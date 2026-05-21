Industrija luksuzne avdioopreme se spreminja

Izgube, menjave vodstva in tehnološki napredek preoblikujejo tudi svet hifija. »Dovolj dober« zvok postaja vse bolj dostopen, vrhunski segment pa vse bolj ekskluziven.
Takšni high-end sistemi lahko stanejo kot stanovanje v Ljubljani. FOTO: Staš Ivanc

Bang &amp; Olufsen je v zadnjih letih doživel več menjav vodstva in padec prodaje. FOTO: Bang &amp; Olufsen

V zadnjem času na avdiofilski trg prihaja vedno več vrhunskih kitajskih izdelkov, kot je cd predvajalnik PL200 proizvajalca SMSL, za katerega je treba odšteti nekajkrat manj kot za primerljiv izdelek zahodnjaške znamke. Beri: 800 evrov. FOTO: SMSL

Za Linnov klimax DSM/3 streamer je treba odšteti 43.750 evrčkov. FOTO: Linn Products

Devialetov zvočnik phantom za dobra dva tisočaka FOTO: Devialet

McIntoshev hibridni integrirani ojačevalnik stane 22.500 evrov. FOTO: Mcintosh

Za nekatere cena ni ovira. A jih je čedalje manj. FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
Trg luksuzne avdioopreme se v zadnjih letih sooča z velikimi strukturnimi spremembami, ki jih zaznamujejo padec prihodkov in pogoste menjave vodstva. Lepa primera sta podjetji Bang & Olufsen in Devialet, ki sta se znašli v začaranem krogu, ko padajoči prihodki in odhodi vodilnih kadrov vodijo v nenehne strateške spremembe, te pa ne prinašajo želenih rezultatov.

»Dovolj dober« zvok je postal dostopen po nizkih cenah.

Bang & Olufsen, danska institucija na področju elektronike, je januarja 2026 odpustila izvršnega direktorja Kristiana Teära, potem ko so prihodki padli za 3,2 odstotka v primerjavi s prejšnjim letom. Podobno se je zgodilo že januarja 2008, ko so zaradi padca dobička odpustili izvršnega direktorja Torbena Sorensena.

Francoski Devialet, znan po naprednih zvočnikih phantom, se je kljub finančni podpori nekaterih francoskih milijarderjev spopadel s težavami pri lansiranju novih izdelkov, kar je leta 2023 privedlo do izgube 15 milijonov evrov in odhoda izvršnega direktorja Francka Leboucharda ter soustanovitelja znamke Pierre-Emmanuela Calmla. Novo vodstvo je nato znižalo stroške in sklenilo partnerstva s kitajskima tehnološkima podjetjema Huawei in BYD.

Veliki prevzemajo male

Ko spremembe v vodstvu ne prinesejo izboljšav, podjetja pogosto iščejo zunanje investicije. Ameriška tehnološka korporacija Masimo je aprila 2022 za milijardo dolarjev prevzela družbo Sound United, ki je imela v lasti znane avdioznamke, kot so Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, Classé in Boston Acoustics. A kljub temu je začel Masimov avdiooddelek hitro izgubljati denar, kar je maja 2025 privedlo do prodaje celotnega avdioportfelja družbi Harman International, in sicer za 350 milijonov dolarjev, kar predstavlja 65-odstotno izgubo glede na prvotno naložbo. Podobno je ameriški Bose novembra 2024 prevzel skupino McIntosh, znano po prestižnih avdiofilskih izdelkih.

Vse to govori o širših strukturnih spremembah. Slavne blagovne znamke sicer ohranjajo svojo prepoznavnost, vendar se težko prilagajajo novim ekonomskim razmeram. Konsolidacija postaja običajen izhod, saj je neodvisno delovanje vse težje upravičiti. Samsung zdaj prek Harmana, ki ga je prevzel leta 2017, nadzoruje široko skupino avdioblagovnih znamk, med katerimi so JBL, Harman Kardon, AKG, Mark Levinson, Arcam, Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Roon in druge.

Vrhunski segment avdia je vse bolj ekskluziven.

Podjetja se morajo prilagoditi novim razmeram, kjer je »dovolj dober« zvok, kakor mu nekoliko zaničljivo pravijo avdiofili, dostopen po (razmeroma) nizkih cenah, medtem ko vrhunski segment postaja vse bolj ekskluziven in nedosegljiv za širše občinstvo, srednji razred hifi opreme pa se čedalje bolj manjša.

Tehnološki napredek

V zadnjih letih je tehnološki napredek močno vplival na luksuzno avdioindustrijo, saj so postale kakovostne avdionaprave dostopne po bistveno nižjih cenah. Podjetja, kot so Topping, SMSL, Benchmark in Schiit, ponujajo DAC-e (digitalno-analogne pretvornike), cd predvajalnike, ojačevalnike in streamerje (mrežne predvajalnike), ki za nekaj sto evrov dosegajo odlične rezultate. Ta oprema ima tako nizko raven šuma in popačenja zvoka, da večina poslušalcev tako rekoč ne zazna razlike v primerjavi z dražjimi napravami.

Mlajši kupci so se začeli bolj zanašati na meritve in cenovno ugodno opremo za doseganje »dovolj dobrega« zvoka. Na forumih je mogoče zaslediti, da številni niso pripravljeni plačati visokih zneskov za majhne ali tako rekoč neslišne izboljšave. Ta trend je povzročil, da so luksuzne blagovne znamke izgubile pomemben del tradicionalne baze kupcev, ki so bili pripravljeni vlagati v vrhunsko opremo.

Manjša podjetja pogosto iščejo zunanje investicije.

Cene high-end izdelkov navzgor

V čisto zgornjem delu trga avdioopreme pa se je zgodil še en pomemben premik. Cene so se precej dvignile, kar je ustvarilo t. i. segment summit-fi, kjer se cene zvočnikov gibljejo med 500.000 in 650.000 evri, celotni avdiosistemi pa lahko stanejo tudi dva milijona evrov. To je privedlo do situacije, ko je vrhunski segment postal dostopen še ožjemu krogu kupcev, kar je dodatno oslabilo srednji razred hifija.

Škotski Linn Products je leta 2023 dvignil cene v celotni liniji izdelkov, pri čemer je, denimo, spletni predvajalnik klimax DSM/3 v Združenem kraljestvu podražil za 5000 funtov; omenjeni model v EU zdaj stane 43.750 evrov. Tudi cene nadgradenj, sestavnih delov in dodatne opreme so sledile temu vzorcu, kar je pri kupcih sprožilo vprašanja, ali podjetje izriva svoje osnovno občinstvo.

Kljub tem izzivom pa visokokakovostni avdio ni izginil. Industrija se je preoblikovala, pri čemer prestiž še vedno igra pomembno vlogo, vendar ne več kot samostojni poslovni model. Preživetje zdaj pogosto pomeni delovanje znotraj večje korporativne skupine, licenciranje tehnologije ali pa omejitev na nišni trg z nižjim obsegom in počasnejšo rastjo.

Kaj že pomeni hifi?

Koncept visoke zvestobe reprodukcije zvoka (hifi oziroma high fidelity) pomeni reproducirati originalni zvok na najbolj realističen način. To pomeni, da pri reprodukciji originalne izvedbe v živo ničesar ne dodamo in ničesar ne odvzamemo. Izraz high end ali vrhunski avdio pa predstavlja visoki razred avdiofilske avdioopreme in se lahko nanaša preprosto na ceno, kakovost izdelave komponent ali na subjektivno/objektivno kakovost reprodukcije zvoka.

