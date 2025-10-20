Iris Ošlaj: Sveža romanca ji je dala krila

Pevka Iris Ošlaj, članica priljubljene skupine Sopranos, nadaljuje svojo samostojno glasbeno pot z novo avtorsko skladbo Čez vse galaksije. Ideja za pesem se je v Iris prebudila že lansko pomlad, dokončno pa je zaživela šele letos, saj je Iris ujela pravi trenutek navdiha, ko je v njeno življenje vstopila nova ljubezen. Sveža romanca ji je prinesla val ustvarjalne energije, ki jo je z uveljavljenim producentom Damjanom Jovićem prelila v pravo galaksijo zvokov in čustev.

»Pesem govori o dolgotrajnih odnosih, ki preživijo marsikaj in se lahko še vedno na novo prerodijo,« pove Iris. »Včasih moraš le dovoliti, da te življenje ponovno preseneti. Takrat nastanejo najlepše zgodbe,« doda z nasmehom. Vse, kar je čutila v preteklih mesecih, je želela prenesti v čutno zgodbo, v kateri se lahko najde vsak, ki je kdaj ljubil, izgubil in znova verjel v ljubezen.

Včasih moraš le dovoliti, da te življenje ponovno preseneti. Takrat nastanejo najlepše zgodbe.

Ženska snemalna ekipa

Čeprav smo že dodobra zakorakali v jesen, je marsikdo med nami še vedno z mislimi pri poletju. Iris je spomine na brezskrbne poletne dni in simpatije ujela v videospotu s pridihom morja, ki odseva utrip dolgih poletnih večerov in toplino trenutkov pod zvezdnatim nebom. Posneli so ga na hrvaškem otoku Pag, kjer je spreminjajoča se poletno-jesenska narava ustvarila popolno kuliso za zgodbo o ljubezni.

S pesmijo Čez vse galaksije drzno stopa po novih ustvarjalnih poteh. FOTO: Sara Golob

»S popolnoma žensko snemalno ekipo sem se odpravila v drugo galaksijo. Kamero in produkcijo je prevzela Sara Golob, njena sestra Hannah Golob pa je poskrbela, da je bil moj make up popoln. Skupaj smo preživele prečudovit delovni vikend na Pagu. Vreme nam je bilo več kot naklonjeno in izbrane lokacije so zastavile slikovito ozadje zgodbe. Vse je bilo tako idealno in v popolnem sozvočju z vizijo, kot da je vesolje kar samo orkestriralo naš kozmični ritem snemanja,« pove Iris.

Spomin na snemanje je še posebno živ zaradi zabavnih pripetljajev: »Dva dni pred snemanjem so bile na Pagu še nevihte, zato smo globoko zarile v blato, ko smo hodile po klifu – ampak se je za popolne kadre vsekakor splačalo.« Iris z novo pesmijo dokazuje, da zna premišljeno združiti osebno zgodbo s prepoznavno glasbeno identiteto, ki jo občinstvo že povezuje z njenim samostojnim ustvarjanjem.