Idealni za stanovanje

Ni treba, da se tisti, ki živijo v (majhnih) stanovanjih, odpovedo ljubljenčkom, le primernega morajo izbrati. Predstavljamo naš izbor in razkrivamo razloge, zakaj so na našem seznamu!

Na prvem mestu kraljuje mačka, ki je tudi sicer ena najpogostejših hišnih ljubljenčkov in je idealna izbira za stanovanje. Ne potrebuje veliko prostora, rada se igra in crklja, njena igriva narava pa nas lahko reši celo iz največje potrtosti. Če jo pravočasno naučimo uporabljati mačje stranišče, ne bomo imeli težav z vzdrževanjem čistoče v stanovanju. Med najboljše pasme mačk za življenje v stanovanju se uvrščajo perzijka, birmanka in ruska modra mačka.

Rada se igra in crklja. FOTO: Getty Images

Pes je človekov najboljši prijatelj, to vemo. Njegova energija in empatija do ljudi sta neverjetni in ne bomo zgrešili, če bomo to udomačeno zver izbrali za hišnega ljubljenčka. Za (majhno) stanovanje si ne bomo omislili nemške doge ali bernskega planšarskega ovčarja, temveč manjše pasme, kot sta francoski buldog in pritlikavi šnavcer. A čeprav so majhni, jim moramo zagotoviti dovolj sprehodov in igre, da bo njihovo bivanje v stanovanju udobno.

Za majhna stanovanja so primerne tudi ribice, omislimo si akvarij, ki ne bo zavzel veliko prostora. Ustvaril bo sproščujoče vzdušje. Pomembno je, da upoštevamo pravila prehrane in higiene, in bomo lahko dolgo uživali v družbi teh hišnih ljubljenčkov.

Tudi majhno stanovanje je lahko topel dom za nas in našega malega prijatelja.

Tudi ptice so odlični hišni ljubljenčki! Njihovi veseli zvoki bodo v naš dom prinesli veselje. Najpogosteje izbiramo papige in kanarčke. Ne potrebujejo veliko prostora, pa vendar morajo imeti dovolj veliko kletko.

Ljubko bitje nam bo zlezlo pod kožo. FOTO: S-a-m/Getty Images

Naslednji na seznamu je hrček – to ljubko bitje nam bo zlezlo pod kožo. Idealen je za družine z otroki, nega je enostavna. Je majhen in ne povzroča hrupa, ki bi se slišal iz stanovanja. Tudi zajci so tihe živali, zato so idealna izbira za hišnega ljubljenčka. Ne potrebujejo veliko pozornosti, so zelo družabni in ljubki ter očarajo z mehkim kožuhom ter velikimi očmi. Obstaja veliko vrst zajcev, tako da lahko izberemo tistega, ki nam najbolj ustreza. Omenimo še želve, tudi te so tihe in dolgožive, ne potrebujejo pretirane pozornosti, otroci pa jih imajo radi.

Preden se odločimo za nakup hišnega ljubljenčka, pa moramo razmisliti o svojem življenjskem slogu. Ne glede na to, kako zelo imamo radi živali, moramo poskrbeti, da bomo imeli dovolj časa zanje, da jih bomo negovali, poskrbeli za hrano ter obiske pri veterinarju.