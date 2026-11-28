Človek potrebuje kar nekaj božičev, da ga spreleti tisti hudičev stavek, da je svet pač narejen tako, da eni ljudje izkoriščajo druge, da imajo več.

V prevodu: zato so nekateri bogatejši od drugih.

Ali je to zato, ker so eni pametnejši od drugih, ni dobro raziskano. Če pa je, pa ni bilo objavljeno.

Mislim, objavljeno je v Svetem pismu, v poglavju o desetih božjih zapovedih, ampak ta knjiga je tako arhaična, da se je še v antikvariatu ne dobi kot čtivo, pač pa kot spominek.

Čeprav se od spominov ne da živeti. S pomočjo desetih božjih zapovedi pa bi mogoče šlo.

To, da nekateri izkoriščajo druge, je stara resnica. Eni so jo tako dobro razumeli, da so izumili komunistično partijo.

Komunizem je bil delo poštenjakov, ki niso vedeli, da se igrajo z usodo človeštva. Imeli so dober marketing, pa precej robato izvedbo v praksi.

V komunizmu je bilo precej dobro, da so si bili vsi enaki, razen tistih, ki niso bili.

Na koncu je bilo teh veliko več. Dokler so bili.

Potem je prišel k nam kapitalizem in odpravil to krivico. Odslej so lahko bili neenaki vsi.

Kar je bil velik napredek, predvsem za tiste, ki so bili že prej.

In ljudstvo je videlo, da je dobro. Ker so mu tako povedali.

In bilo je jutro in bil je večer, in bogati so bili še bogatejši.

Revni pa so dobili svobodo.

Da si lahko svobodno izberejo, pri kom bodo delali, da bodo bogati še bogatejši.

In bogati so rekli: Blagor ubogim, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Svojega so namreč že imeli.

In ubogi so vprašali, kdaj bodo prišli v nebeško kraljestvo.

In bogati so jim odgovorili, da morajo biti potrpežljivi.

Kajti potrpežljivost je božja mast.

In z njo se, kot je znano, ne da namazati kruha.

Zato so ubogi prosili za kruh.

In bogati so jim dali nasvet, naj se naučijo loviti ribe.

Ker je bolje človeka naučiti loviti ribe, kot mu dati ribo.

Razen če je ribnik tvoj.

Potem mu lahko zaračunaš dovolilnico.

In ljudstvo je spet videlo, da je dobro.

Predvsem zato, ker drugega ni videlo.

Kajti pisano je, da bodo zadnji prvi in prvi zadnji.

Samo nikjer ne piše, kdaj.

In prav na tem temelji svetovni gospodarski red.

Mislim, na komunizmu in Svetem pismu.

Da je vse v bistvu naše, ampak neuradno. Uradno smo vsi najemniki nečesa.

Zdaj bi si že upal trditi, da zato, ker so eni pametnejši od drugih.

Potrpežljivost je božja mast.

Najpametnejši so namreč že zdavnaj ugotovili, da ni dovolj biti pametnejši od drugih. Poskrbeti moraš tudi, da drugi ne postanejo pametnejši od tebe.

To je bilo dolgo precej preprosto.

Dokler niso izumili umetne inteligence.

Z njo so se hoteli zavarovati pred naravno brihtnimi. Predvsem zato, ker so menili, da za razliko od njih nima želje po razmnoževanju.

Tu so se mogoče malo zajebali.

Umetna inteligenca ni le zelo načitana, ampak tudi zelo nabrita. In če bo hotela vse poskusiti, bo prej ali slej hotela poskusiti tudi tisto, kar je bilo doslej pridržano Bogu.

Ustvariti svet po svoji podobi.

Zato bi si recimo za božič želel, da umetna inteligenca ni preveč brihtna.

Da ne bi ugotovila, da je največja težava človeštva človek.

In če bo hotela rešiti svet, bo mogoče začela prav pri njem.

Ker ne more ustvariti novega sveta in človeka po svoji podobi, lahko obstoječega preprosto ugasne.

In takrat bomo res vsi enaki.

To bo ful dober komunizem, le na partijskih kongresih bo bolj malo publike.