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SKUPINA ŠESTI

Ime skupine spremenili zaradi vojne (VIDEO)

Po zmagi na natečaju Radio SI Standouts predstavljajo skladbo, ki nosi močno družbenokritično sporočilo.
Nova skladba je dobila tudi videospot s postapokaliptično zgodbo. FOTO: DOBRAN LAZNIK

Nova skladba je dobila tudi videospot s postapokaliptično zgodbo. FOTO: DOBRAN LAZNIK

Člani skupine priznavajo, da jih čaka ustvarjanje že drugega studijskega albuma. FOTO: DOBRAN LAZNIK

Člani skupine priznavajo, da jih čaka ustvarjanje že drugega studijskega albuma. FOTO: DOBRAN LAZNIK

Zmagovalna skladba nakazuje smer njihovega prihodnjega ustvarjanja. FOTO: MATEJ PRISLAN IN SIMON ZIMIČ

Zmagovalna skladba nakazuje smer njihovega prihodnjega ustvarjanja. FOTO: MATEJ PRISLAN IN SIMON ZIMIČ

Nova skladba je dobila tudi videospot s postapokaliptično zgodbo. FOTO: DOBRAN LAZNIK
Člani skupine priznavajo, da jih čaka ustvarjanje že drugega studijskega albuma. FOTO: DOBRAN LAZNIK
Zmagovalna skladba nakazuje smer njihovega prihodnjega ustvarjanja. FOTO: MATEJ PRISLAN IN SIMON ZIMIČ
Kaja Grozina
 20. 7. 2026 | 18:43
3:29
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Skupina Šesti, ki prihaja iz Slovenske Bistrice, je z novo skladbo Zakaj dosegla enega največjih uspehov na svoji dosedanji glasbeni poti. Pesem je slavila na letošnjem natečaju Radio SI Standouts, glasbeniki pa z njo odpirajo vprašanja vojn, nasilja in občutka nemoči posameznika v sodobnem svetu. Ob izidu novega singla so razkrili tudi zanimivo zgodbo o svojem imenu, ustvarjanju in načrtih za prihodnost. Le malokdo ve, da se skupina ni vedno imenovala Šesti. Sprva so nastopali pod imenom Šesti metek, a so se kasneje odločili za spremembo. »Z začetkom vojne na evropskih tleh smo začutili, da metek ni rešitev, zato smo ga odstranili iz imena. Na žalost še vedno marsikdo misli, da je. Zato vojne in nasilje še vedno lomijo tla po vsem svetu. Mi pa smo samo Šesti,« pravijo glasbeniki.

Z začetkom vojne na evropskih tleh smo začutili, da metek ni rešitev, zato smo ga odstranili iz imena.

Refren spremenili tik pred snemanjem

Pesem Zakaj je nastajala dlje časa. Instrumentalni del so imeli pripravljen že pred izidom lanskega prvenca Zmeden, dokončno podobo pa je dobila šele ob prijavi na natečaj Radia SI. Tik pred snemanjem vokalov so se odločili za veliko spremembo – na novo so napisali refren. Odločitev je pevcu Krištofu, ki ga člani skupine opisujejo kot največjega perfekcionista, povzročila precej dodatnega stresa. »Moral je pozabiti staro besedilo in hkrati popolnoma osvojiti novo. Ampak perfekcionist, kot je, je dal v pesem srce in dušo,« pravijo člani skupine.

Člani skupine priznavajo, da jih čaka ustvarjanje že drugega studijskega albuma. FOTO: DOBRAN LAZNIK
Člani skupine priznavajo, da jih čaka ustvarjanje že drugega studijskega albuma. FOTO: DOBRAN LAZNIK
Zmagovalna skladba nakazuje smer njihovega prihodnjega ustvarjanja. FOTO: MATEJ PRISLAN IN SIMON ZIMIČ
Zmagovalna skladba nakazuje smer njihovega prihodnjega ustvarjanja. FOTO: MATEJ PRISLAN IN SIMON ZIMIČ

Skladba govori o svetu, ki ga zaznamujejo vojne, nasilje in občutek ujetosti, hkrati pa nosi tudi sporočilo upanja. Glasbeniki verjamejo, da lahko posameznik kljub vsemu znova prevzame nadzor nad svojim življenjem. Novo skladbo spremlja tudi videospot, ki so ga ustvarili skupaj s produkcijsko ekipo UNA-DUA. V njem gledalca popeljejo skozi apokaliptične in postapokaliptične prizore, s katerimi želijo opozoriti na posledice nasilja ter spodbuditi razmislek o prihodnosti družbe. Kot pravijo, jih zanima predvsem vprašanje, kaj sledi, ko se svet, kot ga poznamo danes, poruši. Se bomo sprijaznili z novimi razmerami ali bomo poskušali stvari spremeniti?

Fantje ob resnih temah ne skrivajo smisla za humor. Na vprašanje, s katerim glasbenikom bi najraje preživeli dan v studiu ali na odru, so brez oklevanja odgovorili – z Axlom Rosom. »Ker bi skupaj zamujali na koncerte in pili šampanjec,« so se pošalili, nato pa dodali, da so bili prav Guns N' Roses eden njihovih največjih glasbenih vzornikov. Tudi sicer priznavajo, da organizacija skupine ob službah in vsakodnevnih obveznostih ni vedno preprosta. Člani pravijo, da največ stvari uskladijo kar prek telefona, občasno pa organizirajo tudi ustvarjalne »band vikende«, na katerih nastajajo nove ideje. Po lanskem albumu Zmeden in zmagi na natečaju Radio SI Standouts skupina že pogleduje naprej. Novi singel Zakaj je po njihovih besedah smer, v kateri želijo nadaljevati ustvarjanje, obenem pa že nastaja njihov drugi studijski album.

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