Grand Theft Auto VI oziroma na kratko GTA VI se po dolgem čakanju vrača v mesto greha in prinaša enega najpodrobnejših odprtih svetov v zgodovini videoiger. Trinajst let po izidu GTA V je razvijalski studio in založnik Rockstar Games predstavil novo poglavje svoje najuspešnejše serije, ki je že v predprodaji podirala vse rekorde.

GTA VI je Rockstarju oziroma njegovemu lastniku Take Two Interactive na dan izida prinesla 3,79 milijarde dolarjev, s čimer je postavila rekord za izid v zabavni industriji. Že pred začetkom prodaje je bilo prodanih 32,5 milijona izvodov, kar je prav tako največ doslej za igro, izdano na več platformah. Od tega je bilo tri četrt iger prodanih za Sonyjevo konzolo playstation 5, preostalo pa za Microsoftov xbox series X/S.

Akcija se začne že precej hitro. FOTO: Staš Ivanc

No, treba je računati, da je razvoj igre, napovedane leta 2022, menda stal približno milijardo do dve zelencev, a po drugi strani strokovnjaki napovedujejo, da naj bi bilo do marca 2027 prodanih že 65 milijonov izvodov. Če upoštevamo, da že osnovna različica, pri kateri dejansko dobimo samo kodo za prenos, stane 80 evrčkov, smo pri vsotah, primerljivih z bruto domačimi proizvodi srednje velikih afriških držav.

GTA VI je ena najtežje pričakovanih iger desetletja.

Veliko zanimanje za igro se je pokazalo tudi pri spletnih prenosih, saj so si gledalci na dan izida na platformah Twitch, YouTube in Kick po oceni podjetja Stream Charts ogledali več kot 132 milijonov ur prenosov. Ustanovitelj Rockstar Games Sam Houser se je igralcem zahvalil za izjemen odziv, igra pa je na Metacriticu prejela fantastično oceno 99. Rockstar še ni sporočil, kdaj bo igra na voljo za osebne računalnike oziroma kdaj bo zagnal spletni večigralski način.

Oh, to nebo ... FOTO: Staš Ivanc

Leonida, moj dom

Tokrat se dogajanje seli v zvezno državo Leonida, izmišljeno različico Floride, kjer se bleščeče ulice Vice Cityja prepletajo z močvirji, obalnimi naselji, podeželjem in – hm, kako bi se politično korektno izrazili – manj urejenimi predeli ameriškega juga. A dovolj politične korektnosti: igra ne špara z nasiljem, mamili, seksom, divjimi vožnjami in kriminalom, da o zarukanih kmetavzarjih ne izgubljamo besed. Dobro, GTA VI je uradno primerna le za odrasle, a zato je še toliko bolj privlačna za mularijo. Dejansko se je tudi pri nas dogajalo, da so odrasli jemali bolniške, mulci pa so špricali šolo ali vsaj popoldne in večer zabili pred konzolo.

Spoznamo zgodbo Jasona in Lucie. FOTO: Staš Ivanc

Mesto greha ni le zbirka cest, stavb in naključno razporejenih prebivalcev, temveč okolje, v katerem se nenehno kaj dogaja. Ulice so polne prometa, turistov, prodajalcev, obiskovalcev plaž in najrazličnejših posebnežev. Različni predeli Leonide imajo svoj značaj, od razkošnih mestnih četrti do obalnih otokov in močvirnate notranjosti. A še pomembnejše je, koliko vsebine in življenja je razvijalcem uspelo umestiti v ta virtualni svet, zaradi česar je še kako vredno opravljati vse mogoče stranske misije, in ne le glavnih nalog, včasih pa se je fino odpraviti tudi na blef po mestu, v katerem lahko hitro naletimo na precej bizarne situacije.

Prvič v glavni vlogi postavlja par – Jasona in Lucio.

Kriminalni parček

GTA VI prvič v glavni vlogi postavlja par – Jasona Duvala in Lucio Caminos. Njuna zgodba se začne z na videz preprostim kriminalnim podvigom, ki pa gre po zlu in ju potegne v precej širšo zaroto. Jason ima za seboj vojaško preteklost in izkušnje s preprodajalci mamil, Lucia pa se po prestani zaporni kazni poskuša dokopati do boljšega življenja.

Znani napis, ki spremlja serijo že od začetka. FOTO: Staš Ivanc

Njuno razmerje daje zgodbi drugačen poudarek kot pri prejšnjih delih serije. Poleg kriminala, denarja in nasilja pomembno vlogo igrajo zaupanje, medsebojna odvisnost in vprašanje, kako daleč sta pripravljena iti drug za drugega. Prav čustvena razsežnost zgodbe je eno prijetnejših presenečenj igre. Rockstar očitno ni želel ustvariti le še ene zgodbe o kriminalnem vzponu (in padcih), temveč tudi pripoved o dveh ljudeh, ki poskušata preživeti v svetu, kjer je zvestoba redka dobrina.

Grafika je fantastična, zgodba napeta, liki odštekani.

Hudo dodelana igra

Grafična podoba je ena najopaznejših prednosti GTA VI. Osvetlitev, animacije, gostota prometa in podrobnosti okolja ustvarjajo izjemno prepričljivo celoto, pri čemer še posebno impresivno delujejo prizori ob sončnem zahodu in ponoči. Pomemben del izkušnje je zvok, od mestnega vrveža do glasbe in radijskih postaj, česar smo že vajeni pri Rockstarju.

GTA VI na playstationu 5 FOTO: Staš Ivanc

Toda tehnična zahtevnost ima svojo ceno. Igra na PS5 deluje pri 30 sličicah na sekundo, kar utegne zmotiti zahtevnejše igralce, vajene bolj tekočega prikaza, zavzame pa kar 212 gigabajtov prostora v playstationovi shrambi. Nekatere kritike motijo tudi nekoliko počasnejši začetek zgodbe, mestoma okorno bojevanje in določene omejitve pri napredovanju skozi naloge. A te stvari ne zmanjšajo bistveno kakovosti celotne izkušnje.

212 gigabajtov je velik namestitveni paket na playstationu.

GTA VI je precej več kot le večji in lepši GTA V. Rockstar je ustvaril igro, ki znova postavlja visoka merila in bo skoraj zagotovo pomembno vplivala na razvoj podobnih iger v prihodnjih letih.

Za ocenjevalski izvod igre se prijazno zahvaljujemo vodilnemu slovenskemu trgovcu z zabavno in uporabno elektroniko Big Bang ter specializirani trgovini z igralnimi konzolami in videoigrami Konzolko.