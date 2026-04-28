Intervalna vadba za začetnike

Intervali so skoraj čarobna beseda sodobnega treninga. Kratko, intenzivno, učinkovito. Sliši se idealno – zlasti za tiste, ki nimajo veliko časa. Ampak vprašanje je: so res primerni za vsakogar?

Če smo pozimi bolj mirovali, je odgovor preprost – ne takoj. Interval pomeni menjavanje visoke in nizke intenzivnosti. To je velik šok za srce, pljuča in sklepe. Če nimamo osnovne kondicije, je tveganje za preobremenitev precej večje.

Veliko ljudi naredi napako, ker želi preskočiti fazo počasne gradnje. A ravno ta je ključna. Prvih nekaj tednov naj bo vadba zmerna, enakomerna, brez eksplozivnih pospeškov. Tako zgradimo temelje. Ko je osnova postavljena, lahko intervale uvajamo postopno. Za začetek je dovolj od 20 do 30 sekund hitrejšega tempa, nato minuta ali dve počasnejšega. Ne potrebujemo maksimalnih sprintov.

FOTO: Violetastoimenova/Getty Images

Intervali so odlična začimba treninga. Pospešijo napredek, izboljšajo vzdržljivost in porabo energije. A če jih dodamo prezgodaj, lahko pokvarijo celoten proces. Telo ima svoj ritem. Če ga spoštujemo, nam vrne z napredkom. Če ga prehitevamo, nas ustavi. Intervali niso prepovedani – samo pravočasno naj pridejo na vrsto.

Pa zdravnika vprašajte, ali so res za vas.