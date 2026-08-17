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MAČKE

Hrano povoha, a je ne poje

Napolnimo posodico, kosmata izbirčnica navdušeno priteče, nato pa nenadoma odkoraka proč. Pogosto se zmrduje nad hrano, ki jo je še pred kratkim z veseljem jedla.
Mehanizem jih varuje pred prenajedanjem. FOTO: Viktoriya Skorikova/Getty Images

Mehanizem jih varuje pred prenajedanjem. FOTO: Viktoriya Skorikova/Getty Images

Ne, hvala! FOTO: Jaromir/Getty Images

Ne, hvala! FOTO: Jaromir/Getty Images

Zdi se, kot da se nasitijo že vonja. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images

Zdi se, kot da se nasitijo že vonja. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images

Mehanizem jih varuje pred prenajedanjem. FOTO: Viktoriya Skorikova/Getty Images
Ne, hvala! FOTO: Jaromir/Getty Images
Zdi se, kot da se nasitijo že vonja. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images
Ajda Janovsky
 17. 8. 2026 | 19:00
3:07
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Raziskovalci z japonske univerze Iwate so ugotovili, da pri mačjem ovohavanju hrane ne gre za izbirčnost. V raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Physiology MAČKE& Behavior, je sodelovalo 12 domačih mačk. Strokovnjaki so najprej opazili, da jih je večina nehala jesti, še preden je zaužila vso ponujeno hrano. To se je zgodilo celo po 16 urah brez hrane, kar je pokazalo, da prenehanja hranjenja ne moremo vedno pojasniti zgolj s polnim želodcem.

Niso muhave, kot bi morda pomislili.

Mačkam so nato pripravili šest zaporednih desetminutnih hranjenj, vsakemu obroku je sledilo deset minut premora. Vsakokrat so dobile enako hrano, količina zaužitega pa se je postopoma zmanjševala. Če pa so jim ponudili različne vrste hrane, upad zanimanja ni bil tako izrazit in so pojedle veliko več.

Ne, hvala! FOTO: Jaromir/Getty Images
Ne, hvala! FOTO: Jaromir/Getty Images

V naslednjem delu poskusa so mačke petkrat zapovrstjo dobile isto hrano, pri šestem hranjenju pa so raziskovalci obrok zamenjali. Zanimanje se je povrnilo in živali so znova pojedle več. Pri tem ni bilo odločilno, ali jim je bil nov obrok sicer bolj všeč. Že sama sprememba je namreč zadostovala, da je spodbudila njihov tek.

12 domačih mačk je sodelovalo v raziskavi.

Nato je sledil še bolj presenetljiv preizkus. Raziskovalci hrane sploh niso zamenjali. S posebno posodo z dvema ločenima deloma so mačkam ob isti hrani predstavili le aromo druge hrane. Tudi to je zadostovalo, da se je povečala količina zaužitega. Mačke torej niso potrebovale novega okusa, njihovo zanimanje je lahko prebudil že drugačen vonj.

Pri čezmerno rejenih mačkah se je bolje držati ene vrste hrane.

Raziskovalci pojav pojasnjujejo z vohalnim privajanjem. Kadar je mačka večkrat izpostavljena istemu vonju, se njen odziv nanj postopoma zmanjša. Vonj ji ne prinaša več zanimivega dražljaja, zato lahko upade tudi motivacija za hranjenje. Ko zazna drugačen vonj, se proces prekine in njena pozornost se znova prebudi. Gre za tako imenovano odpravo privajanja oziroma vnovičen odziv na nov dražljaj.

Zdi se, kot da se nasitijo že vonja. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images
Zdi se, kot da se nasitijo že vonja. FOTO: Nico De Pasquale Photography/Getty Images

To se je pokazalo tudi med odmori. Kadar so mačke med posameznimi hranjenji še naprej vohale isto hrano, so pri naslednjem obroku pojedle manj. Ko so vmes zaznale drugačen vonj, je bil upad zanimanja manjši. Ugotovitve bi lahko pomagale pojasniti tudi značilno mačjo navado, da čez dan zaužije več manjših obrokov, namesto da bi naenkrat izpraznila vso posodo. Raziskovalci menijo, da pri tem poleg sitosti sodeluje tudi čutni mehanizem, povezan z vonjem hrane.

Z izsledki raziskave bi torej lahko k prehranjevanju spodbudili mačke s slabšim tekom.

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