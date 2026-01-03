  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

In potem je vse potihnilo …

Za nami je leto, ki ni prizanašalo nikomur. V besedah trdo do vsega in vsakogar kot le redkokatero, ki ni bilo vojno ali pandemično.
FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
Primož Kališnik
 3. 1. 2026 | 02:00
4:50
A+A-

Besede ob koncu leta imajo posebno težo. Ne zato, ker bi morale kaj prelomiti, ampak ker nas povabijo k razmisleku. Če se do zadnjih dni decembra kaj ni spremenilo, smo se morda s tem stanjem sprijaznili – ali pa smo obupali nad tem, da lahko še kaj naredimo.

Včasih se zapletamo v besede, ki so krhke, a bolijo, in drugič v take, ki bi morale raniti, pa ne pustijo sledi. Besede so posebno orodje – z njimi lahko zdravimo ali ranimo. A so tudi orožje, ki ga ljudje ne znamo dobro uporabljati.

Lepo izrečeno se hitro pozabi, prava prijaznost v besedah je skromna in tiha. Težje besede ostanejo. Zapišejo se nekam globoko in jih ni mogoče preprosto izbrisati. Dejanja sčasoma zbledijo, besede pa imajo dolg spomin. Slabe besede so najtrši material, kar jih poznamo – in nič jih ne more spremeniti.

Zaradi slabih besed, ki prizadenejo vse, si ljudje včasih zaželimo tišine. A tišina ni rešitev. Besede so naš vsakdanji pripomoček, da drug drugemu povemo, kaj čutimo in kaj si želimo. Čeprav nam to ne uspe vedno najbolje, so naša edina priložnost.

Za nami je leto, ki ni prizanašalo nikomur. V besedah trdo do vsega in vsakogar kot le redkokatero, ki ni bilo vojno ali pandemično. Veliko napetosti, veliko občutka, da nekaj ni prav. In kljub temu smo pogosto molčali. Ne zato, ker ne bi imeli česa povedati, ampak ker se nam je zdelo, da besede nimajo učinka.

Čeprav nam je vsem jasno, da se zarjavela in slabo sestavljena konstrukcija, na katero oblast desetletja obeša svoje lažnive besede, nevarno upogiba in bo kmalu počila, se še vedno obnašamo, kot da je vse v redu.

Bili smo tiho.

Po moje v deželi, ki je poslovna priložnost za tiste, ki so pravilno razumeli posledice komunizma, in za tiste, ki so posvojili najslabše balkansko razumevanje zvitosti v poslovanju, kaj drugega sploh ne moremo pričakovati. Namesto da bi od tam posvojili tisto, kar je tam veliko boljše kot isto pri nas.

Nekdanji komunizem ni vsega kriv. Bil je tudi ekonomska logika, v kateri se je v partijo vstopalo zaradi koristi. Veter z juga pa nas je prepričal, da je največji junak tisti, ki čim bolj nategne državo – in ob tem še davkoplačevalce.

A v resnici so besede v nas vrele. Ostajale so neizrečene, zadržane, potisnjene v notranjost. Takšna tišina je navzven uglajena, a znotraj naporna. Še vedno pa je boljša od praznega govorjenja brez smisla in posledic – govorjenja zato, da zmanjka časa za to, kar bi bilo treba povedati.

Zato se komu zdi, da je prišel čas, ko bi bilo najbolje popolnoma obmolkniti – z lepimi besedami ne gre, grde pa puščajo prehude rane.

Zato se komu zdi, da je prišel čas, ko bi bilo najbolje popolnoma obmolkniti – z lepimi besedami ne gre, grde pa puščajo prehude rane. Sredine pa ni.

Mimogrede, tako izginja tudi slovenski jezik. Ko izgine tvoj jezik, ne potrebuješ več svoje države. In ko ni več države, ti postane vseeno, kaj počnejo drugi, saj s teboj nimajo nič. Neki novi tujci.

Jezik je prostor, kjer se srečamo. Ko ga nehamo uporabljati zavestno, izgubljamo več kot le besede – izgubljamo povezanost. In brez te povezanosti nam res hitro postane vseeno.

Zdi se, da je zdaj – skoraj iz vesolja – prišel čas za drugačen premik. Ne za grde besede, ki ranijo, in ne za lepe, ki zbledijo, ampak za poštene. Take, ki izhajajo iz poguma in skrbi za skupno dobro. In za jezik, domače besede.

Morda se s prelomom leta ne bo zgodilo nič veličastnega. Sonce bo vzšlo kot vsak dan. Dobri bodo še vedno dobri, slabi bodo vztrajno slabi in idioti bodo imeli celo leto dolg sindikalen izlet. A morda bomo znali kakšno besedo izgovoriti drugače. Vsak, ki razmišlja, ve, kaj to pomeni.

Da bomo takrat, ko bo treba, tudi dovolj pogumni, da ne bomo ostali tiho.

Srečno in zdravo novo leto.

To so besede, ki jih še vedno izrekamo z razlogom.

Če jim dodamo še pogum, nas bo leto pred nami slišalo.

In če se bomo postavili prav, se bo slišal tudi naš glas.

Več iz teme

kolumnaNe me basat'
ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

In potem je vse potihnilo …

Za nami je leto, ki ni prizanašalo nikomur. V besedah trdo do vsega in vsakogar kot le redkokatero, ki ni bilo vojno ali pandemično.
Primož Kališnik3. 1. 2026 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Silvestrovo ...

O balonih.
Marko Kočevar2. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Aleksandra Brudarja: Petarde kot orožje

Ali se bo moralo, preden bodo odgovorni končno odreagirali, res zgoditi kaj tragičnega?
Aleksander Brudar2. 1. 2026 | 22:25
22:13
Novice  |  Svet
SVET LETA 2026

»Novi Nostradamus« napovedal, kaj nas čaka v letu 2026, v preteklosti napovedal tudi Brexit in pandemijo Covida

Iz Kitajske naj bi prišlo več odmevnih novic, napoveduje tudi smrt kralja, dramatično korekcijo pri delnicah ...
2. 1. 2026 | 22:13
21:37
Šport  |  Športni trači
LEP USPEH

Slovenec, ki je zmagal na Kmetiji, v tujini navdušuje v nogometu. Poglejte, za kaj so ga proglasili

Radgončan Tilen Klobasa (27) iz Kmetije in drugih šovov »hara« na nogometnih zelenicah v tujini.
2. 1. 2026 | 21:37
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu leta … »Spustite stare zaveze, ki jih ne čutite« (Suzy)

Čas je, da iz ljubezni do sebe zgradite odnose, ki dihajo z vami, ne mimo vas.
2. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki