Hit poletja

Če se to poletje ubadate s tem, da bi shujšali, ali vas zanima, kako bi malce okrepili določene dele telesa, imamo za vas dobro novico: črte in karo, dva najbolj uporabna vzorca za igro proporcev, sta zvezdi letošnjega poletja. Nosimo ju lahko tako za žlahtnjenje najlepših in skrivanje manj bleščečih delov postave kot tudi kar tako, ker sta pač prijetna za oko.

Črte in karo so najbolj uporabni vzorci za igro proporcev.

Spomnimo. Na modnih tednih smo črte videvali pri znamkah, kot so Brandon Maxwell, Simkhai, Private Policy in Coach. Nastopile niso le v klasični mornarski različici, ki je hit vsakega poletja, ampak tudi kot drznejši, bolj igriv vzorec. Enkrat so bile tanke in navpične, skoraj podaljševalne, drugič širše, vodoravne in retro obarvane, pogosto v močnih poletnih tonih. Odvisno od kroja oblačila in postavitve so ustvarjale sproščen, zapeljiv, počitniški ali eleganten videz.

Popoln slog za plažo ali večerni sprehod ob morju FOTO: River Island

Pa karo? Tudi ta se je na modnih brveh pojavil z več obrazi. Srečevali smo tako nostalgični vzorec, ki spominja na značilne prte v italijanskih restavracijah, kot tudi grafične mreže in grunge različice škotskega kara. Videli smo jih pri Adeamu, Khaite in Dries Van Notenu, pa tudi pri Tod's, Burberryju in Acne Studios.

Igranje s postavo

Tako črte kot karo nam omogočajo igranje s postavo. Najbolj hvaležne so navpične črte, ki pogled vodijo od zgoraj navzdol in optično podaljšajo telo ali noge. Z vodoravnimi črtami lahko poudarimo prsi, boke ali ramena – kar koli se nam na nas zdi še posebno lepo. Če imamo širše boke, lahko z vodoravnimi črtami na zgornjem delu uravnotežimo celotno postavo, tiste s širokimi rameni pa to dosežejo s krilom ali hlačami z vodoravnimi črtami.

S temi kratkimi hlačami bodo noge videti daljše. FOTO: J. Crew

Podobno je s karom. Če želimo postavo optično podaljšati, izberemo karo v bolj umirjenih barvah in krojih, ki sledijo liniji telesa, ne da bi ga preveč oprijeli. Kariraste hlače z višjim pasom optično podaljšajo noge, tajliran karirast suknjič pa lahko lepo poudari pas. Drobni karo je praviloma bolj nežen in manj vsiljiv, večji pa pritegne pogled, zato ga nosimo tam, kjer želimo poudarek.

Sramežljivo in drzno hkrati FOTO: Zara

Najboljši trik? Naj vzorec dela za nas, ne proti nam. Če so črte ali karo zelo izraziti, naj bo preostanek oprave bolj umirjen. Enobarvna majica, preprosti sandali, torbica brez pretiranih dodatkov ali gladek pas bodo dovolj, da bo videz urejen, postava pa ne bo ujeta v preveč informacij. Pri vzorcih še vedno velja zlato pravilo, da je manj več.