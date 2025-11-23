  • Delo d.o.o.
ŽIVALI

Hišni ljubljenčki, ki so lahko primerni za stanovanje

Vsi ljubitelji hišnih ljubljenčkov vedo, koliko topline in veselja ta mala bitja prinesejo v življenje.
Rada se igra in crklja. FOTO: Getty Images

Rada se igra in crklja. FOTO: Getty Images

Papige so krasni ljubljenčki. FOTO: Tetiana Soares/Getty Images

Papige so krasni ljubljenčki. FOTO: Tetiana Soares/Getty Images

Ljubko bitje nam bo zlezlo pod kožo. FOTO: S-a-m/Getty Images

Ljubko bitje nam bo zlezlo pod kožo. FOTO: S-a-m/Getty Images

Rada se igra in crklja. FOTO: Getty Images
Papige so krasni ljubljenčki. FOTO: Tetiana Soares/Getty Images
Ljubko bitje nam bo zlezlo pod kožo. FOTO: S-a-m/Getty Images
E. N.
 23. 11. 2025 | 17:00
2:58
A+A-

Ni treba, da se tisti, ki živijo v (majhnih) stanovanjih, odpovedo ljubljenčkom, le primernega morajo izbrati. Predstavljamo naš izbor in razkrivamo razloge, zakaj so na našem seznamu!

Na prvem mestu kraljuje mačka, ki je tudi sicer ena najpogostejših hišnih ljubljenčkov in je idealna izbira za stanovanje. Ne potrebuje veliko prostora, rada se igra in crklja, njena igriva narava pa nas lahko reši celo iz največje potrtosti. Če jo pravočasno naučimo uporabljati mačje stranišče, ne bomo imeli težav z vzdrževanjem čistoče v stanovanju. Med najboljše pasme mačk za življenje v stanovanju se uvrščajo perzijka, birmanka in ruska modra mačka.

Rada se igra in crklja. FOTO: Getty Images
Rada se igra in crklja. FOTO: Getty Images

Pes je človekov najboljši prijatelj, to vemo. Njegova energija in empatija do ljudi sta neverjetni in ne bomo zgrešili, če bomo to udomačeno zver izbrali za hišnega ljubljenčka. Za (majhno) stanovanje si ne bomo omislili nemške doge ali bernskega planšarskega ovčarja, temveč manjše pasme, kot sta francoski buldog in pritlikavi šnavcer. A čeprav so majhni, jim moramo zagotoviti dovolj sprehodov in igre, da bo njihovo bivanje v stanovanju udobno.

Med najboljše pasme mačk za življenje v stanovanju se uvrščajo perzijka, birmanka in ruska modra mačka.

Za majhna stanovanja so primerne tudi ribice, omislimo si akvarij, ki ne bo zavzel veliko prostora. Ustvaril bo sproščujoče vzdušje. Pomembno je, da upoštevamo pravila prehrane in higiene, in bomo lahko dolgo uživali v družbi teh hišnih ljubljenčkov.

Tudi ptice so odlični hišni ljubljenčki! Njihovi veseli zvoki bodo v naš dom prinesli veselje. Najpogosteje izbiramo papige in kanarčke. Ne potrebujejo veliko prostora, pa vendar morajo imeti dovolj veliko kletko.

Naslednji na seznamu je hrček – to ljubko bitje nam bo zlezlo pod kožo. Idealen je za družine z otroki, nega je enostavna. Je majhen in ne povzroča hrupa, ki bi se slišal iz stanovanja. Tudi zajci so tihe živali, zato so idealna izbira za hišnega ljubljenčka. Ne potrebujejo veliko pozornosti, so zelo družabni in ljubki ter očarajo z mehkim kožuhom ter velikimi očmi. Obstaja veliko vrst zajcev, tako da lahko izberemo tistega, ki nam najbolj ustreza. Omenimo še želve, tudi te so tihe in dolgožive, ne potrebujejo pretirane pozornosti, otroci pa jih imajo radi.

Ljubko bitje nam bo zlezlo pod kožo. FOTO: S-a-m/Getty Images
Ljubko bitje nam bo zlezlo pod kožo. FOTO: S-a-m/Getty Images

Preden se odločimo za nakup hišnega ljubljenčka, pa moramo razmisliti o svojem življenjskem slogu. Ne glede na to, kako zelo imamo radi živali, moramo poskrbeti, da bomo imeli dovolj časa zanje, da jih bomo negovali, poskrbeli za hrano ter obiske pri veterinarju.

Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
