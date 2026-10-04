Heroin se vrača, tokrat v svet vse mlajših

OMAMA

Zasvojenost v Ljubljani postaja vse bolj vidna, brez sistemskih rešitev se problem le seli z enega kraja na drugega.

Zapuščena hiša ob Metelkovi, ki je že bila prizorišče smrti in kaznivih dejanj, je eno zadnjih pribežališč. FOTO: Dejan Javornik

Pred tedni so na območju Metelkove ulice našli mrtvo komaj polnoletno dekle. Umrla je zaradi prevelikega odmerka. Podrobnosti njene smrti niso znane, je pa dogodek znova opozoril na problematiko uporabe drog na širšem območju Metelkove, ki ga je Policijska uprava Ljubljana na začetku leta uradno opredelila kot varnostno tvegano območje. Na razmeroma majhnem prostoru se stikajo različne institucije in skupine: zdravstveni dom, kjer izvajajo substitucijsko zdravljenje, avtonomni kulturni center s svojimi lokali, izpostava azilnega doma na Kotnikovi ter Park Tabor. Psiholog Matic Munc opozarja ...