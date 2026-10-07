Hekerji vdrli v eno najbolj varovanih agencij

V zadnjem času se veliko govori o umetni inteligenci (UI). Vse je prestrašila novica izpred nekaj mesecev, da so nekateri računalniški agenti UI podjetja Open AI napadli agente konkurenčnega podjetja, ne da bi jim to ukazali ljudje iz omenjene družbe. Kmalu so se začeli oglašati direktorji in lastniki velikih tehnoloških podjetij ter pozivali k nujni regulaciji področja UI, saj so se začeli bati, da bi jim stvari ušle iz rok. Še večjo skrb je prejšnji teden povzročila novica, da so neposlušni agentje UI podjetja Open AI brez navodil ljudi vdrli v arhiv avstralskega zdravstvenega sistema in prišli do številnih osebnih podatkov. Pred dvema dnevoma naj bi vdrli celo v računalniške sisteme dveh ameriških ministrstev.

Vdrli zaradi užaljenosti Najbolj zanimivo pri vdoru hekerske skupine ShinyHunters v računalniški sistem FBI in krajo množice osebnih podatkov vseh zaposlenih je, da hekerji od urada nočejo denarja, temveč zahtevajo, da jih agencija umakne z opozorilnega seznama morebitnih kriminalnih računalniških družb, ki so ga objavili maja letos. Ker so se znašli na seznamu, so bili zelo užaljeni, pravijo v ShinyHunters.

Ob vseh teh novicah, kako je UI »podivjala« in ne uboga preveč svojih snovalcev in človeških »gospodarjev«, je bila vest o velikem »podvigu« računalniških nepridipravov, hekerjev, ki so vdrli v računalniški sistem ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI, tako rekoč neopazna, skoraj del nečesa, kar se je dogajalo pred leti.

Ogrožena varnost agentov

Vendar pa ob novici, da so hekerji vdrli v računalniški sistem FBI, niso vsi skomigali z rameni. Zlasti ne agentje tega urada, kajti hekerska skupina pod imenom ShinyHunters, ki ji je uspel veliki met, je pridobila osebne in službene podatke vseh zaposlenih na FBI. To seveda ni kar tako, in kot so nekateri nekdanji in sedanji zvezni agentje pred dnevi povedali novinarjem britanskega BBC, jih je strah razkritja teh podatkov, prav tako se bojijo, da bi se jim lahko kaj zgodilo. Predvsem je slabo za naše prikrite agente, je dejal eden od sogovornikov. Bojijo se, da bi lahko hekerska skupina podatke objavila na družbenih omrežjih in bi bili lahko agentje tarča kriminalnih skupin, ki jih preiskujejo pod krinko, ali pa ZDA sovražnih držav. Podatke lahko uporabijo tudi za goljufije, izsiljevanje in možnost podkupovanja agentov, kar seveda lahko resno ogrozi delovanje FBI.

Vodstvo FBI je popolnoma izgubljeno, je izjavil eden od nekdanjih agentov.

Hekerji so vdrli v sistem FBI. Foto: Reuters

Slabo varovani sistem

Skupina ShinyHunters je na medmrežju pred desetimi dnevi objavila novico, da so napadli FBI in podatke o napadu objavili na tako imenovanem temnem spletu. Nekaj primerov pridobljenih informacij je hekerska skupina poslala nekaterim ameriškim novinarjem, da bi dokazali vdor. FBI za zdaj še ni uradno komentiral vdora, sporočili so le, da se je zgodil in da »intenzivno preiskujejo, kako«., nekdanji agent FBI, ki je zdaj eden izmed vodilnih mož varnostnega oddelka internetne družbe ReliaQuest, je za BBC dejal, da ta vdor predstavlja varnostno grožnjo, ki posega v varnost agentov in njihovih družin. Še posebno zato, ker osebni podatki agentov in zaposlenih v FBI vsebujejo tudi domače naslove in kontakte, kar bi lahko v varnost spravilo družinske člane. Vzorci informacij, ki so jih iz ShinyHunters poslali posameznim novinarjem, so resnični in vsebujejo podatke o imenu, številki policijske izkaznice, telefonske številke, nazive in informacije o ženah oziroma partnerjih in družinah agentov, povrhu pa še informacije o zdravstvenem stanju, denimo izvide krvnih in urinskih testov.

Cynthia Kaiser, nekdanja namestnica direktorice za spletno varnost pri FBI, ki zdaj vodi raziskovalni center pri podjetju Halcyon, je za BBC dejala, da so hekerji očitno že izgubili nadzor nad nekaterimi ukradenimi podatki o agentih in da nekateri deli že krožijo po spletu, še preden so prišli podatki iz glavnega ukradenega »paketa« v računalniško medmrežje. »Veliko škode je bilo morda že narejene, saj vemo, da so nekateri podatki, ki so jih hekerji pridobili v prejšnjih vdorih v računalniško omrežje Zveznega preiskovalnega urada, še leta krožili po temnem spletu.«

Vzorce informacij so iz hekerske skupine poslali nekaterim novinarjem.

Nekateri poznavalci so jezni, ker je FBI dopustil, da so hekerji vstopili v njihov sistem in pobrali dragocene podatke. Še posebno ker hekerji iz skupine ShinyHunters v hekerskih krogih ne slovijo kot posebno vešči računalniški mojstri. Eden od nekdanjih agentov FBI, ki je skrbel za spletno varnost, je za medije izjavil, da so njegovi nekdanji kolegi v zveznem uradu jezni zaradi »slabega in lahkotnega varovanja računalniškega sistema«, zaradi česar je bil vdor sploh mogoč.

Vdor predstavlja varnostno grožnjo, ki posega v varnost agentov in njihovih družin.

Vodstvo FBI je popolnoma izgubljeno, je za BBC izjavil eden od nekdanjih agentov, ki so bili specializirani za spletni kriminal. Dejal je, da so uslužbencem svetovali, naj uporabljajo storitve aplikacije DeleteMe (Zbriši me), ki pomaga izbrisati osebne podatke s spletnih strani. To je po njegovem mnenju popolnoma neprimerno. Predvsem pa so vsi šokirani, da se je vdor zgodil v po mnenju mnogih eni najboljših policijskih agencij na svetu.

V uradu, katerega direktor je Kash Patel, so priznali, da se je zgodil vdor, in sporočili, da intenzivno preiskujejo, kako je to mogoče. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Bo vdor ogrozil varnost agentov, tudi tistih, ki delujejo pod krinko? FOTO: Bing Guan/Reuters

Eden od nekdanjih agentov FBI je izjavil, da so njegovi bivši kolegi jezni zaradi »slabega varovanja računalniškega sistema«. FOTO: Domoyega/Getty Images