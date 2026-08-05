Iz dolenjske vasi na olimpijado (FOTO)

Minule dni so se tudi naši gasilci počutili še kako olimpijsko. V Avstriji je potekala že 18. gasilska olimpijada. Tekmovanja je v Eisenstadtu oziroma Železnem udeležilo 1692 tekmovalk in tekmovalcev iz 17 držav. Organizatorji so pripravili pet dni treningov, tekmovanj, slovesnosti in druženja gasilcev iz različnih delov Evrope in sveta. Slovenske ekipe so na 18. članski gasilski olimpijadi v avstrijskem Eisenstadtu dosegle vrsto odličnih uvrstitev. Slovenijo je zastopala 166-članska odprava s 13 tekmovalnimi enotami in enajstimi sodniki. Naši gasilci so osvojili dve zlati in dve srebrni medalji ter bili po številu odličij najuspešnejša reprezentanca olimpijade. Srebrni odličji sta pripadli PGD Tinje med člani A in PGD Korovci med člani B, zlati pa PIGD Krka Novo mesto med poklicnimi enotami članov B ter PGD Hajdoše med članicami B. Slovenijo so zastopali še PGD Podgorci, PGD Starše, PGD Drešinja vas, PGD Potov Vrh – Slatnik, PGD Kebelj, PGD Socka, PGD Štatenberk in PGD Semič. Med članicami A je nastopila tudi ekipa PGD Hajdoše.

Sprejem v domači vasi je bil veličasten. Foto: PGD Štatenberk

Dva avtobusa navijačev

Izstopala je ekipa PGD Štatenberk, ki prihaja iz istoimenskega kraja, dolenjske vasice, ki ima 52 prebivalcev, v občini Mokronog - Trebelno. Ekipa je v kategoriji članov B zasedla 11. mesto med 29 ekipami. Vajo z motorno brizgalno je opravila v času 33,75 sekunde, pri čemer je prejela pet kazenskih točk, štafetni tek pa je brez napake končala v času 57,60 sekunde. Zbrala je 414,65 točke in le za tri stotinke točke zaostala za desetouvrščeno poljsko ekipo OSP Lądek. Dosežek je še toliko večji, ker je šlo za prvi nastop ekipe PGD Štatenberk na članski gasilski olimpijadi in prvi tovrstni zgodovinski uspeh na območju Gasilske zveze Trebnje.

»Za nami je uspešna olimpijada. Člani B so dokazali, da so močna ekipa, ki diha kot eno. Osvojeno 11. mesto je rezultat trdega dela, odrekanj in vztrajnosti. Hvala tekmovalcem, da ste v našo dolino pripeljali takšno evforijo,« so zapisali v PGD Štatenberk. Priprave na olimpijado so trajale več let in zahtevale številne treninge ter veliko odrekanja. Štatenberčani so se zahvalili PGD Potov Vrh - Slatnik, Davidu Čehu in Žanu Suši iz Lukovka, Jerneju Robeku, Damjanu Knezu in Marjanu Selku iz Velike Strmice ter Mitji Pustu iz PGD Hmeljčič. Zahvala je šla tudi sponzorjem in donatorjem, med njimi podjetju AREX, ter vsem domačinom, družinam in prijateljem, ki so podpirali njihovo olimpijsko pot. Ekipa PGD Štatenberk v Avstriji ni bila sama, na tribunah so jo spodbujali navijači iz Štatenberka, Mokronoga, Svetega Križa, Velike Strmice, Velike Loke in Hmeljčiča, bilo jih je za dva avtobusa. Čez štiri leta bo olimpijada spet pri naših sosedih, na Hrvaškem.