BULVAR

Iz Mure z ljubeznijo

Tovarna Mura, nekoč ponos Prekmurja in slovenske tekstilne industrije, zaznamuje 100-letnico.
M. P.
 6. 10. 2025 | 19:00
2:02
Iz Mure z ljubeznijo 1925–2025 se imenuje razstava, ki so jo v Pokrajinskem arhivu Maribor, v enoti v Murski Soboti, odprli konec minulega tedna in bo brezplačno na ogled vse do septembra 2026. »24. september ni izbran naključno. Gre za prvo pravo formiranje sveta delavcev Mure leta 1950 in je veljal za dan Mure, ko so najboljšim delavcem Mure podeljevali Murine zlatnike,« je pojasnila Nina Gostenčnik, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor.

»Razstava ne pripoveduje le zgodovine podjetja, ampak tudi zgodbo tisočerih ljudi, ki so jo soustvarjali. Predvsem žensk, katerih natančne roke so desetletja krojile in šivale oblačila, ki so nosila pečat kakovosti in elegance. Mura je bila več kot zgolj tovarna – bila je simbol ponosa, pripadnosti in trdega dela, njeni izdelki pa so prodrli daleč prek domačih meja,« je še izpostavila.

Razstava ponuja bogato gradivo: arhivske fotografije, doslej še neobjavljene dokumente, srajce iz 50. in 60. let, obešalnike s prvim logotipom podjetja, celo kose v originalni embalaži. »Zgodba je zastavljena kronološko – od pionirskih začetkov pri Janezu in Irmi Cvetič ter Ludviku Šiftarju prek obdobja nacionalizacije, razcveta v času socializma in preobrazbe v prepoznavno blagovno znamko do kriznih let in propada.« Najbolj dragocen del razstave so zagotovo prispevki posameznikov. Ljudje so prinesli osebne predmete, fotografije in spomine, ki pričajo o povezanosti skupnosti z Muro. Avtorsko ekipo razstave je predstavila Gordana Šövegeš Lipovšek, svoje misli o sodelovanju z Muro je strnila pionirka slovenskega manekenstva Nina Gazibara, razstava pa poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

MurarazstavaMurska Sobotatekstil
