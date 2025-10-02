  • Delo d.o.o.
NARAVA

Iskali veverico, našli malega razbojnika

V perujskih Andih odkrili novo vrsto oposuma; poimenovali so ga po staroselski kulturi Chachapoya.
Šli so iskat skrivnostno veverico in našli novo vrsto oposuma. FOTO: Pedro Peloso/Humboldt

Šli so iskat skrivnostno veverico in našli novo vrsto oposuma. FOTO: Pedro Peloso/Humboldt

Znanstveniki poudarjajo, kako pomembna sta raziskovanje in ohranjanje živalskih vrst v Andih. FOTO: peru.info

Znanstveniki poudarjajo, kako pomembna sta raziskovanje in ohranjanje živalskih vrst v Andih. FOTO: peru.info

Marmosa chachapoya od blizu FOTO: Pedro Peloso/Humboldt

Marmosa chachapoya od blizu FOTO: Pedro Peloso/Humboldt

Šli so iskat skrivnostno veverico in našli novo vrsto oposuma. FOTO: Pedro Peloso/Humboldt
Znanstveniki poudarjajo, kako pomembna sta raziskovanje in ohranjanje živalskih vrst v Andih. FOTO: peru.info
Marmosa chachapoya od blizu FOTO: Pedro Peloso/Humboldt
Staš Ivanc
 2. 10. 2025 | 19:00
2:47
A+A-

Neustrašna ekipa raziskovalcev se je leta 2018 odpravila iskat skrivnostno vrsto veverice v perujskih Andih. A namesto nje so našli povsem novo vrsto oposuma. »Takoj sem spoznala, da je to nekaj nenavadnega,« je v izjavi povedala vodja odprave in profesorica bioloških znanosti na kalifornijski politehnični univerzi Humboldt Silvia Pavan.

Novi oposum ima rdečkasto rjavo dlako in skupno dolžino 25 centimetrov, pri čemer rep predstavlja večino te dolžine, saj telo meri le kakih deset centimetrov. Mali vrečar ima na svojem drobnem obrazu tudi precej impresivne črne oznake, ki so videti, kakor da so narisane s črtalom za oči, zaradi česar je videti skoraj tako, kot da bi nosil masko – kot pravi mali razbojnik.

Marmosa chachapoya od blizu FOTO: Pedro Peloso/Humboldt
Marmosa chachapoya od blizu FOTO: Pedro Peloso/Humboldt

Novo vrsto so poimenovali Marmosa chachapoya po staroselski kulturi Chachapoya, ki je živela v tem delu današnjega Peruja od 9. do 15. stoletja našega štetja, preden so jo še pred prihodom španskih zavojevalcev v 16. stoletju zavzeli Inki. Vrečarja so našli v gozdovih na nadmorski višini 2664 metrov, kar je višje od večine drugih znanih vrst v tem živalskem rodu.

Ekipa je naletela le na eno živalco, vendar so s primerjavo genetike in morfologije z drugimi podobnimi vrstami, ki jih hranijo v muzejih, ugotovili, da gre res za novo vrsto. Šlo je za mlado odraslo žival in ekipa meni, da je prav mogoče, da se lahko nekatere telesne značilnosti še bolj razvijejo pri popolnoma odrasli živali, so zapisali v članku v strokovni reviji American Museum Novitates.

Znanstveniki poudarjajo, kako pomembna sta raziskovanje in ohranjanje živalskih vrst v Andih. FOTO: peru.info
Znanstveniki poudarjajo, kako pomembna sta raziskovanje in ohranjanje živalskih vrst v Andih. FOTO: peru.info

»O tej vrsti vemo zelo malo, vključno z njeno naravno zgodovino in razširjenostjo, doslej pa je bil najden le en primerek,« je povedala prof. Silvia Pavan. Ekipa na podlagi drugih vrst znotraj podroda domneva, da je novoodkriti vrečar izključno gorska gozdna vrsta. Čeprav je bil na eni sami lokaciji odkrit le en primerek, je ekipa prepričana, da bi se njegov življenjski prostor lahko raztezal vzdolž vzhodnih pobočij Andov med rekama Marañón in Huallaga.

To je le ena od več novih vrst, odkritih v narodnem parku Río Abiseo, kjer živi veliko zelo različnih sesalcev, vključno s polvodnim glodavcem, ki ga še ni bilo mogoče opisati. Raziskovalci poudarjajo, koliko stvari je še treba odkriti o biotski raznolikosti v tem delu sveta in da je treba sprejeti ukrepe za ohranitev vrst. »To je le opomin, kako pomembno je znanstveno raziskovanje in ohranjanje vrst na območjih, kot je Río Abiseo,« je sklenila Pavanova.

V narodnem parku Río Abiseo živi veliko zelo različnih vrst sesalcev.

