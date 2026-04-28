REKREACIJA

Intervalna vadba za začetnike

Hitri rezultati zveni mamljivo, a telo ima svoj tempo.
Intervali niso prepovedani – samo pravočasno naj pridejo na vrsto. FOTO: The Good Brigade/Getty Images
Intervali niso prepovedani – samo pravočasno naj pridejo na vrsto. FOTO: The Good Brigade/Getty Images
Janez Kušar
 28. 4. 2026 | 17:00
1:49
A+A-

Intervali so skoraj čarobna beseda sodobnega treninga. Kratko, intenzivno, učinkovito. Sliši se idealno – zlasti za tiste, ki nimajo veliko časa. Ampak vprašanje je: so res primerni za vsakogar?

Če smo pozimi bolj mirovali, je odgovor preprost – ne takoj. Interval pomeni menjavanje visoke in nizke intenzivnosti. To je velik šok za srce, pljuča in sklepe. Če nimamo osnovne kondicije, je tveganje za preobremenitev precej večje.

Za začetek je dovolj od 20 do 30 sekund hitrejšega tempa, nato minuta ali dve počasnejšega.

Veliko ljudi naredi napako, ker želi preskočiti fazo počasne gradnje. A ravno ta je ključna. Prvih nekaj tednov naj bo vadba zmerna, enakomerna, brez eksplozivnih pospeškov. Tako zgradimo temelje. Ko je osnova postavljena, lahko intervale uvajamo postopno. Za začetek je dovolj od 20 do 30 sekund hitrejšega tempa, nato minuta ali dve počasnejšega. Ne potrebujemo maksimalnih sprintov.

Intervali so odlična začimba, pospešijo napredek, izboljšajo vzdržljivost in porabo energije. FOTO: Violetastoimenova/Getty Images
Intervali so odlična začimba, pospešijo napredek, izboljšajo vzdržljivost in porabo energije. FOTO: Violetastoimenova/Getty Images

Intervali so odlična začimba treninga. Pospešijo napredek, izboljšajo vzdržljivost in porabo energije. A če jih dodamo prezgodaj, lahko pokvarijo celoten proces. Telo ima svoj ritem. Če ga spoštujemo, nam vrne z napredkom. Če ga prehitevamo, nas ustavi. Intervali niso prepovedani – samo pravočasno naj pridejo na vrsto.

Pa zdravnika vprašajte, ali so res za vas.

Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Triki, ki jih morate poznati: tako bo hrana dlje časa sveža

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
