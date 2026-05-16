Iz bolnišnice se vračajo na tekme

Poletje je pred vrati, vsaj tako pravi pogled na koledar. A v teh dneh se kujejo smučarski plani. Slovenske alpinke in alpinci so imeli minulo sezono, ki jo bo treba čim prej pozabiti. Zato ne čudi, da je v smučarskih logih zavel veter, ki je naredil nekaj prepiha. Že po koncu sezone je bilo jasno, da za Ilko Štuhec in Ano Bucik Jogan ne bomo več navijali, saj sta se upokojili. Novi vodja panoge je postal Aleš Rogelj. Točke bo na najvišji ravni nabirala osmerica: Žan Kranjec, Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh ter Neja Dvornik, Andreja Slokar in Nika Tomšič. V trenažni proces se tako ali drugače vrača peterica, ki ji lanska sezona ne bo ostala v lepem spominu.

Začelo se je z Andrejo

»Veselim se smučanja, veselim se tekem, pritisk je sicer še vedno tu, se mi pa zdi, da sem letos vseeno začela malo drugače gledati na stvari, čutim eno drugačno radost, ko grem v to,« je lani oktobra smelo razkrila svoje plane Andreja Slokar. V začetku novembra pa si je na treningu slaloma v Söldnu poškodovala desno koleno, strgala križno vez. Danes opravlja kondicijske treninge (za fizično pripravo skrbi Andrea Massi), rehabilitacija poteka po načrtih. V prihodnjih tednih bo začela trenirati, njen trener ostaja Stefano Costazza.

Nekaj dni pozneje je bilo konec sezone za Nejo Dvornik, ki si je pri padcu pred tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge. Rehabilitacijo je uspešno sklenila v začetku aprila, za njo so prvi treningi na snegu ter testiranja. Pri okrevanju je Neji pomagala fizioterapevtka in kondicijska trenerka Klara Kovačič. V novi sezoni bo njen trener Aleš Valenti.

Rok Ažnoh bo po padcu v Beaver Creeku še nekaj časa okreval. Foto: Reuters

Decembra Rasto in Nejc

Rasto Ažnoh je doživel grd padec na smuku za svetovni pokal 4. decembra v Beaver Creeku. Zaradi pretresa možganov je za nekaj sekund izgubil zavest, pri padcu si je poškodoval desno koleno, operirali so ga v Innsbrucku. V tem hipu se osredotoča na pridobivanje zadnjih stopinj iztega, s poudarkom na aktivaciji kvadricepsa in premagovanju bolečin. Treningi v fitnesu so prilagojeni trenutnemu stanju – uporablja manjše uteži, dela vaje z lastno telesno težo, vaje med hojo, korake po prstih in petah, vključeni so tudi počepi, izpadni koraki in vaje na napravah za moč nog. »Zavedam se, da gre za maraton in ne sprint. Čaka me še pol leta trdega dela, potem bom lahko znova na smučeh,« je jasen Ažnoh.

Nejc Naraločnik je 20. decembra padel na smuku v Val Gardeni in po bolečini v desnem kolenu opravil zdravniški pregled v Ljubljani. »Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da gre za impresijski zlom zadnjega dela platoja golenice, ki pa ne potrebuje kirurškega zdravljenja. Vezi so cele,« so tedaj javili s Smučarske zveze Slovenije. Nejc je konec marca že končal okrevanje in opravil prve treninge na snegu.

Za Nejca Naraločnika je poškodba preteklost. Foto: Reuters

Januarja jo je skupil Anže Gartner. Na ogrevanju pred smukaško tekmo za evropski pokal v avstrijskem Passu Thurnu si je pri padcu zlomil dlančnico desne roke, počena je bila tudi skočnica levega gležnja. Anže še ni okreval, še vedno je v fazi rehabilitacije, brez tekaških treningov in skokov. Prve resne treninge bi lahko začel konec poletja.

Ni kaj dodati, na tem mestu lahko le vsem želimo zdravja.