriški diplomati začeli tožiti nad podobnimi simptomi. Agentje FBI znova niso odkrili ničesar. Istega leta so Američani del osebja umaknili še s konzulata v kitajskem mestu Guangdžov. Kot vzrok za skrivnostne težave so omenjali pesticide za zatiranje komarjev, a so ameriške znanstvene ustanove domnevo kmalu ovrgle in posumile na usmerjeno mikrovalovno ali radiofrekvenčno sevanje. A tega niso mogli nikoli dokazati.

Brez jasnih odgovorov

​​Ameriški svet za nacionalno varnost je v obsežno preiskavo, ki so jo začeli pred petimi leti, vključil še primera dveh zaposlenih v neposredni bližini Bele hiše; tudi ta naj bi začutila posledice zvočnega napada. Nazadnje naj bi se tak napad na vladnega moža v Washingtonu zgodil pred štirimi leti. Preiskovalci in znanstveniki, ki so sodelovali in še sodelujejo pri razjasnjevanju te velike zdravstvene enigme, še vedno nimajo jasnega odgovora na vprašanje, kdo in kako naj bi te napade sploh izvajal, in ne na še pomembnejše vprašanje, ali so morda zdravstvene težave zakrivile moderne prisluškovalne naprave. Prav tako ne vedo, ali so bili prizadeti res žrtve kakršnega koli napada.

2018. so se začeli pritoževati nad težavami tudi diplomati v Kanadi.

Vse do pred nekaj dnevi, ko je CNN poročal, da je ameriško obrambno ministrstvo v zadnjih dneh vlade Joeja Bidna začelo preiskovati javnosti za zdaj še neznano napravo, ki jo je za več milijonov dolarjev na črnem trgu kupilo ministrstvo za domovinsko varnost in jo dalo v analizo vojaškim strokovnjakom. Štirje, ki so seznanjeni z nakupom in raziskavami, so novinarjem CNN dejali, da bi to lahko bila naprava, ki bi lahko povzročala težave tako imenovanega havanskega sindroma. Ker jo še vedno intenzivno preiskujejo in testirajo, je uradno vzrok za težave havanskega sindroma še vedno neznanka.

Ve se, da na črno kupljena naprava sproža radijske valove, za katere so mnogi znanstveniki trdili, da bi lahko bili povzročitelji bolezenskih simptomov. Ni znano, kje je bila izdelana, kot je novinarju CNN povedal neimenovani vir, pa naj bi vsebovala nekaj ruskih komponent. Preiskovalci ameriškega obrambnega ministrstva so konec lanskega leta dosedanje izsledke poslali tudi kongresni komisiji za nadzor obveščevalne dejavnosti. Največja skrb nekaterih visokih ameriških obveščevalnih uradnikov je, ali naprava dejansko povzroča zdravstvene težave, potem to pomeni, da bi jih lahko izdelali več in bi lahko z njimi napadli še več ameriških diplomatov. Še posebno zato, ker ni velika, lahko se jo prenaša v nahrbtniku.

Skrivnostna naprava naj bi vsebovala ruske komponente.

Elektromagnetna energija

Prav tako je še vedno neznanka, kako so ameriške oblasti izvedele za obstoj te naprave. Res je, da posebna oddelka obrambnega ministrstva in ministrstva za domovinsko varnost že vrsto let po vsem svetu nadzorujeta črno trgovino z elektronskimi elementi in poznata poti, kako neko prepovedano elektronsko komponento spraviti do ljudi, ki je ne bi smeli imeti. Verjetno so tam kaj odkrili ali dobili kakšen namig.

Ne glede na to, kaj bodo še ugotovili v Pentagonu pri testiranju 'neznane naprave', pa ameriško zdravstveno in obveščevalno skupnost jezi, ker še vedno ne vedo, kaj sproži tako imenovani havanski sindrom oziroma AHIs, incidente z zdravstvenimi anomalijami, ko označujejo simptome, odkar je jasno, da Kubanci najbrž res niso imeli nič zraven. Opravljenih je bilo veliko testiranj, največkrat dolgo po začetku pojavljanja simptomov, zaradi česar so zdravniki težko ugotovili, kaj se je v začetku bolezni dogajalo s telesom.

Poskusni zajčki?

Zaradi počasnega preiskovanja vzrokov tako imenovanega havanskega sindroma so nekateri nekdanji agenti ameriške obveščevalne agencije Cia, ki so tudi sami zboleli, posumili, da zavlačuje sama oblast. Najdba skrivnostne naprave in več kot leto dni trajajoče raziskovanje, kako učinkuje, je nekatere med njimi napeljalo k razmišljanju, da so bili poskusni zajčki za lastno državo, saj je vse skupaj že več kot deset let zavito v gosto tančico skrivnosti in ugibanj.

Leta 2022 je skupna preiskovalna komisija več ameriških obveščevalnih uradov ugotovila, da je po vsej verjetnosti havanski sindrom oziroma AHIs v nekaterih primerih povzročil zunanji vir, ki je oddajal elektromagnetno energijo. Leto dni pozneje je ameriška obveščevalna skupnost javno sporočila, da ni dokazov, na podlagi katerih bi lahko trdili, da gre za načrtne napade kakšne tuje države ali sovražnika ZDA. Pred letom dni je iz ameriških obveščevalnih krogov prišla informacija, da zelo verjetno za napadom stoji tuji faktor.

ZDAKubabolezensimptomielektromagnetno sevanje
