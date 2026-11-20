Kitajski Xiaomi je v Parizu predstavil nova premijska pametna telefona xiaomi 18 pro in 18 pro max. Poleg zmogljivih procesorjev, velikih baterij in fotografskega sistema, razvitega v sodelovanju s slovito nemško Leico, največ pozornosti pritegne dodatni zaslon na hrbtni strani.

Zaslon z varnostno funkcijo proti neželenim pogledom od strani.

Njegova najzanimivejša uporaba je fotografiranje avtoportretov in snemanje vlogov z glavnimi kamerami. Namesto običajne sprednje kamere lahko uporabnik uporabi precej zmogljivejši fotografski sistem na hrbtni strani, pri čemer na dodatnem zaslonu vidi, kaj bo zajel. Pri skupinskih fotografijah telefon ob zaznavi več kot treh oseb samodejno preklopi na ultraširokokotno kamero.

Nova xiaomija 18 pro v xiaomijevski avtomobilski družbi.

Dodatni zaslon omogoča pregled obvestil, klicev, navigacijskih informacij in podatkov o dostavi. Nanj je mogoče pripeti tudi vstopnice, kode QR ali druge informacije, ki jih pogosto potrebujemo. Umetna inteligenca omogoča še ustvarjanje osebnih ozadij in druge oblike prilagajanja zadnjega zaslona. Koliko bodo te funkcije uporabne v vsakdanjem življenju, bo pokazala praksa. Toda zamisel ima precej več potenciala kot zgolj prikazovanje ure in obvestil.

Sodelovanje z Leico

Fotografija ostaja eden glavnih adutov nove serije. Xiaomi nadaljuje sodelovanje z nemško Leico, pri čemer izpostavlja sistem treh kamer, od katerih se kar dve lahko pohvalita z ločljivostjo 200 milijonov slikovnih pik. Glavna kamera uporablja tipalo velikosti 1/1,28 palca in objektiv Leica summilux z zaslonko f/1,67. Druga kamera z 200 megapiksli je periskopski teleobjektiv s tipalom velikosti 1/1,56 palca in 3,2-kratno optično povečavo, ki omogoča fotografiranje oddaljenih motivov; obe kameri imata tudi optični stabilizator slike. Tu je še ultraširokokotna kamera s 50 milijoni točk, vse tri kamere pa obvladajo samodejno ostrenje, zumiranje pa bi moralo biti zelo dobro.

Podpredsednik Leicinega oddelka za mobilno fotografijo Marius Ecshweiler je izpostavil prednosti optike in fotografske programske opreme novih xiaomijev. Fotografije: Staš Ivanc

Programska oprema prinaša več fotografskih slogov, od klasične črno-bele fotografije do retro videza starejših fotoaparatov. Umetna inteligenca pomaga pri osvetljevanju obrazov, izbiri kompozicije in naknadnem obrezovanju fotografij. Telefona omogočata snemanje videa v ločljivosti 8K s 30 sličicami na sekundo oziroma 4K s 120 sličicami na sekundo in podporo za standard Dolby vision.

Telefona sta opremljena z vrhunskima procesorjema in zmogljivima baterijama.

Zmogljiva procesorja

Xiaomi 18 pro uporablja Qualcommov procesor snapdragon 8 elite gen 6, večji pro max pa zmogljivejšo različico snapdragon 8 elite extreme gen 6. Oba procesorja sta izdelana v dvonanometrskem proizvodnem procesu, ki prinaša večjo zmogljivost in manjšo porabo energije.

Dodatni zaslon na hrbtni strani za boljše selfieje.

Manjši xiaomi 18 pro ima baterijo z zmogljivostjo 6000 mAh in podporo za 90-vatno žično polnjenje, pro max pa ima kapaciteto 7050 mAh in 100-vatno polnjenje, kar naj bi bilo dovolj za poldrugi dan uporabe. Oba telefona podpirata tudi 50-vatno brezžično polnjenje.

’Varni’ zaslon

Manjši model ima 6,4-palčni, večji pa 6,9-palčni zaslon. Oba uporabljata novo tehnologijo hyperRGB 2.0, ki naj bi izboljšala ostrino slike, barvno natančnost in energetsko učinkovitost. Največja svetilnost dosega 4000 nitov, robovi okoli zaslona pa so široki manj kot milimeter.

Selfie način glavne kamere

Posebnost zaslona iz svetlečih organskih diod je tehnologija privacy display, ki omejuje vidnost vsebine s strani. Namesto dodatne zaščitne folije Xiaomi uporablja posebno zasnovo slikovnih pik, ki ob vključitvi zasebnega načina zožijo vidni kot. Funkcijo je mogoče vključiti za posamezne aplikacije ali obvestila, telefon pa lahko uporabnika opozori tudi, če zazna osebo, ki mu škili na zaslon.

Močne kamere, razvite v sodelovanju z nemško Leico.

Cena in prvi vtisi

Xiaomi 18 pro bo na evropskem trgu na voljo od 1399 evrov naprej, večji xiaomi 18 pro max pa od 1599 evrov. Oba prihajata v štirih barvah: črni, beli, modri in rdeči. Od 17. novembra do 31. decembra 2026 bodo kupci bodo lahko izbrali različico s 512 GB prostora za shranjevanje po ceni različice z 256 GB, poleg tega pa bodo prejeli 12 mesecev podaljšane garancije ter paket dodatkov, ki vključuje magnetni ovitek in stojalce magnetic remote stand.

Xiaomi 18 pro ob Seni. Foto: Staš Ivanc

Največja posebnost serije 18 pro je brez dvoma hrbtni zaslon, ki bi lahko postal resnično uporaben dodatek, ne le oblikovalska zanimivost. Ali bosta telefona upravičila visoko ceno, pa bo odvisno predvsem od kakovosti kamer, vzdržljivosti baterije in tega, kako dobro bodo nove funkcije delovale v praksi.