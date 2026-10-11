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Hitro se posuši, a zaudarja

Redno in vestno telovadite, toda ali tudi zgledno negujete športne pripomočke, obutev in oblačila?
Običajno uporabljamo le eno brisačo. FOTO: Shutterstock

Običajno uporabljamo le eno brisačo. FOTO: Shutterstock

Podloga je pogosto v neposrednem stiku s telesom. FOTO: Shutterstock

Podloga je pogosto v neposrednem stiku s telesom. FOTO: Shutterstock

Torbo je po uporabi nujno izprazniti! FOTO: Shutterstock

Torbo je po uporabi nujno izprazniti! FOTO: Shutterstock

Običajno uporabljamo le eno brisačo. FOTO: Shutterstock
Podloga je pogosto v neposrednem stiku s telesom. FOTO: Shutterstock
Torbo je po uporabi nujno izprazniti! FOTO: Shutterstock
Ema Bubanj
 11. 10. 2026 | 16:00
5:46
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Jeseni se vadba iz narave in zunanjih športnih površin preseli v telovadnice, fitnes centre ali domače kotičke za vadbo. Ob tem se velja vprašati, kako čista je pravzaprav naša športna oprema oziroma kako ohranjati ustrezno raven higiene, sploh če si pripomočke delimo še s kom. Telovadna podloga, na kateri izvajamo vaje v ležečem ali sedečem položaju in ki je pogosto ne prekrijemo z ustrezno veliko brisačo, superge, rokavice in uteži so sicer videti povsem nedolžno, vendar se na njih med vadbo nabirajo znoj, odmrle kožne celice, dlake, umazanija in različni mikroorganizmi.

Brisača na udaru

Začnimo kar s podlogo, ki je pogosto v neposrednem stiku s kožo, z njo pa se velikokrat dotikamo tudi obraza, rok in prepotenih oblačil. Po vadbi jo je dobro obrisati z ustreznim čistilom in pustiti, da se popolnoma posuši, preden jo zvijemo in pospravimo. Podlogi namenimo veliko pozornosti predvsem takrat, kadar jo uporabljamo v skupnih telovadnih prostorih – če pa si jo sposojamo pri organizatorju vadbe, jo je vsekakor smiselno obrisati z razkužilom še pred vadbo. In jo, preden ležemo nanjo, prekriti s svojo čisto brisačo. Prav ta je med vadbo verjetno še najbolj na udaru. Z njo prekrijemo podlogo, se nanjo uležemo, z njo prekrivamo telovadne naprave, ki si jih delimo z drugimi, žal se mnogi z isto brisačo celo brišejo po čelu, obrazu, vratu in drugih delih telesa. Prvo pravilo je, da za vadbo potrebujemo dve brisači, ki ju nikomur ne posojamo, po uporabi pa obe preprosto romata v koš za umazano perilo.

Podloga je pogosto v neposrednem stiku s telesom. FOTO: Shutterstock
Podloga je pogosto v neposrednem stiku s telesom. FOTO: Shutterstock

Tudi športne copate po vadbi terjajo nego. Naj se dobro prezračijo, preden jih pospravimo. Če je mogoče, odstranimo vložke, saj se tudi v njih zadržujeta znoj in vlaga. Čevlje čistimo glede na material in navodila proizvajalca.

Novodobna športna oblačila se zelo hitro posušijo, a kljub temu jih velja po vsaki vadbi vsaj dobro prezračiti, še bolje oprati pri hitrem programu. Verjetno ste opazili, da mnoge majice ob stiku z znojem občutno zaudarjajo, razlog pa se skriva v materialu. Pogosto so izdelane iz poliestra, poliamida in drugih sintetičnih vlaken, ki so odlična za odvajanje znoja in hitro sušenje, a se na njih lažje zadržujejo maščobe iz kože in določene spojine, ki nastanejo pri razgradnji znoja. Poleg tega lahko ta vlakna zadržijo tudi bakterije in njihove presnovne produkte, ki so odgovorni za značilen športni vonj – in ta včasih vztraja tudi po pranju! Vsekakor je zelo pomembno, da športna oblačila po uporabi čim prej operemo po navodilih proizvajalca, uporabimo pa detergent, specializiran za športna oblačila, ki učinkoviteje odstrani neprijetne vonjave. Pri bombažu se znoj sicer globlje vpije v vlakna in oblačila se sušijo počasneje, a neprijeten vonj ni trdovraten, prav tako ga zanesljivo odstranimo z običajnim pranjem.

Če telovadimo s slušalkami v ušesih, tudi te po uporabi obrišemo.

Zahrbtni bidon

Posebno pozornost si zaslužijo tudi pripomočki, ki si jih še največkrat delimo z drugimi oziroma so v lasti organizatorja vadbe oziroma lastnika fitnes centra. Rokavice, elastike, trakovi, kolebnice, žoge, palice in uteži se selijo iz enih prepotenih rok v druge, zato potrebujejo redno čiščenje. Preverimo, ali jih v telovadnici, ki jo obiskujemo, redno razkužujejo in ustrezno vzdržujejo, oziroma to storimo sami, če so v bližini papirnate brisače in čistila. Če imamo v lasti svoje pripomočke, jih negujemo redno in po navodilih proizvajalca. Zadnja leta je zelo priljubljena tudi vadba s slušalkami v ušesih, zato tudi te po uporabi obrišemo!

Torbo je po uporabi nujno izprazniti! FOTO: Shutterstock
Torbo je po uporabi nujno izprazniti! FOTO: Shutterstock

Ne pozabimo na bidon oziroma steklenico. Splakovanje z vodo po vadbi ne zadostuje, zlasti če uporabljamo plastenko z ustnikom, pokrovom ali navojem, na katerih lahko ostanejo sledovi izotoničnega ali drugega napitka. Bidon po vsaki uporabi temeljito operemo in dobro posušimo, pri čemer posebno pozornost namenimo pokrovčku in ustniku. Jasno, med rekreacijo ga ne delimo z nikomer.

In, ne nazadnje, tudi športna torba potrebuje pozornost, vsaj občasno. Vanjo po vadbi pogosto brez pomisleka pospravimo mokro brisačo, oblačila, obutev in morda še kakšne pripomočke, in ko jo zapremo, zadržujemo vlago iz prepotenih kosov ter spodbujamo razmnoževanje mikroorganizmov. Po vadbi jo izpraznimo in pustimo odprto, da se posuši, občasno pa jo pobrišemo z mokro krpo in čistilom, če navodila proizvajalca to dopuščajo.

Občasno jo namočimo

Po vsaki vadbi je telovadno podlogo najbolje obrisati z mehko krpo, navlaženo z mlačno vodo, in blagim detergentom, nato pa še enkrat z vlažno čisto krpo. Podlogo razgrnemo in pustimo, da se popolnoma posuši na zraku, preden jo zvijemo. Pri trdovratnejših madežih lahko uporabimo sredstvo, ki je primerno za material podloge, vendar se izogibajmo močnim čistilom, alkoholu in belilu, saj lahko poškodujejo površino. Nekatere podloge je mogoče prati tudi z vodo ali celo v pralnem stroju. Podloge praviloma ne namakamo, saj lahko vlaga prodre v njene plasti, kjer se dolgo zadrži in povzroči neprijeten vonj. Če pa je narejena iz gumijastega ali PVC-materiala, jo občasno lahko položimo v kad z mlačno vodo in nekaj kapljicami blagega detergenta. Nežno jo očistimo z mehko gobico, dobro speremo in pustimo popolnoma razgrnjeno, da se posuši.

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